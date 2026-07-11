SIPలు, గోల్డ్ ETFలకు పెట్టుబడిదారుల నుంచి భారీ ఆదరణ
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, అనుకూలమైన దేశీయ స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితుల అంచనాలు, మరియు బలమైన రిటైల్ భాగస్వామ్యం కారణంగా, ఈక్విటీ ఆధారిత మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు జూన్లో రూ. 28,973 కోట్లను ఆకర్షించాయి. ఇది అంతకు ముందు నెలతో పోలిస్తే 26.5 శాతం భారీ పెరుగుదల.
న్యూఢిల్లీ: భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, అనుకూలమైన దేశీయ స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితుల అంచనాలు, మరియు బలమైన రిటైల్ భాగస్వామ్యం కారణంగా, ఈక్విటీ ఆధారిత మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు జూన్లో రూ. 28,973 కోట్లను ఆకర్షించాయి. ఇది అంతకు ముందు నెలతో పోలిస్తే 26.5 శాతం భారీ పెరుగుదల.
దీంతో, 2026 మొదటి అర్ధభాగంలో ఈక్విటీ పథకాలలోకి నికర పెట్టుబడుల ప్రవాహం రూ. 1.81 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది 2025 ఇదే కాలంలో వచ్చిన రూ. 1.61 లక్షల కోట్ల ప్రవాహం కంటే 12 శాతం ఎక్కువ. అంతేకాకుండా, అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా (ఆంఫీ) శుక్రవారం విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం, సమీక్షలో ఉన్న నెలలో నెలవారీ SIP కంట్రిబ్యూషన్లు మే నెలలోని రూ. 30,954 కోట్ల నుండి రూ. 31,781 కోట్లకు పెరిగాయి.
మొత్తంగా, మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ నుండి నికర నిష్క్రమణ (నెట్ అవుట్ఫ్లో) అంతకు ముందు నెలలోని రూ. 64,131 కోట్ల నుండి జూన్లో రూ. 52,949 కోట్లకు తగ్గింది. ఫలితంగా, పరిశ్రమ ఆస్తుల విలువ ఒక నెల క్రితం ఉన్న రూ. 81.6 లక్షల కోట్ల నుండి జూన్ చివరి నాటికి రూ. 82.22 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది.
డేటా ప్రకారం, ఈక్విటీ పథకాలలోకి నికర నిధుల ప్రవాహం జూన్లో రూ. 28,973 కోట్లుగా ఉంది. ఏడాది కాలంలోనే అత్యల్ప స్థాయి అయిన మే నెలలో ఇది రూ. 22,908 కోట్లుగా నమోదైంది. కొనసాగుతున్న ప్రపంచ అనిశ్చితులు మరియు కాలానుగుణ మార్కెట్ అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ, పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం పటిష్టంగా ఉందని ఈ పునరుద్ధరణ సూచిస్తుంది.