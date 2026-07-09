Stock Market: భారత్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులకు అనుకూల పరిస్థితులు.. హెచ్ఎస్బీసీ ఏమందంటే?
Stock Market: చమురు ధరల తగ్గుదల, విదేశీ పెట్టుబడుల పెరుగుదలతో భారత మార్కెట్లపై హెచ్ఎస్బీసీ సానుకూల అంచనా వెల్లడించింది.
Stock Market: అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం, కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న విదేశీ మారకద్రవ్య చర్యల ప్రభావంతో భారత ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడుతున్నాయని హెచ్ఎస్బీసీ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీసెర్చ్ తన తాజా నివేదికలో వెల్లడించింది. ఈ పరిణామాలు దేశీయ షేర్ మార్కెట్లతో పాటు రూపాయికి కూడా మద్దతుగా నిలుస్తాయని పేర్కొంది.
నివేదిక ప్రకారం, జూన్ ప్రారంభం నుంచి భారత రుణపత్రాల మార్కెట్లోకి 6.4 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ పెట్టుబడులు వచ్చాయి. అలాగే గత రెండు వారాలుగా షేర్ మార్కెట్లో కూడా విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయని తెలిపింది. ఇది భారత మార్కెట్పై విదేశీ పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం పెరుగుతున్న సంకేతంగా పేర్కొంది.
రూపాయికి మరింత బలం
చెల్లింపుల సమతుల్యత మెరుగుపడటం, విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం కొనసాగితే భారత రూపాయి ఇతర ఆసియా దేశాల కరెన్సీలతో పోలిస్తే మెరుగైన స్థితిలో ఉండే అవకాశముందని హెచ్ఎస్బీసీ అంచనా వేసింది.
షేర్ మార్కెట్కు అనుకూల పరిస్థితులు
ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం, మార్కెట్లో నగదు లభ్యత మెరుగుపడటం, రూపాయి మారకపు విలువ స్థిరంగా ఉండటం, దేశ ఆర్థిక వృద్ధి బలపడటం వంటి అంశాలు షేర్ మార్కెట్కు అనుకూలంగా మారాయని నివేదిక తెలిపింది. అయితే కృత్రిమ మేధ రంగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న పెట్టుబడుల కారణంగా విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం కొంత మేర పరిమితం కావచ్చని పేర్కొంది.
విదేశీ మారకద్రవ్య చర్యలతో ఊరట
జూన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విదేశీ మారకద్రవ్య చర్యల వల్ల దేశీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడ్డాయని హెచ్ఎస్బీసీ తెలిపింది. ప్రవాస భారతీయుల డిపాజిట్లకు ప్రోత్సాహకాలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, బ్యాంకులకు తక్కువ వ్యయంతో విదేశీ కరెన్సీ మార్పిడి సౌకర్యాలు, విదేశీ రుణపత్రాల పెట్టుబడిదారులకు పన్ను రాయితీలు, పెట్టుబడులకు అనువైన రుణపత్రాల పరిధిని విస్తరించడం వంటి నిర్ణయాలు మార్కెట్కు మేలు చేశాయని పేర్కొంది.
ఆర్థిక వృద్ధి అంచనా పెంపు
భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై విశ్వాసంతో 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆర్థిక వృద్ధి అంచనాను 6 శాతం నుంచి 6.3 శాతానికి పెంచినట్లు హెచ్ఎస్బీసీ వెల్లడించింది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొనసాగుతున్న నిర్మాణాత్మక మార్పులు భవిష్యత్ వృద్ధికి బలమైన పునాది వేస్తాయని తెలిపింది.
రుణపత్రాల మార్కెట్పై కూడా ఆశావహం
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ రుణపత్రాల విలువ కొంత ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులపై పన్ను తొలగించడం, పెట్టుబడులకు అందుబాటులో ఉండే రుణపత్రాల సంఖ్యను పెంచడం వంటి సంస్కరణలు భవిష్యత్తులో ఈ రంగానికి మద్దతు ఇస్తాయని నివేదిక పేర్కొంది.
మొత్తంగా, ముడి చమురు ధరలు నియంత్రణలో ఉండి విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం కొనసాగితే భారత మార్కెట్లకు మరింత అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశముందని, అయితే ప్రపంచ ఆర్థిక పరిణామాలను కూడా నిశితంగా గమనించాల్సిన అవసరం ఉందని హెచ్ఎస్బీసీ సూచించింది.