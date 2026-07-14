Gold Price: తులం బంగారం ధర రూ. 20 వేలు తగ్గనుందా.? కారణాలు ఏంటో తెలుసా.?
Gold Price: ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో రికార్డు స్థాయికి చేరిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు భారీ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి.
Gold Price: ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో రికార్డు స్థాయికి చేరిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు భారీ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇప్పటికే బంగారం ధరలు గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి దాదాపు 27 శాతం పడిపోయాయి. మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం ధరలు మరో 16 శాతం వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
బంగారం ధర ఎంత వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది?
కమోడిటీ మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, గత ఒకటి, రెండు సంవత్సరాల్లో బంగారం ధరలు దాదాపు రెట్టింపు కావడంతో ఇప్పుడు టెక్నికల్ కరెక్షన్ జరిగే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్స్కు 3,400 నుంచి 3,500 డాలర్ల వరకు పడిపోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
దీని ప్రభావం భారత మార్కెట్పైనా పడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న అంచనాల ప్రకారం మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1.22 లక్షల వరకు దిగివచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?
బంగారం ధరల పతనానికి ప్రధాన కారణాలు అంతర్జాతీయ పరిణామాలే. మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతలు, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల, ద్రవ్యోల్బణ భయాలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై అనిశ్చితి వంటి అంశాలు మార్కెట్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. మరోవైపు అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం వల్ల ఇతర దేశాల కొనుగోలుదారులకు బంగారం మరింత ఖరీదుగా మారింది. దీంతో డిమాండ్ తగ్గి ధరలు కూడా ఒత్తిడికి గురయ్యాయి. ఫిబ్రవరి చివరి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు దాదాపు 23 శాతం పడిపోయాయి.
ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టాలా? నిపుణుల సూచన ఇదే
ప్రస్తుతం బంగారం ధరల్లో బలహీనత కనిపిస్తున్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో మాత్రం పరిస్థితి అనుకూలంగానే ఉంటుందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొందరు విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం రాబోయే మూడు సంవత్సరాల్లో బంగారం ధర మళ్లీ ఔన్స్కు 7,000 డాలర్ల వరకు చేరే అవకాశం ఉంది. అందుకే ధరలు తగ్గిన ప్రతిసారీ దీర్ఘకాల పెట్టుబడిదారులు కొనుగోలు చేసే అవకాశంగా చూడవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఒకేసారి మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టకుండా విడతల వారీగా కొనుగోలు చేయడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు ధరలకు బలం ఇవ్వొచ్చు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు గత కొన్నేళ్లుగా భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఉన్న అనిశ్చితి నేపథ్యంలో బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా అవి భావిస్తున్నాయి. ప్రపంచ గోల్డ్ కౌన్సిల్ (WGC) సర్వే ప్రకారం, రాబోయే 12 నెలల్లో కూడా చాలా సెంట్రల్ బ్యాంకులు తమ బంగారం నిల్వలను మరింత పెంచాలని యోచిస్తున్నాయి.
గత నాలుగేళ్లుగా ప్రతి ఏడాది సగటున వెయ్యి టన్నుల బంగారం కొనుగోలు చేసినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల స్వల్పకాలంలో ధరలు తగ్గినా, దీర్ఘకాలంలో బంగారం ధరలకు ఈ కొనుగోళ్లు మద్దతుగా నిలిచే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.