Electric Vehicles: 2032 నాటికి ఈవీ విడిభాగాల మార్కెట్ విలువ ₹3.55 లక్షల కోట్లు
Electric Vehicles: ఒక పరిశ్రమ నివేదిక ప్రకారం, భారతదేశపు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) విడిభాగాల మార్కెట్ 2025లో రూ. 41,000 కోట్ల నుండి, రాబోయే ఏడేళ్లలో ఎనిమిది రెట్లు విస్తరించి సుమారు రూ. 3.55 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా.
Electric Vehicles: ఒక పరిశ్రమ నివేదిక ప్రకారం, భారతదేశపు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) విడిభాగాల మార్కెట్ 2025లో రూ. 41,000 కోట్ల నుండి, రాబోయే ఏడేళ్లలో ఎనిమిది రెట్లు విస్తరించి సుమారు రూ. 3.55 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా.
న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఇండియా ఎనర్జీ స్టోరేజ్ వీక్ 2026 కార్యక్రమంలో ఇండియా ఎనర్జీ స్టోరేజ్ అలయన్స్ మరియు కస్టమైజ్డ్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ (సీఈఎస్) విడుదల చేసిన 'ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ & కాంపోనెంట్స్ మార్కెట్ ఓవర్వ్యూ రిపోర్ట్' నుండి ఈ అంచనా వెలువడింది.
భారతదేశపు పారిశ్రామిక మరియు స్వచ్ఛ రవాణా లక్ష్యాలలో ఈవీ విడిభాగాల విలువ గొలుసు ఒక కేంద్ర స్తంభంగా మారుతున్నందున, ఒక చైతన్యవంతమైన దేశీయ అవకాశం ఆవిర్భవిస్తోందని ఈ నివేదిక సూచించిందని ఒక ప్రకటన తెలిపింది.
కస్టమైజ్డ్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వినాయక్ వాలింబే మాట్లాడుతూ, "ఆవిష్కరణలు మరియు సహకారంతో నడిచే భారతదేశపు ఈవీ వేగం సాటిలేనిది. మన స్వచ్ఛ రవాణా విజయానికి దేశీయ సరఫరా గొలుసులను బలోపేతం చేయడం కీలకం అవుతుంది" అని అన్నారు.
ఈ వారం జరిగిన పరిశ్రమ చర్చల ముగింపు కార్యక్రమం శుక్రవారం ఇండియా ఎనర్జీ స్టోరేజ్ వీక్ (ఐఈఎస్డబ్ల్యూ) 2026లో జరిగింది. మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని న్యూఢిల్లీలోని యశోభూమి (IICC)లో ఇండియా ఎనర్జీ స్టోరేజ్ అలయన్స్ (IESA) నిర్వహించింది.
భారతదేశ స్వచ్ఛ ఇంధన పరివర్తనను నిర్వచించబోయే విధానపరమైన చర్చలు, సాంకేతిక వినిమయాలు, మరియు ప్రధాన ప్రకటనల కోసం ఈ సదస్సు 200 మందికి పైగా ప్రదర్శనకారులను, 10,000 మందికి పైగా పారిశ్రామిక నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.
పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వానికి చెందిన ఇండియా-గల్ఫ్ పెట్టుబడులు మరియు వాణిజ్య కమిషనర్ డాక్టర్ ఇయాన్ మార్టినస్ మాట్లాడుతూ, "పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియా, భారతదేశంతో కేవలం కీలక ఖనిజాల సరఫరాదారుగా మాత్రమే కాకుండా, ఈవీ విప్లవంలో ఒక ఆవిష్కరణ మరియు పెట్టుబడి మిత్రదేశంగా భాగస్వామ్యం కావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ మరియు పారిశ్రామిక-స్థాయి నిల్వ యొక్క భవిష్యత్తును దేశాలు కలిసికట్టుగా సాధించడం ద్వారానే నిర్వచించబడుతుంది, ఒంటరిగా కాదు" అని అన్నారు.
2025 నాటికి విడిభాగాల మార్కెట్లో సగానికి పైగా బ్యాటరీ ప్యాక్ల వాటా ఉంటుందని, మోటార్లు, ఇన్వర్టర్లు, మరియు పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తాయని CES నివేదిక హైలైట్ చేస్తుంది.
ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ (OEMలు) డ్రైవ్ట్రెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ను పెంచుతుండటం మరియు భారతీయ పరిశ్రమల అగ్రగాములు అధునాతన సబ్సిస్టమ్లలో పెట్టుబడులు పెడుతుండటంతో, కాంపోనెంట్ మార్కెట్లో మోటార్లు, ఇన్వర్టర్లు మరియు బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ (BMS) వాటా వేగంగా పెరగనుంది. అయితే, బ్యాటరీ ప్యాక్లు మరియు ఇన్వర్టర్లు విలువ గొలుసులో అత్యంత దిగుమతి ఆధారిత విభాగాలుగా మిగిలిపోయాయని, ఇవి రెండూ కలిసి ఒక EV వ్యయ నిర్మాణంలో దాదాపు 60 శాతాన్ని ఆక్రమిస్తున్నాయని నివేదిక హెచ్చరిస్తోంది. మరోవైపు, మోటార్లు మరియు BMSలు వాటి సాఫ్ట్వేర్-ఆధారిత మరియు తక్కువ మూలధన తీవ్రత లక్షణాల కారణంగా వేగంగా స్థానికీకరించబడుతున్నాయి.