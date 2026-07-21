Home వ్యాపారంInfinix Note 60 Pro: ఆఫర్లతోనే అదరగొడుతోన్న ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రో.. గూగుల్ జెమినితోపాటు ఫ్రీ గిఫ్ట్స్...

Infinix Note 60 Pro: ఆఫర్లతోనే అదరగొడుతోన్న ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రో.. గూగుల్ జెమినితోపాటు ఫ్రీ గిఫ్ట్స్ కూడా..!

Infinix Note 60 Pro: మార్కెట్‌లో విశేష ప్రజాదరణ పొందిన నోట్ 60 ప్రొ ఫోన్‌ను ఇప్పుడు సరికొత్త, నయా లుక్‌తో పాటు ఉచిత ఆఫర్లను అందిస్తూ వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.

Venkat
Published on: 21 July 2026 11:09 AM IST
Infinix Note 60 Pro
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Infinix Note 60 Pro: ఆఫర్లతోనే అదరగొడుతోన్న ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రో.. గూగుల్ జెమినితోపాటు ఫ్రీ గిఫ్ట్స్ కూడా..!

Infinix Note 60 Pro: టెక్నాలజీ ప్రియుల మనసు దోచుకోవడంలో ఇన్ఫినిక్స్ సంస్థ ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. తాజాగా తన ప్రసిద్ధ ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రొ మోడల్‌ను నూతన రంగుల్లో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రీమియం డిజైన్, శక్తివంతమైన ఫీచర్లు కలిగిన ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు వినియోగదారులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. ఈ కొత్త రంగుల వేరియంట్ లాంచ్ సందర్భంగా సంస్థ భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్ కొనుగోలు చేసిన వినియోగదారులకు ఉచితంగా మ్యాగ్ పవర్ స్పీకర్ అందించడంతో పాటు గూగుల్ జెమిని ప్రో సేవలకు సంబంధించిన సభ్యత్వాన్ని కూడా ఉచితంగా అందిస్తుండటం విశేషం.

సరికొత్త రంగుల్లో..

వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఇన్ఫినిక్స్ తన నోట్ 60 ప్రొ మోడల్‌ను సరికొత్త రంగుల్లో తీర్చిదిద్దింది. ఈ కొత్త లుక్ ఫోన్‌కు మరింత ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తోంది. చేతిలో పట్టుకుంటే ఎంతో రాయల్ గా కనిపించేలా దీని రూపురేఖలను డిజైన్ చేశారు. సరికొత్త రంగుల కలయికతో రూపొందిన ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ముఖ్యంగా నేటి యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

కస్టమర్లను మెప్పిస్తున్న ఉచిత ఆఫర్ల వర్షం..

నూతన రంగుల మోడల్ విడుదల సందర్భంగా ఇన్ఫినిక్స్ సంస్థ ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ ఉచితంగా మ్యాగ్ పవర్ స్పీకర్‌ను అందిస్తున్నారు. సంగీత ప్రియులకు ఇది నిజంగా పెద్ద బోనస్ అని చెప్పవచ్చు. దీంతో పాటు, నేటి ఆధునిక డిజిటల్ యుగానికి అనుగుణంగా గూగుల్ జెమిని ప్రో ఏఐ ప్రీమియం ఫీచర్లను ఉచితంగా ఉపయోగించుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఈ ఉచిత సభ్యత్వం ద్వారా వినియోగదారులు అద్భుతమైన కృత్రిమ మేధ అనుభవాన్ని పొందవచ్చు.

అదిరిపోయే కెమెరా, పవర్ ఫుల్ పనితీరు..

ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రొ తన అద్భుతమైన ఫీచర్లతో మార్కెట్‌లో ఇప్పటికే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇందులో ఉన్న హై-రెసొల్యూషన్ కెమెరా నాణ్యమైన ఫోటోలు, వీడియోలను అందిస్తుంది. సుదీర్ఘ సమయం పనిచేసే భారీ బ్యాటరీ, వేగవంతమైన చార్జింగ్ సపోర్ట్ దీని ప్రత్యేకత. గేమింగ్, బహుళ పనులను సులువుగా నిర్వహించడానికి వీలుగా శక్తివంతమైన ప్రొసెసర్‌ను ఇందులో అమర్చారు.

ధర..

నాణ్యమైన ఫీచర్లు, ప్రీమియం డిజైన్, ఉచిత బహుమతులతో వచ్చిన ఈ కొత్త రంగుల స్మార్ట్‌ఫోన్ వినియోగదారులకు అందుబాటు ధరలోనే లభిస్తోంది. ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ వేదికలతో పాటు ప్రముఖ రీటైల్ స్టోర్లలో ఈ ఫోన్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది ఒక సరైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది.

ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, నయా రంగులు, ఉచిత మ్యాగ్ పవర్ స్పీకర్, గూగుల్ జెమిని ప్రో సబ్‌స్క్రిప్షన్ వంటి ఆఫర్లతో ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రొ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తోంది. బడ్జెట్ ధరకు ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రేమికులకు ఇది ఖచ్చితంగా ఉత్తమమైన ఎంపిక!

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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