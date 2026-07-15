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LIC: ఎల్ఐసీ ప్రీమియం చెల్లించే వారికి ఓ బ్యాడ్ న్యూస్‌.. ఇక‌పై వాటితో పేమెంట్స్ చేయ‌డం కుద‌ర‌దు

LIC: భారతీయ జీవిత బీమా సంస్థ (LIC) తన ఆన్‌లైన్ ప్రీమియం చెల్లింపు విధానంలో కీలక మార్పు చేసింది.

Mokshith
Published on: 15 July 2026 11:57 AM IST
LIC
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LIC: ఎల్ఐసీ ప్రీమియం చెల్లించే వారికి ఓ బ్యాడ్ న్యూస్‌.. ఇక‌పై వాటితో పేమెంట్స్ చేయ‌డం కుద‌ర‌దు

LIC: భారతీయ జీవిత బీమా సంస్థ (LIC) తన ఆన్‌లైన్ ప్రీమియం చెల్లింపు విధానంలో కీలక మార్పు చేసింది. ఇప్పటి వరకు అధికారిక వెబ్‌సైట్, మొబైల్ యాప్ ద్వారా ప్రీమియం చెల్లించే విధానంలో ఓ కీలక నిర్ణ‌యం తీసుకుందింది. దీంతో యూజ‌ర్ల‌కు ఇబ్బందిగా మార‌నుంది.

ఎల్‌ఐసీ తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం ఏంటి?

ఎల్‌ఐసీ తన అధికారిక వెబ్‌సైట్, మొబైల్ యాప్‌లో ఉన్న క్రెడిట్ కార్డు పేమెంట్ ఆప్షన్‌ను తొలగించింది. ఈ మార్పు ఇప్పటికే అమల్లోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో పాలసీదారులు డెబిట్ కార్డు, క్రెడిట్ కార్డు, నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ వంటి పలు మార్గాల్లో ప్రీమియం చెల్లించే అవకాశం ఉండేది. ఇకపై అధికారిక పోర్టల్‌లో మాత్రం క్రెడిట్ కార్డు ఎంపిక కనిపించదు.

ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా జరిగే ప్రతి లావాదేవీపై పేమెంట్ గేట్‌వే, ప్రాసెసింగ్, కన్వీనియన్స్ ఛార్జీలు ఉంటాయి. ఇప్పటి వరకు ఈ ఖర్చును ఎల్‌ఐసీనే భరించేది. అయితే ఇటీవలి కాలంలో క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా ప్రీమియం చెల్లించే వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడంతో సంస్థపై అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఈ వ్యయాన్ని తగ్గించడానికి క్రెడిట్ కార్డు చెల్లింపులను అధికారిక ప్లాట్‌ఫామ్‌ల నుంచి తొలగించినట్లు సమాచారం.

ఇప్పుడు ప్రీమియం ఎలా చెల్లించాలి?

ఎల్‌ఐసీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్‌లో ప్రీమియం చెల్లించాలనుకునే వారు యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్,

డెబిట్ కార్డు వంటి విధానాల్లో చెల్లింపులు కొన‌సాగించ‌వ‌చ్చు. సాధారణంగా ఈ మార్గాల ద్వారా చెల్లింపులు చేస్తే అదనపు కన్వీనియన్స్ ఛార్జీలు ఉండవు.

క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా చెల్లించాలంటే ఏం చేయాలి?

ఎల్‌ఐసీ అధికారిక పోర్టల్‌లో అవకాశం లేకపోయినా, ఇతర డిజిటల్ పేమెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా క్రెడిట్ కార్డుతో ప్రీమియం చెల్లించవచ్చు. గూగుల్ పే, ఫోన్‌పే, అమెజాన్ పే వంటి యూపీఐ ఆధారిత సేవల్లో ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ వర్తించే పేమెంట్ గేట్‌వే లేదా ఇతర ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలను పాలసీదారులే భరించాల్సి రావచ్చు. అందువల్ల చెల్లింపున‌కు ముందు విధించే ఛార్జీలను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవ‌డం మంచిది.

పాలసీదారులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు

ఎల్‌ఐసీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం కేవలం అధికారిక వెబ్‌సైట్, మొబైల్ యాప్‌కే పరిమితం. ఇతర ఆన్‌లైన్ పేమెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో క్రెడిట్ కార్డు సౌకర్యం కొనసాగుతుంది. అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా ప్రీమియం చెల్లించాలని భావించే వారు యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా డెబిట్ కార్డు వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. పెద్ద మొత్తంలో ప్రీమియం చెల్లించే సమయంలో ఆయా పేమెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల నిబంధనల ప్రకారం అదనపు ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జీలు వర్తించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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