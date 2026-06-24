Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. వందల్లో కాదు వేలల్లో
Gold Rate Today: గత కొంతకాలంగా ఆకాశమే హద్దుగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇవాళ ఊహించని విధంగా భారీగా దిగివచ్చాయి.
Today gold price: భారతీయులకు బంగారం అంటే కేవలం ఒక లోహం కాదు, అది ఒక సెంటిమెంట్, సంప్రదాయం, లక్ష్మీదేవి స్వరూపం. ఇంట్లో శుభకార్యమైనా, పండగైనా పసిడి కొనాల్సిందే. అయితే గత కొంతకాలంగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతూ సామాన్యులకు చుక్కలు చూపించిన పసిడి ధరలు, ఇవాళ ఊహించని విధంగా భారీగా దిగివచ్చాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ జోరుగా సాగుతున్న వేళ, కొనుగోలుదారులకు ఇది ఒక పెద్ద ఊరటనిచ్చే వార్త. మంగళవారం మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం కావడమే కాకుండా, ఒకే రోజు రెండుసార్లు ధరలు దిగిరావడం విశేషం. ఈ క్షీణత కొనుగోలుదారుల్లో హర్షాతిరేకాలు నింపగా, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను చూసి ఇన్వెస్టర్లలో మాత్రం కొంత ఆందోళన మొదలైంది.
సోమవారం నాటి ముగింపు ధరలతో పోలిస్తే, మంగళవారం ఉదయం నుంచే మార్కెట్లో సానుకూల మార్పులు కనిపించాయి. ఉదయం పది గంటల సమయానికే తులం అంటే పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఏకంగా రెండు వేల డెబ్బై రూపాయలు తగ్గి, లక్షా నలభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల పది రూపాయల వద్ద ట్రేడయ్యింది. అయితే తగ్గుదల అక్కడితోనే ఆగలేదు. మధ్యాహ్న సమయానికి ఉదయంతో పోలిస్తే మరో వెయ్యి మూడు వందల పది రూపాయలు పడిపోయింది. దీనితో ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర లక్షా నలభై నాలుగు వేల ఆరు వందల రూపాయల మార్కుకు చేరింది.
ఇక ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా భారీగా దిగొచ్చింది. ఉదయం లక్షా ముప్పై మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలుగా ఉన్న తులం 22 క్యారెట్ల బంగారంపై తాజాగా వెయ్యి రెండు వందల రూపాయలు తగ్గడంతో, ప్రస్తుతం దీని ధర లక్షా ముప్పై రెండు వేల ఐదు వందల యాభై రూపాయలుగా నమోదైంది.
బంగారం దారిలోనే వెండి కూడా తన పరుగుకు బ్రేక్ వేసింది. కొనుగోలుదారులకు భారీ ఉపశమనం కలిగిస్తూ కేజీ వెండిపై ఏకంగా ఐదు వేల రూపాయల మేర ధర దిగొచ్చింది. దీంతో దేశీయ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం కేజీ వెండి ధర రెండు లక్షల నలభై ఐదు వేల రూపాయల వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. శుభ ముహూర్తాల వేళ, తులం బంగారంపై ఒక్కరోజే ఈ స్థాయిలో భారీగా ధరలు తగ్గడం పసిడి ప్రియులకు నిజంగానే పెద్ద ఊరట. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో మరికొద్ది రోజులు ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. కాబట్టి బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఇదే సరైన సమయంగా చెప్పుకోవచ్చు.