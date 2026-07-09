KOSPI: ఇరాన్ టెన్షన్ ప్రభావం.. కోస్పి జోరు తగ్గినా చిప్ షేర్లలో ఉత్సాహం
KOSPI: దక్షిణ కొరియా స్టాక్ మార్కెట్ గురువారం ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఆ జోరు ఎక్కువసేపు నిలవలేదు. ప్రారంభంలో భారీ లాభాలు నమోదు చేసిన కోస్పి (KOSPI) సూచీ, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణ కోసం అమ్మకాలు చేపట్టడంతో కొంత వెనక్కి తగ్గింది.
KOSPI: దక్షిణ కొరియా స్టాక్ మార్కెట్ గురువారం ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఆ జోరు ఎక్కువసేపు నిలవలేదు. ప్రారంభంలో భారీ లాభాలు నమోదు చేసిన కోస్పి (KOSPI) సూచీ, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణ కోసం అమ్మకాలు చేపట్టడంతో కొంత వెనక్కి తగ్గింది. అయితే విదేశీ, సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు చిప్ కంపెనీల షేర్లలో కొనుగోళ్లు కొనసాగించడంతో మార్కెట్కు బలమైన మద్దతు లభించింది.
ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో కోస్పి దాదాపు 3.3 శాతం ఎగసి పెట్టుబడిదారుల్లో ఆశావహ వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. అయితే ఉదయం ట్రేడింగ్ కొనసాగేకొద్దీ లాభాలు క్రమంగా తగ్గాయి. ఉదయం 11:20 గంటల సమయానికి సూచీ 7,397.40 వద్ద ట్రేడవుతూ, గత ముగింపుతో పోలిస్తే 150.61 పాయింట్లు లేదా 2.08 శాతం లాభంలో కొనసాగింది.
మార్కెట్లో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు మొత్తం 1.07 ట్రిలియన్ వోన్ విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. మరోవైపు సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు 985.8 బిలియన్ వోన్, విదేశీ పెట్టుబడిదారులు 144.9 బిలియన్ వోన్ విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేశారు. ఇటీవల అమ్మకాలతో ఒత్తిడికి గురైన చిప్ షేర్లలో ఈ వర్గాలు మళ్లీ పెట్టుబడులు పెట్టడం విశేషం.
చిప్ కంపెనీల షేర్లలో భారీ ర్యాలీ
గురువారం ట్రేడింగ్లో టెక్నాలజీ షేర్లు మార్కెట్కు ప్రధాన బలం అయ్యాయి. సామ్సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ షేరు 1.8 శాతం పెరగగా, ఎస్కే హైనిక్స్ షేరు 6.65 శాతం ఎగిసింది. కంపెనీ ప్రతిపాదిత అమెరికా లిస్టింగ్కు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ స్పందన రావడం ఈ షేరుకు ఊతమిచ్చింది.
ఇక ఎస్కే టెలికాం షేరు 4.52 శాతం, ఎయిర్ బుసాన్ షేరు 7.5 శాతం లాభపడుతూ పెట్టుబడిదారులను ఆకట్టుకున్నాయి.
కొన్ని రంగాల్లో మాత్రం ఒత్తిడి
అయితే అన్ని రంగాల్లో ఒకే తరహా పరిస్థితి కనిపించలేదు. దేశీయ ఆటో దిగ్గజం హ్యుందాయ్ మోటార్ షేరు 2.38 శాతం తగ్గగా, రక్షణ రంగ సంస్థ హన్వా ఏరోస్పేస్ షేరు 6.72 శాతం పడిపోయింది.
ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. AIపై సందిగ్ధత
మార్కెట్లో జాగ్రత్త ధోరణి కొనసాగడానికి మధ్యప్రాచ్యంలో, ముఖ్యంగా ఇరాన్కు సంబంధించిన భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు ఒక ప్రధాన కారణంగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో కృత్రిమ మేధ (AI) రంగంలో భవిష్యత్ డిమాండ్పై స్పష్టత లేకపోవడం కూడా పెట్టుబడిదారులను అప్రమత్తంగా ఉంచుతోంది.
అమెరికా మార్కెట్ల నుంచి కూడా మిశ్రమ సంకేతాలే వచ్చాయి. డౌ జోన్స్ సూచీ 1.09 శాతం నష్టపోగా, టెక్నాలజీ షేర్ల మద్దతుతో నాస్డాక్ 0.2 శాతం స్వల్ప లాభంతో ముగిసింది.
స్వల్పంగా బలహీనపడిన వోన్
కరెన్సీ మార్కెట్లో కొరియన్ వోన్ కూడా స్వల్పంగా బలహీనపడింది. ఒక అమెరికన్ డాలర్ విలువ 1,504.65 వోన్కు చేరగా, ఇది గత సెషన్తో పోలిస్తే 2.25 వోన్ తగ్గుదలగా నమోదైంది.
1.7 బిలియన్ యూరోల బాండ్ల జారీ
ఇదిలా ఉండగా, దక్షిణ కొరియా ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ 1.7 బిలియన్ యూరోల విలువైన విదేశీ మారక స్థిరీకరణ (FX Stabilisation) బాండ్లను జారీ చేసింది. మూడు, ఏడు సంవత్సరాల కాలపరిమితితో విడుదలైన ఈ బాండ్లు దేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద యూరో-నామినేటెడ్ ఎఫ్ఎక్స్ బాండ్ ఇష్యూగా నిలిచాయి. విదేశీ మారక నిల్వలను బలోపేతం చేసి, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితులను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని పెంచడమే దీని లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు.
మార్కెట్ సంకేతం ఇదే
గురువారం ట్రేడింగ్ ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా చూపించింది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపుతున్నప్పటికీ, విదేశీ, సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు మాత్రం టెక్నాలజీ, ముఖ్యంగా చిప్ రంగంపై ఇంకా విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు. అయితే ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, AI రంగ భవిష్యత్పై కొనసాగుతున్న అనిశ్చితి కారణంగా రానున్న రోజుల్లో మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.