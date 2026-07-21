Gold Price Today : పసిడి ప్రియులకు షాక్.. మళ్లీ మొదలైన బంగారం, వెండి ధరల పరుగు
Gold Price Today : అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇలా ఉన్నాయి.
Gold Price Today : అంతర్జాతీయంగా చోటుచేసుకుంటున్న ఉద్రిక్తతలు, ఇరాన్-అమెరికా మధ్య నెలకొన్న పరిస్థితులతో పాటు కరెన్సీ మార్పిడి విలువల ప్రభావంతో బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పుంజుకుంటున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా స్వల్పంగా తగ్గుతూ వచ్చిన ధరలు, మంగళవారం (జులై 21) నాటికి మళ్లీ పెరుగుదల వైపు అడుగులు వేశాయి. మంగళవారం ఉదయం సమయానికి 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారంపై దాదాపు రూ.180 వరకు పెరిగినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.10 పెరిగి రూ.1,43,470 వద్ద కొనసాగుతోంది. అలాగే ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధరపై కూడా రూ.10 పెరిగి రూ.1,31,510గా ఉంది. మరోవైపు వెండి కూడా బంగారం బాటలోనే పయనిస్తోంది. కిలో వెండి ధరపై రూ.100 మేర పెరిగి స్థానికంగా రూ.2,35,100 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,43,470 గానూ, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,31,510 గానూ నమొదైంది. ఈ ప్రాంతాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,34,900 వద్ద ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,43,620, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,660 కాగా, కిలో వెండి రూ.2,35,100 వద్ద స్థిరపడింది. ముంబై, చెన్నై, బెంగళూరు నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే విధమైన ధరలు నమోదయ్యాయి. స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు, ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉండే డిమాండ్ను బట్టి పట్టణాల వారీగా బంగారం, వెండి రేట్లలో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి.