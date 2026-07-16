Gold Price Today : బంగారం ప్రియులకు మళ్లీ షాక్.. భారీగా పెరుగుతున్న పసిడి ధరలు
Gold Price Today : అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పసిడి ధరలు మళ్లీ ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. బులియన్ మార్కెట్లో గురువారం నమోదైన తాజా రేట్ల వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Gold Price Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి మార్కెట్ మళ్లీ షాకిస్తోంది. గత కొంత కాలంగా పసిడి ధరల్లో అస్సలు ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇటీవల రికార్డు స్థాయికి చేరి సామాన్యులకు చుక్కలు చూపించిన బంగారం ధరలు, ఆ తర్వాత కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అయితే బులియన్ మార్కెట్లో ఈ తగ్గుదల ఎక్కువ రోజులు నిలవలేదు. తగ్గినట్లే తగ్గి మళ్లీ ధరలు పెరగడం ప్రారంభం కావడంతో వినియోగదారుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ దగ్గరపడుతున్న తరుణంలో ఈ ధరల పెరుగుదల కొనుగోలుదారులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. జులై 16 గురువారం ఉదయం వివిధ ప్రముఖ వెబ్సైట్లలో నమోదైన వివరాల ప్రకారం దేశీయంగా బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధ వాతావరణం చమురు మార్కెట్తో పాటు బులియన్ మార్కెట్ను కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోంది. పలు ప్రాంతాల్లో చోటుచేసుకుంటున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వల్లే బంగారం, వెండి ధరల్లో ఈ విధమైన ఊహించని హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయని బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ వారంలో సోమవారం నాడు భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు, బుధవారం నాటికి మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. కేవలం ఒక్క రోజులోనే పది గ్రాముల బంగారంపై ఏకంగా రూ.770 మేర పెరగడం గమనార్హం. గురువారం ఉదయానికి దేశీయంగా 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములపై రూ.10 పెరిగి రూ.1,43,580 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదేవిధంగా ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల పసిడి రేటు కూడా 10 గ్రాములపై రూ.10 పెరిగి రూ.1,31,610 కి చేరింది. అయితే బంగారం పెరిగినప్పటికీ వెండి ధర మాత్రం స్వల్పంగా తగ్గి కిలోపై రూ.100 క్షీణించి రూ.2,34,900 లుగా నమోదైంది.
దేశవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ప్రాంతాల వారీగా బంగారం, వెండి ధరల్లో వ్యత్యాసాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,43,580 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,31,610 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ఇక హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,40,100 లుగా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రముఖ నగరాలైన విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో కూడా ఇవే ధరలు నమోదయ్యాయి. ఈ రెండు నగరాల్లోనూ 24 క్యారెట్ల పసిడి రూ.1,43,580 గా, 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ 10 గ్రాముల ధర రూ.1,31,610 గా విక్రయించబడుతోంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా కిలో వెండి ధర రూ.2,40,100 వద్దే ఉంది.
దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల ధరలను పరిశీలిస్తే దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఎప్పుడూ ధరలు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ 10 గ్రాముల ధర రూ.1,43,730 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,760 గా ఉంది. అక్కడ కిలో వెండి ధర రూ.2,34,900 లుగా నమోదైంది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాముల ధర రూ.1,43,580 గా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,610 గా ఉంది. ముంబైలో కూడా కిలో వెండి ధర రూ.2,34,900 లుగా ఉంది. తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాముల ధర రూ.1,43,790 కి చేరగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,810 గా ఉంది. చెన్నైలో కిలో వెండి ధర రూ.2,40,100 గా రికార్డైంది. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,43,580 గా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,610 గా మరియు కిలో వెండి ధర రూ.2,34,900 లుగా ఉన్నాయి.