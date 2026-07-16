Oil Crisis : అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధంతో చమురు సెగలు..పెట్రోల్, డీజిల్ పై కేంద్రం బిగ్ డెసిషన్
Oil Crisis : గ్లోబల్ ఆయిల్ మార్కెట్లో అలజడి రేగుతుండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం విండ్ఫాల్ పన్నును సవరిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
Oil Crisis : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరల్లో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంధన ఎగుమతులపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పెట్రోల్, డీజిల్, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ ఎగుమతులపై విధించే విండ్ఫాల్ పన్నును సవరిస్తూ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ పన్నులపై సమీక్ష నిర్వహిస్తుంది. తాజా రివ్యూలో భాగంగా దేశీయంగా ఇంధన లభ్యతను కాపాడటానికి, అంతర్జాతీయంగా వస్తున్న అదనపు లాభాలపై పట్టు సాధించడానికి డీజిల్, విమాన ఇంధనాల ఎగుమతి సుంకాలను ప్రభుత్వం భారీగా పెంచింది. ఈ కొత్త పన్ను విధానం జులై 16 గురువారం నుంచే దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చింది.
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధంతో చమురు సెగలు
పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు తీవ్రరూపం దాల్చడం అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్ను కుదిపేస్తోంది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ముదిరిన వివాదం కారణంగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ ఓడరేవులపై తిరిగి నావికా దిగ్బంధనాన్ని విధించారు. దీనికి ప్రతిచర్యగా ఇరాన్ కూడా ఆ ప్రాంతంలోని అమెరికా మౌలిక వసతులపై మిస్సైల్ దాడులు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 20 శాతం చమురు రవాణా జరిగే అత్యంత కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోతుందనే భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ధరలు బుధవారం ఒకేరోజు 2 శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు 84.73 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి.
డీజిల్ లీటరుకు రూ.15.50కు పెంపు
కేంద్రం సవరించిన తాజా విండ్ఫాల్ పన్ను నిబంధనల ప్రకారం.. డీజిల్ ఎగుమతులపై ఇప్పటివరకు లీటరుకు రూ.8.5లుగా ఉన్న సుంకాన్ని ఏకంగా రూ.15.50కు పెంచారు. అంటే దాదాపు డీజిల్ ఎగుమతి పన్నును ప్రభుత్వం రెట్టింపు చేసింది. అలాగే విమానాల్లో వాడే ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఇంధనం (ATF) ఎగుమతులపై లీటరుకు ఉన్న పన్నును రూ.7.5 నుంచి రూ.14.5కు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే విదేశాలకు పెట్రోల్ ఎగుమతి చేసే కంపెనీలకు మాత్రం కేంద్రం కాస్త ఊరటనిచ్చింది. పెట్రోల్ ఎగుమతి సుంకాన్ని లీటరుకు రూ.4 నుంచి రూ.2.5కు తగ్గిస్తూ ఆర్థిక శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో డీజిల్ రిఫైనింగ్ మార్జిన్లు పెరగడం, రష్యా నుంచి సరఫరా తగ్గడం వంటి కారణాల వల్ల కూడా భారత ప్రభుత్వం ఈ పన్నుల పెంపు వైపు మొగ్గు చూపింది.
బల్క్ కొనుగోలుదారుల దారి మళ్లింపు
అంతర్జాతీయ సంక్షోభం కారణంగా దేశీయ మార్కెట్లో ఇంధన కొరత రాకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. పశ్చిమ ఆసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల దేశంలోని సామాన్య రిటైల్ వినియోగదారులపై భారం పడకుండా ప్రభుత్వ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCs) స్థానిక బంకుల్లో ధరలను పెంచకుండా నియంత్రణలో ఉంచాయి. కానీ పారిశ్రామిక, వాణిజ్య అవసరాల కోసం పెద్ద మొత్తంలో కొనే టోకు వినియోగదారులకు మాత్రం మార్కెట్ ధరలే వర్తింపజేశారు. దీనివల్ల రిటైల్ ధరలకు, టోకు ధరలకు మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ఏర్పడింది. ఉదాహరణకు ఢిల్లీలో లీటరు డీజిల్ రిటైల్ ధర రూ.95.20గా ఉంటే, బల్క్ కొనుగోలుదారులకు అది రూ.134.50గా మారింది. ఈ ధరల వ్యత్యాసాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని చాలామంది బల్క్ కస్టమర్లు రిటైల్ బంకుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున డీజిల్ కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించారు. దీనివల్ల బ్లాక్ మార్కెటింగ్, హోర్డింగ్ పెరిగే ప్రమాదం ఏర్పడింది.
సాధారణ వినియోగదారులకు ఊరట
ఈ అక్రమ రవాణాను, స్థానిక కొరతను అరికట్టడానికి కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ తాత్కాలిక నియంత్రణ ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం, పారిశ్రామిక, వాణిజ్య సంస్థలు సాధారణ పెట్రోల్ బంకుల నుంచి ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేయడాన్ని నిషేధించారు. వారు కేవలం డెడికేటెడ్ సప్లై ఛానెళ్ల ద్వారానే మార్కెట్ ధరలకు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే సామాన్య వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు, రిటైల్ అవుట్లెట్లలో ఒక వినియోగదారుడికి లేదా ఒక వాహనానికి రోజువారీ డీజిల్ కొనుగోలు పరిమితిని గరిష్టంగా 200 లీటర్లుగా నిర్ణయించారు. అది కూడా కేవలం వాహనాల ఇంధన ట్యాంకులు లేదా అప్రూవ్డ్ కంటైనర్లలోకి మాత్రమే నింపాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ తాత్కాలిక ఆంక్షలు 90 రోజుల పాటు అమలులో ఉంటాయి. సాధారణ కార్లు, ద్విచక్ర వాహనదారుల రోజువారీ అవసరాల కంటే ఈ 200 లీటర్ల పరిమితి చాలా ఎక్కువ కాబట్టి సాధారణ ప్రజలకు దీనివల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.