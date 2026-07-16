LIC Child Plan: మీ పిల్లల ఫ్యూచర్ కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారా.? LIC అందిస్తోన్న ఈ 3 ప్లాన్స్పై ఓ లుక్కేయండి
LIC Child Plan: పిల్లల విద్య ఖర్చులు ప్రతి ఏటా పెరుగుతున్నాయి. అందుకే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పటి నుంచే వారి చదువు, భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడులు పెట్టాలని భావిస్తున్నారు.
LIC Child Plan: పిల్లల విద్య ఖర్చులు ప్రతి ఏటా పెరుగుతున్నాయి. అందుకే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పటి నుంచే వారి చదువు, భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడులు పెట్టాలని భావిస్తున్నారు. అలాంటి వారి కోసం భారతీయ జీవిత బీమా సంస్థ (LIC) కొన్ని అద్భుతమైన పథకాలను అందిస్తోంది.
పిల్లల కోసం ఎల్ఐసీ తీసుకొచ్చిన బెస్ట్ పథకాల్లో జీవన్ లక్ష్య, న్యూ చిల్డ్రన్స్ మనీ బ్యాక్, జీవన్ తరుణ్ ప్లాన్లు మంచి ఆప్షన్స్గా చెప్పొచ్చు. ఈ పథకాలు జీవిత బీమాతో పాటు పొదుపు, బోనస్, పాత పన్ను విధానంలో సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపు వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అయితే పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఏ ప్లాన్లో ఎంత రాబడి వస్తుందో తెలుసుకోవడం అవసరం.
IRR అంటే ఏమిటి? ఎందుకు ముఖ్యం?
IRR (Internal Rate of Return) అంటే పెట్టుబడిపై సంవత్సరానికి సగటున ఎంత రాబడి వస్తుందో అంచనా వేసే ప్రమాణం. పాలసీకి చెల్లించిన ప్రీమియం, మెచ్యూరిటీ సమయంలో లభించే మొత్తం, బోనస్, మధ్యలో వచ్చే సర్వైవల్ బెనిఫిట్ల ఆధారంగా దీనిని లెక్కిస్తారు. సాధారణంగా IRR ఎక్కువగా ఉన్న ప్లాన్ దీర్ఘకాలంలో మెరుగైన రాబడిని అందించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే ఏ బీమా పథకాన్ని ఎంచుకునే ముందు అయినా IRRను కూడా పరిశీలించడం మంచిది.
మూడు LIC చైల్డ్ ప్లాన్లలో ఏది ఎక్కువ రాబడి ఇస్తుంది?
అప్పుడే పుట్టిన చిన్నారి కోసం రూ.10 లక్షల సమ్ అష్యూర్డ్తో పాలసీ తీసుకుంటే, ఈ మూడు ప్లాన్లలోనూ వార్షిక ప్రీమియం సుమారు రూ.42 వేల వరకు ఉంటుంది. అయితే రాబడి పరంగా చూస్తే జీవన్ లక్ష్య (ప్లాన్ 933) ముందంజలో ఉంది. ఈ ప్లాన్ IRR సుమారు 7.02 శాతంగా ఉండటం విశేషం. పాలసీ గడువు పూర్తయ్యే సరికి సమ్ అష్యూర్డ్తో పాటు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే నిర్ణీత సమయంలో సర్వైవల్ బెనిఫిట్లు కూడా అందుతాయి.
* న్యూ చిల్డ్రన్స్ మనీ బ్యాక్ (ప్లాన్ 932)లో IRR సుమారు 6.87 శాతంగా ఉంటుంది. ఇందులో పిల్లలకు 18, 20, 22 ఏళ్ల వయసులో సమ్ అష్యూర్డ్లో 20 శాతం చొప్పున చెల్లిస్తారు. చివర్లో మిగిలిన మొత్తం బోనస్తో కలిసి అందుతుంది.
* జీవన్ తరుణ్ (ప్లాన్ 934)లో IRR సుమారు 6.86 శాతం ఉంటుంది. ఇందులో 20 నుంచి 24 ఏళ్ల మధ్య అవసరాన్ని బట్టి 20 నుంచి 40 శాతం వరకు సర్వైవల్ బెనిఫిట్ను ఎంపిక చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. 25 ఏళ్లకు సమ్ అష్యూర్డ్తో పాటు బోనస్ కూడా చెల్లిస్తారు.
ఈ మూడు ప్లాన్లలో లభించే ప్రధాన ప్రయోజనాలు
ఈ మూడు పథకాలలోనూ పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి 12 ఏళ్ల వయసు వరకు పాలసీ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి ప్లాన్లో జీవిత బీమా రక్షణతో పాటు బోనస్, రుణ సౌకర్యం, సరెండర్ విలువ వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అలాగే పాలసీ ప్రీమియం చెల్లిస్తున్న తల్లిదండ్రులు అకస్మాత్తుగా మరణించినా, ప్రీమియం వెయివర్ రైడర్ ఉంటే మిగిలిన ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయినప్పటికీ పిల్లలకు పాలసీ గడువు పూర్తయ్యే వరకు అన్ని ప్రయోజనాలు యథావిధిగా అందుతాయి.
పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఈ విషయాలు తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోండి
కేవలం ఎక్కువ రాబడి వస్తుందని ఒక ప్లాన్ను ఎంచుకోవడం సరైన నిర్ణయం కాదు. పిల్లల ప్రస్తుత వయసు, భవిష్యత్తులో ఉన్నత విద్య కోసం అవసరమయ్యే నిధులు, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి, నెలవారీ బడ్జెట్ వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే పాలసీ నిబంధనలు పూర్తిగా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. అవసరమైతే LIC ఏజెంట్ లేదా అర్హత కలిగిన ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. సరైన సమయంలో సరైన ప్లాన్ను ఎంచుకుంటే భవిష్యత్తులో పిల్లల ఉన్నత విద్య ఖర్చులను సులభంగా భరించే అవకాశం ఉంటుంది.