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Gold Rate: బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. వరుసగా మూడో రోజు దిగొచ్చిన ధరలు!

Gold Rate: వరుసగా మూడో రోజు బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి.

Naresh.k
Published on: 8 July 2026 8:42 AM IST
Gold Rate
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Gold Rate: బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. వరుసగా మూడో రోజు దిగొచ్చిన ధరలు!

Gold Price: బంగారం, వెండి కొనాలనుకునే వారికి ఇది నిజంగానే మంచి వార్త. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన పసిడి, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా బ్రేకులు పడ్డాయి. ఈ వారం ప్రారంభం నుంచి మొదలైన ధరల పతనం.. వరుసగా మూడో రోజు కూడా కొనసాగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వస్తున్న మార్పుల నేపథ్యంలో,

దేశీయంగా మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో మంగళవారం వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయాయి. ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే కిలో వెండి ధర అకస్మాత్తుగా ఐదు వేల రెండు వందల రూపాయలకు పైగా పడిపోయి రెండు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల రూపాయల మార్కుకు చేరింది. వెండి బాటలోనే బంగారం కూడా పయనించింది. పసిడి ఫ్యూచర్స్ ధర ఏకంగా పది గ్రాములకు వెయ్యి ఐదు వందల రూపాయల మేర తగ్గింది.

తాజాగా జూలై ఎనిమిదవ తేదీన దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. మొదటగా తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికొస్తే.. హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో పసిడి ధరలు ఒకేలా కొనసాగుతున్నాయి. ఇక్కడ అత్యంత స్వచ్ఛమైన ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర లక్షా నలభై ఐదు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు పలుకుతోంది. అదే సమయంలో ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే ఇరవై రెండు క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర లక్షా ముప్పై మూడు వేల నూట నలభై రూపాయల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

ఇప్పుడు వెండి విషయానికి వస్తే.. గత వారం చివరి రోజైన శుక్రవారం నాడు మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ ధర కిలోకు రెండు లక్షల ముప్పై ఏడు వేల నాలుగు వందల పది రూపాయలుగా ఉంది. అయితే ఈ సోమ, మంగళ, బుధవారాల్లో వరుసగా తగ్గుతూ రావడం వల్ల.. ఈ మూడు రోజుల్లోనే కిలో వెండిపై ఏకంగా ఆరు వేల ఆరు వందల ఏడు రూపాయల మేర తగ్గడం విశేషం. గతంలో వెండి తన జీవితకాల గరిష్ఠ స్థాయి అయిన నాలుగు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలను తాకిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ గరిష్ఠ ధరలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు వెండి భారీ స్థాయిలోనే దిగొచ్చిందని చెప్పాలి.

ప్రస్తుతం జూలై ఎనిమిదో తేదీన మార్కెట్ ధరల ప్రకారం.. హైదరాబాద్, విజయవాడతో పాటు కేరళ రాష్ట్రంలో కిలో వెండి ధర రెండు లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయల వద్ద కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు వంటి ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రెండు లక్షల నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయల వద్ద ట్రేడవుతోంది. వరుసగా మూడు రోజులు ధరలు తగ్గడంపై సామాన్యులు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ కోసం నగలు చేయించుకోవాలనుకునే వారు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి రానున్న రోజుల్లో ఈ పతనం ఇలాగే కొనసాగుతుందో లేక మళ్లీ ధరలు పుంజుకుంటాయో వేచి చూడాలి.

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Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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