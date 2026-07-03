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LIC Policy: ఎల్‌ఐసీ సూపర్ స్కీమ్: రోజుకు రూ.70 పొదుపు చేస్తే.. చేతికి రూ.48 లక్షలు!

LIC Policy: భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం సురక్షితమైన పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఎల్‌ఐసీ (LIC) ఒక అద్భుతమైన స్కీమ్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

Arun Chilukuri
Published on: 3 July 2026 2:41 PM IST
LIC Policy
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LIC Policy: ఎల్‌ఐసీ సూపర్ స్కీమ్: రోజుకు రూ.70 పొదుపు చేస్తే.. చేతికి రూ.48 లక్షలు!

LIC Policy: భవిష్యత్తు గురించి ముందుగానే యోచించి, సరైన ప్లాన్ చేసుకునే వ్యక్తినే నిజమైన తెలివైన వ్యక్తి అంటారు. జీవితంలో ఎప్పుడు ఎలాంటి ఆర్థిక పరిస్థితులు లేదా అత్యవసరాలు ఎదురవుతాయో ఎవరూ ఊహించలేరు. అందుకే సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని పొదుపు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రస్తుతం పెట్టుబడి పెట్టడానికి మార్కెట్‌లో ఎన్నో రకాల ప్రైవేట్ ఆప్షన్లు ఉన్నప్పటికీ.. ప్రభుత్వ గుర్తింపు ఉండి, నమ్మకమైన సంస్థ అయిన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అత్యంత ఉత్తమం. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎల్‌ఐసీ ప్రవేశపెట్టిన ఒక సూపర్ హిట్ స్కీమ్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఎల్‌ఐసీ ప్రభుత్వం తరపున అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ ‘కొత్త ఎండోమెంట్ పాలసీ’ (New Endowment Policy) ని ప్రారంభించింది. ఈ పాలసీ ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. ఇందులో మనం పెట్టే పెట్టుబడి చాలా తక్కువ, కానీ మెచ్యూరిటీ సమయంలో వచ్చే రాబడి మాత్రం చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. కేవలం రోజుకు రూ.70 చొప్పున ఆదా చేయడం ద్వారా మెచ్యూరిటీ సమయానికి ఏకంగా రూ.48 లక్షల భారీ నిధిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్లాన్ తీసుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో పిల్లల ఉన్నత చదువులు, వివాహాలు, పాత రుణాల చెల్లింపులు లేదా రిటైర్మెంట్ అవసరాలను సులభంగా తీర్చుకోవచ్చు. దీనితో పాటు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రక్షణ మరియు ఆదాయపు పన్ను (Tax) సంబంధిత ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి.

పాలసీ అర్హతలు.. నియమ నిబంధనలు ఇవేః

వయోపరిమితి: ఎల్‌ఐసీ నిబంధనల ప్రకారం.. 8 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి గరిష్టంగా 55 సంవత్సరాల వయస్సు లోపు ఉన్న వారు ఎవరైనా ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.

పాలసీ కాలపరిమితి: ఈ పాలసీ వ్యవధి కనీసం 12 సంవత్సరాల నుండి గరిష్టంగా 35 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా టెర్మ్ కాలపరిమితిని ఎంచుకోవచ్చు.

కనీస హామీ మొత్తం (Sum Assured): ఈ పాలసీలో కనీస బీమా హామీ మొత్తం రూ.1 లక్షగా నిర్ణయించారు. కాగా గరిష్ట మొత్తానికి ఎటువంటి పరిమితి లేదు. మీ ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఎంతైనా పెంచుకోవచ్చు.

రూ.48 లక్షల ఫండ్ ఎలా సమకూరుతుందంటే? (ప్రీమియం లెక్కలు)

ఒకవేళ 18 నుండి 35 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఈ ‘కొత్త ఎండోమెంట్ ప్లాన్’ తీసుకున్నట్లయితే.. అతను రోజుకు సుమారు రూ.70 చొప్పున పొదుపు చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే సంవత్సరానికి మొత్తం రూ.26,534 ప్రీమియం రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి.

ఇలా మొదటి సంవత్సరం ప్రీమియం చెల్లించిన వెంటనే ఆ వ్యక్తికి రూ.10 లక్షల భారీ బీమా హామీ (Life Cover) లభిస్తుంది. పాలసీదారునికి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఈ కుటుంబానికి ఈ మొత్తం అందుతుంది. ఇక రెండవ సంవత్సరం నుండి ఈ వార్షిక ప్రీమియం భారం మరింత తగ్గి రూ.25,962 అవుతుంది. ఈ విధంగా పాలసీ కాలపరిమితి ముగిసేసరికి, చక్రవడ్డీ మరియు ఎల్‌ఐసీ అందించే బోనస్‌లు అన్ని కలుపుకుని మెచ్యూరిటీపై ఏకంగా రూ.48 లక్షల భారీ నగదు చేతికి అందుతుంది. సురక్షితమైన మరియు దీర్ఘకాలిక లాభాలను ఆశించే మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలకు ఈ ఎల్‌ఐసీ ప్లాన్ ఒక అద్భుతమైన వరం అని చెప్పవచ్చు.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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