Gold Price: బంగారం, వెండి ధరల్లో మళ్లీ భారీ కదలిక
Gold Price: ఈ వారం ప్రారంభంలో బులియన్ ఒక వారం కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయిన తర్వాత, బలహీనమైన అమెరికన్ డాలర్ మరియు తక్కువ ధరలకు కొనుగోళ్లు మార్కెట్ సెంటిమెంట్కు మద్దతునిచ్చాయి.
Gold Price: రాజధానిలో బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ. 400 పెరిగి రూ. 1,48,500కి చేరాయి, అలాగే వెండి ధర రూ. 5,000 పెరిగింది. వ్యాపారులు తక్కువ ధరకు కొనుగోళ్లు చేయడం మరియు బలహీనపడిన అమెరికా డాలర్ కారణంగా ఈ విలువైన లోహాలకు డిమాండ్ పుంజుకుంది.
గత సెషన్లో 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,48,100 వద్ద ముగిసింది. వరుసగా మూడు సెషన్ల పాటు తగ్గుదల ధోరణిని ప్రదర్శించిన వెండి, గురువారం నాటి ముగింపు ధర రూ. 2,32,000 (కిలోకు) నుండి రూ. 5,000 పెరిగి రూ. 2,37,000కి చేరింది.
డాలర్ ఇండెక్స్ వరుసగా మూడవ సెషన్లోనూ బలహీనపడటం వల్ల విలువైన లోహాల ఆకర్షణ పెరిగిందని, అలాగే ఈ వారం ప్రారంభంలో బంగారం ధర ఒక వారపు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయిన తర్వాత పెట్టుబడిదారులు తక్కువ ధరలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం వల్ల ఈ కోలుకునే ధోరణి కనిపించిందని వ్యాపారులు తెలిపారు.
"ఈ వారం ప్రారంభంలో బంగారం ధరలు ఒక వారపు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయిన తర్వాత, బలహీనమైన అమెరికా డాలర్ మరియు తక్కువ ధరకు కొనుగోళ్లు (bargain buying) మార్కెట్ సెంటిమెంట్కు మద్దతునివ్వడంతో శుక్రవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి" అని HDFC సెక్యూరిటీస్ కమోడిటీస్ విభాగం సీనియర్ అనలిస్ట్ సౌమిల్ గాంధీ అన్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ బంగారం ధర ఔన్స్కు $17.57 (లేదా 0.43 శాతం) తగ్గి $4,106.25కి చేరగా, వెండి ధర దాదాపు 1 శాతం తగ్గి ఔన్స్కు $59.54 వద్ద ఉంది. "అమెరికా మరియు ఇరాన్ మధ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు తిరిగి గాడిన పడినట్లు కనిపిస్తుండటంతో స్పాట్ బంగారం ధర స్థిరంగా కొనసాగుతోంది" అని మిరే అసెట్ షేర్ఖాన్ కమోడిటీస్ విభాగం అధిపతి ప్రవీణ్ సింగ్ అన్నారు.
ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విధానంపై స్పష్టతనిస్తుందని భావిస్తున్న అమెరికా వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) గణాంకాల కోసం మార్కెట్ వర్గాలు ఎదురుచూస్తున్నాయి. "ఈ గణాంకాల విడుదల ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల దృక్పథానికి మరియు విలువైన లోహాల ధరల గమనానికి కీలకమైన అంశంగా మారుతుంది" అని LKP సెక్యూరిటీస్ కమోడిటీ మరియు కరెన్సీ విభాగం VP రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జతిన్ త్రివేది అన్నారు.