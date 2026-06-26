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Gold Price Today : పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో ఊరట.. బంగారం కొనేందుకు బెస్ట్ టైం ఇదే.. త్వరపడండి

Gold Price Today : దేశీయ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,41,320 వద్ద ఉండగా, కేజీ వెండిపై రూ.100 తగ్గి రూ.2,34,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

CR Reddy
Published on: 26 Jun 2026 7:21 AM IST
Gold Price Today
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Gold Price Today 

Gold Price Today : భారతీయులకు బంగారం అంటే కేవలం ఒక విలువైన లోహం మాత్రమే కాదు. అదొక బలమైన సెంటిమెంట్. ఆపద సమయాల్లో కుటుంబాలను ఆదుకునే అత్యంత నమ్మకమైన ఆర్థిక ఆయుధంగా పసిడిని భావిస్తారు. మన దేశంలో పండగలు వచ్చినా, శుభకార్యాలు జరిగినా మార్కెట్‌లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయనే దానితో సంబంధం లేకుండా కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతుంటాయి. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తుండటంతో మార్కెట్లు భక్తులు, కొనుగోలుదారులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో నిన్నటితో పోలిస్తే ఈరోజు దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరల్లో పెద్దగా మార్పులు లేకపోవడం విశేషం.

తులంపై కేవలం రూ.10 స్వల్ప తగ్గుదల

నిన్నటి భారీ పతనంతో పోలిస్తే ఈరోజు మార్కెట్ చాలా శాంతించింది. నిన్నటి ధరలతో పోల్చి చూస్తే ఈరోజు తులం బంగారంపై కేవలం రూ.10 మాత్రమే తగ్గింది. ప్రస్తుతం దేశంలో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,41,320 గా ఉంది. ఇదే ధర నిన్న రూ.1,41,330 గా ఉంది. ఇక ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,29,540 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ ధర నిన్న రూ.1,29,550 గా నమోదైంది. అదేవిధంగా 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,05,990 గా కొనసాగుతోంది.

గురువారం నాటి భారీ పతనం నుంచి స్థిరత్వం

నిజానికి గురువారం నాడు దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. ఒక్కరోజే 24 క్యారెట్ల బంగారంపై రూ.1,580, అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారంపై రూ.1,450 చొప్పున భారీగా రేట్లు తగ్గాయి. ఆ రకమైన భారీ పతనం తర్వాత ఈరోజు మాత్రం మార్కెట్ కేవలం రూ.10 స్వల్ప మార్పుతో స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తున్న సమయంలో ధరలు మళ్లీ పెరిగిపోకుండా ఇలా నిలకడగా ఉండటం సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద రిలీఫ్ కలిగించే విషయమనే చెప్పాలి.

వివిధ ప్రముఖ నగరాల్లో బంగారం ధరలు

దేశంలోని విభిన్న నగరాల విషయానికి వస్తే ధరలలో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముంబై, కోల్‌కతా, బెంగళూరు నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఒకేలా సాగుతున్నాయి. ఈ నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల ధర రూ.1,41,320గాను, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,29,540గాను ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో టాక్స్ ల ప్రభావంతో ధరలు కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,41,470 ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,29,690 గా ఉంది. ఇక ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండే చెన్నై నగరంలో మిగిలిన అన్ని నగరాల కంటే అత్యధికంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,43,340 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,390గా నమోదైంది.

వెండి ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల

బంగారంతో పాటు అటు వెండి ధరలు కూడా స్వల్ప తగ్గుదలతో కొనుగోలుదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే కేజీ వెండిపై రూ.100 మేర తగ్గింది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రధాన నగరాలతో పాటు ముంబై, ఢిల్లీ, కోల్‌కతా, బెంగళూరులలో ప్రస్తుతం కేజీ వెండి ధర రూ. 2,34,900 వద్ద స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే దక్షిణ భారత్‌లోని చెన్నై నగరంలో మాత్రం మిగిలిన నగరాల కంటే వెండి ధర కాస్త తక్కువగా నమోదవడం విశేషం. చెన్నైలో ప్రస్తుతం కేజీ వెండి ధర రూ.2,29,900గా కొనసాగుతోంది.

నమ్మకమైన సురక్షితమైన పెట్టుబడి

అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ఒడిదొడుకుల ప్రభావంతో బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగినా, తగ్గినా సగటు భారతీయుడికి పసిడిపై ఉన్న మక్కువ, సెంటిమెంట్ అస్సలు తగ్గవని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో షేర్ మార్కెట్లు లేదా ఇతర వినూత్న డిజిటల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్లు అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటికీ, ఇప్పటికీ అత్యంత సురక్షితమైన, నమ్మకమైన సంప్రదాయ పెట్టుబడిగా సామాన్యుడి నుంచి సంపన్నుడి వరకు అందరూ బంగారానికే తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

Gold Price TodaySilver Price TodayGold Rate India
CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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