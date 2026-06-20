Business Idea: కిలో చికెన్ రూ.1000.. గుడ్డు రూ.50.. ఈ బిజినెస్తో కాసుల వర్షం!
Business Idea: కడక్నాథ్ కోళ్ల పెంపకంతో భారీ లాభాలు. కిలో చికెన్ ధర రూ.1000, గుడ్డు ధర రూ.50 పైనే. ఎంఎస్ ధోనీ కూడా చేస్తున్న ఈ లాభదాయకమైన పౌల్ట్రీ బిజినెస్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
Business Idea: వ్యాపారం ఏదైనా సరే.. అందరూ ఆశించేది మంచి లాభాలు. అయితే కొన్ని బిజినెస్లు కేవలం ఒకే సీజన్కు పరిమితమైతే.. పౌల్ట్రీ ఫారమ్ (Poultry Farming) లాంటి వ్యాపారాలకు మాత్రం ఏడాది పొడవునా ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది. భారతదేశంలో ప్రస్తుతం చికెన్ వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పల్లెలు, నగరాలు, మెట్రో నగరాలు అనే తేడా లేకుండా ఎక్కడైనా ప్రారంభించదగ్గ సరికొత్త, అత్యంత లాభదాయకమైన బిజినెస్ ఐడియా.. 'కడక్నాథ్ కోళ్ల పెంపకం'.
కడక్నాథ్ చికెన్కు ఎందుకంత క్రేజ్?
ఈ రోజుల్లో హెల్త్ కాన్షియస్ పెరగడంతో చాలా మంది దేశీ కోడి మాంసం తినేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా మెట్రోపాలిటన్ నగరాలైన ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా, హైదరాబాద్లలో 'కడక్నాథ్' (Kadaknath) చికెన్కు క్రమంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఈ కోడి రకం ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. దీని మాంసం, రక్తం మరియు గుడ్లు కూడా నలుపు రంగులోనే ఉంటాయి. సాధారణ దేశీ చికెన్ కంటే ఇందులో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు చాలా రెట్లు ఎక్కువగా ఉండి, కొవ్వు (ఫ్యాట్) శాతం తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే దీని ధర మార్కెట్లో ఆకాశాన్నంటుతోంది.
క్రికెట్ లెజెండ్ 'ధోనీ' సైతం ఇదే బిజినెస్ చేస్తున్నాడు!
కడక్నాథ్ కోళ్ల వ్యాపారానికి ఉన్న డిమాండ్ను చూసి భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ కూడా ఈ రంగంలోకి దిగాడు. రాంచీలోని తన సొంత ఫామ్హౌస్లో ధోనీ భారీ ఎత్తున కడక్నాథ్ కోళ్ల పెంపకం చేపట్టి సక్సెస్ అయ్యాడు. ఈ కోడి జాతి ప్రధానంగా మధ్యప్రదేశ్కు చెందినదైనప్పటికీ, ప్రస్తుతం దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల వాతావరణానికి తట్టుకుని పెరుగుతోంది.
ధరల వివరాలు: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కడక్నాథ్ కోడి మాంసం కిలో రూ. 800 నుండి రూ. 1,000 వరకు పలుకుతోంది. అలాగే దీని ఒక్కో గుడ్డు ఖరీదు రూ. 50 కంటే ఎక్కువ ధరలో విక్రయించబడుతోంది.
తక్కువ స్థలం.. తక్కువ పెట్టుబడి.. 5 నెలల్లోనే ఆదాయం!
మీరు కడక్నాథ్ కోళ్ల ఫారమ్ను ప్రారంభించాలనుకుంటే పెద్ద మొత్తంలో స్థలం అవసరం లేదు. కేవలం 150 చదరపు అడుగుల స్థలం ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ స్థలంలో ఒక చిన్న షెడ్ నిర్మించి సుమారు 100 కడక్నాథ్ కోడిపిల్లలను సులభంగా పెంచవచ్చు. ఈ కోడిపిల్లలు కేవలం 5 నెలల్లోనే పూర్తిగా పెరిగి మార్కెట్లో అమ్మకానికి సిద్ధమవుతాయి. సాధారణ బ్రాయిలర్, లేయర్ కోళ్లతో పోలిస్తే కడక్నాథ్ కోళ్ల పెంపకంలో ఖర్చు తక్కువ, లాభాలు చాలా ఎక్కువ. స్వల్ప పెట్టుబడితో ఐదు నెలల కాలంలోనే వేలాది రూపాయల నికర ఆదాయాన్ని ఆర్జించాలనుకునే వారికి ఈ పౌల్ట్రీ బిజినెస్ ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా నిలుస్తోంది.