IT Stocks: కుప్పకూలిన భారత ఐటీ షేర్లు.. రూ. 2 లక్షల కోట్ల స్వాహా..!
IT Stocks: గ్లోబల్ ఐటీ దిగ్గజం యాక్సెంచర్ ఆదాయ అంచనాలను తగ్గించడంతో భారత ఐటీ స్టాక్స్ కుప్పకూలాయి.
IT stocks crash : శుక్రవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన గంటలోనే ఇన్వెస్టర్ల ఆశలపై ఐటీ స్టాక్స్ నీళ్లు చాల్లాయి. దలాల్ స్ట్రీట్లో ఐటీ స్టాక్లపై అమ్మకాల ఢమాల్ అని పడిపోయాయి. స్క్రీన్లన్నీ ఎరుపు రంగులోకి మారిపోయాయి. నిఫ్టీ 500 సూచీలో ఉదయం అత్యధికంగా నష్టపోయిన మొదటి 15 స్టాక్లూ ఐటీ రంగానికి చెందినవే కావడం ఈ పతన తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, హెచ్సీఎల్టెక్, టెక్ మహీంద్రా, విప్రో వంటి బడా కంపెనీల షేర్లు 3.3% నుండి 6% వరకు నష్టపోగా.. కోఫోర్జ్, హెక్సావేర్, సొనాటా సాఫ్ట్వేర్, టాటా ఎల్క్సీ, కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ వంటి మిడ్, స్మాల్ క్యాప్స్ కూడా భారీగా కుప్పకూలాయి. ఈ సునామీ ధాటికి బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ లిస్టెడ్ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ ఒక్కసారిగా రూ. 4,77,60,908 కోట్ల నుండి రూ. 4,75,65,708 కోట్లకు పడిపోయింది. అంటే.. క్షణాల వ్యవధిలో ఇన్వెస్టర్ల సొమ్ము రూ. 1.95 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయింది.
భారత ఐటీ రంగాన్ని ఇంతలా వణికించడానికి కారణం గ్లోబల్ కన్సల్టింగ్ దిగ్గజం యాక్సెంచర్ మూడో త్రైమాసిక ఫలితాలే. పైకి చూస్తే యాక్సెంచర్ ఆదాయం 6% పెరిగి 18.72 బిలియన్ డాలర్లకు చేరినట్లు కనిపించినా.. లోపల అసలు బాంబు పేల్చింది. పూర్తి సంవత్సర ఆదాయ వృద్ధి అంచనాను గతంలో అనుకున్న 3-5% నుండి 3-4% శాతానికి యాక్సెంచర్ తగ్గించేసింది. ఈ ఒక్క ప్రకటనతో గ్లోబల్ ఐటీ మార్కెట్లో ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి.
ఐటీ సంక్షోభానికి ముఖ్య కారణాలు
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంత ఉత్సాహం ఉన్నా, క్లయింట్లు తమ ఐటీ బడ్జెట్లను పెంచడం లేదు. పాత బడ్జెట్ డబ్బులనే ఏఐ వైపు మళ్లిస్తున్నారు. అంటే, ఐటీ రంగానికి కొత్తగా అదనపు పైసా రావడం లేదు. భారత ఐటీ రంగానికి వెన్నెముక లాంటి అవుట్సోర్సింగ్ బుకింగ్స్ ఏకంగా 15% పడిపోయాయి. ప్రపంచ కంపెనీలు కొత్తగా పెద్ద కాంట్రాక్టులు ఇవ్వడానికి వెనుకాడుతున్నాయని చెప్పడానికి ఇదే అతిపెద్ద నిదర్శనం. మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వల్ల ఇప్పటికే ఐటీ రంగానికి 400 మిలియన్ డాలర్ల నష్టం వాటిల్లింది. ఏఐ ఒత్తిడి కంటే ఈ భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి వల్లే డిమాండ్ మరింత బలహీనపడింది.
ఈ మంట కేవలం భారతదేశానికే పరిమితం కాలేదు. న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో యాక్సెంచర్ షేరు ఏకంగా 15% కుప్పకూలింది. భారత ఐటీ కంపెనీల ఏడీఆర్లు కూడా కుదేలయ్యాయి.ఇన్ఫోసిస్ 10%, విప్రో 7% పైగా నష్టపోయాయి. వీటితో పాటు కాగ్నిజెంట్ 10%, ఐబీఎం 5%, ఫ్రెంచ్ దిగ్గజం క్యాప్జెమిని 9% చొప్పున పడిపోయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐటీ ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని దెబ్బతీశాయి.ఈ ఏడాది నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఇప్పటికే 25% పడిపోయినా డౌన్గ్రేడ్ ముప్పు ఇంకా పొంచి ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. భారత ఐటీ కంపెనీల ఆదాయ అంచనాల్లో మరిన్ని కోతలు ఉండొచ్చు. వృద్ధి మందగిస్తే షేర్ల విలువ మరింత పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది, త్వరగా కోలుకునే అవకాశాలు తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ అనిశ్చితి FY27 మొదటి త్రైమాసికం వరకు కొనసాగవచ్చు.
యాక్సెంచర్ సీఈఓ జూలీ స్వీట్ మాటల ప్రకారం.. ఏఐ, క్లౌడ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ విభాగాల్లో కంపెనీలు 9 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలంలో ఏఐ పెద్ద విప్లవమే కావచ్చు, కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ఆ ప్రాజెక్టుల నుండి అసలైన రాబడి రావడానికి ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.