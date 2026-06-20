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Indian Railways: రైలులో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్నారా.? దొరికితే డబుల్ ఫైన్ కట్టాల్సిందే

Indian Railways: భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు ముఖ్యమైన గమనిక. రైళ్లలో టికెట్ లేకుండా అక్రమంగా ప్రయాణించే వారిపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు రైల్వే శాఖ నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేసింది.

Ravi
By Ravi
Published on: 20 Jun 2026 5:14 PM IST
Indian Railways
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Indian Railways: రైలులో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్నారా.? దొరికితే డబుల్ ఫైన్ కట్టాల్సిందే

Indian Railways: భారతదేశంలో ప్రతిరోజూ కోట్లాది మంది ప్రజలు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి అత్యంత సురక్షితమైన, చౌకైన ప్రయాణ సాధనంగా భారతీయ రైల్వేను ఆశ్రయిస్తుంటారు. అయితే, ఇంతటి భారీ వ్యవస్థలో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించే వారి సంఖ్య కూడా రోజురోజుకూ విపరీతంగా పెరిగిపోతుండటం రైల్వే శాఖకు నష్టాలను మిగులుస్తోంది.

ఈ సమస్యకు శాశ్వత చెక్ పెట్టే ఉద్దేశ్యంతో, రైల్వే శాఖ తాజాగా నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తూ ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన 'జనవిశ్వాస్ చట్టం' కింద రైల్వే చట్టాల్లో కీలక సవరణలు చేసి, టికెట్ లేని ప్రయాణికులపై విధించే జరిమానాలను ఏకంగా రెట్టింపు చేసింది. ఈ కొత్త రూల్స్ ఇవాల్టి నుంచే దేశవ్యాప్తంగా కచ్చితంగా అమలులోకి వచ్చినట్లు అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

ఈ నూతన నిబంధనల ప్రకారం, ఇకపై ఎవరైనా ప్రయాణికులు రైలులో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తూ టీటీఈ తనిఖీల్లో పట్టుబడితే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు. ఇంతకుముందు వరకు టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తే విధించే కనీస జరిమానా రూ. 250 గా ఉండేది. కానీ నేటి నుంచి ఈ కనీస జరిమానాను రూ. 500 కు పెంచుతూ రైల్వే శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ప్రతి ప్రయాణికుడు విధిగా తమ వద్ద చెల్లుబాటు అయ్యే జర్నీ టికెట్‌ను ఉంచుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రయాణికులు తనిఖీల్లో పట్టుబడిన తర్వాత ఈ ఫైన్ చెల్లించడానికి నిరాకరిస్తే, వారికి ఏకంగా ఆరు నెలల పాటు జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం ఉంటుందని రైల్వే శాఖ హెచ్చరించింది.

అసలు రైల్వే శాఖ ఈ స్థాయిలో కఠిన నిర్ణయాలు ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందో చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణను అధికారులు వెల్లడించారు. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని జోన్లలో టికెట్ లేని ప్రయాణికుల బెడద ఉన్నప్పటికీ, ఒక్క 'సెంట్రల్ జోన్' పరిధిలో జరిగిన తనిఖీల వివరాలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి.

కేవలం గత మే నెలలో ఈ సెంట్రల్ జోన్ పరిధిలో టికెట్ లేకుండా, సరైన అనుమతులు లేకుండా ప్రయాణించిన వారి నుంచి రైల్వే అధికారులు ఏకంగా రూ. 40.85 కోట్ల భారీ జరిమానాను వసూలు చేశారంటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం ఇలా గండిపడుతుండటం, నిజాయితీగా టికెట్ కొనుక్కున్న ప్రయాణికులకు సీట్లు దొరక్క తీవ్ర అసౌకర్యం కలుగుతుండటంతోనే రైల్వే శాఖ ఈ జరిమానాల పెంపు నిర్ణయం తీసుకుంది.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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