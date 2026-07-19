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Gold Price Today : పసిడి ప్రియులకు షాక్.. రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్తున్న బంగారం ధరలు

Gold Price Today : బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయంగా పసిడి ధరలు భారీగా పెరిగాయి.

CR Reddy
Published on: 19 July 2026 7:04 AM IST
Gold Price Today
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Gold Price Today 

Gold Price Today : గత కొంత కాలంగా సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న బంగారం ధరలు బులియన్ మార్కెట్‌లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. ఇటీవల స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టినట్లు కనిపించిన పసిడి ధరలు, ఇప్పుడు మళ్లీ ఒక్కసారిగా ఊహించని రీతిలో పెరుగుతూ సామాన్యుడికి అందుబాటులో లేకుండా పోతున్నాయి. శనివారం ఒక్కరోజే పది గ్రాముల స్వచ్ఛమైన 24 క్యారెట్ల బంగారంపై ఏకంగా రూ.760 మేర ధర పెరగడం మార్కెట్ వర్గాలను విస్మయానికి గురిచేసింది. జులై 19 ఆదివారం ఉదయం వివిధ అధికారిక వెబ్‌సైట్లలో నమోదైన తాజా వివరాల ప్రకారం.. దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యధిక స్థాయిల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.

అంతర్జాతీయంగా ముదిరిన యుద్ధం

ఈ అకస్మాత్తు ధరల పెరుగుదల వెనుక అంతర్జాతీయంగా చోటుచేసుకున్న అతిపెద్ద రాజకీయ పరిణామాలు ఉన్నాయని బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొనడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాలలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు పెరగడం ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతోంది. ఇలాంటి అనిశ్చిత పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు తమ డబ్బును షేర్ మార్కెట్లలో కాకుండా సురక్షితమైన బంగారంపై పెట్టడానికి మొగ్గు చూపుతారు. దీనివల్ల అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్ పెరిగి, దేశీయ మార్కెట్లలో కూడా పసిడి, వెండి ధరలు నిరంతరం పెరిగిపోతున్నాయి.

నేటి పసిడి రేట్ల పూర్తి వివరాలు

ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరల ప్రకారం.. ఆభరణాల తయారీకి పనికివచ్చే 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,31,350 లుగా రికార్డయ్యింది. అదేవిధంగా అత్యంత స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడి రేటు ఏకంగా రూ.1,43,290 వద్ద కొనసాగుతోంది. వీటితో పాటే వెండి ధర కూడా పోటీపడుతూ దూసుకుపోతోంది. ప్రస్తుతం దేశంలో ఒక కిలో వెండి ధర సగటున రూ.2,30,000 లుగా నమోదు కావడం గమనార్హం. అయితే స్థానిక పన్నులు మరియు రవాణా ఖర్చుల కారణంగా ఈ ధరలు వివిధ నగరాలలో వేర్వేరుగా ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్, విజయవాడ, వైజాగ్‌లలో నేటి ధరలు ఇవే

హైదరాబాద్ నగరంలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,43,290 లుగా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,31,350 లుగా స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. కానీ భాగ్యనగరంలో వెండి ధర దేశ సగటు కంటే ఎక్కువగా కిలో రూ.2,35,000 లుగా ఉంది. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లో కూడా 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,43,290, 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేటు రూ.1,31,350 లుగా నమోదయ్యింది. అయితే ఇక్కడ వెండి ధర దేశంలోనే అత్యధికంగా కిలో ఏకంగా రూ.2,39,900 లుగా పలుకుతుండటం విశేషం.

ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నైలలో తాజా అప్‌డేట్స్

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మిగిలిన నగరాల కంటే బంగారం ధర కాస్త ఎక్కువగా ఉంది. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,43,440 లుగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,450 లుగా ఉంది. ఢిల్లీలో వెండి కిలో ధర రూ.2,30,000 లుగా ఉంది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైతో పాటు ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో 24 క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాముల ధర రూ.1,43,290, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,350, వెండి కిలో ధర రూ.2,30,000 లుగా ట్రేడ్ అవుతోంది. మరో మెట్రో నగరం చెన్నైలో బంగారం ధరలు ముంబై తరహాలోనే ఉన్నప్పటికీ, వెండి ధర మాత్రం కిలో రూ.2,35,000 లుగా నమోదయ్యింది.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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