Gold Price Today : పసిడి ప్రియులకు ఊహించని షాక్.. ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Price Today : దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. తులం 24 క్యారెట్ల బంగారంపై వెయ్యి రూపాయలకు పైగా పెరగడంతో హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
Gold Price Today : గత వారం రోజులుగా వరుసగా తగ్గుతూ వస్తూ కొనుగోలుదారులకు కాస్త ఊరట కల్పించిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏర్పడిన రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ విలువలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా దేశీయ మార్కెట్ లో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. నిన్నటి వరకు తగ్గుముఖం పట్టిన రేట్లు శనివారం నాటికి రూట్ మార్చి కొనుగోలుదారులకు పెద్ద షాక్ ఇచ్చాయి. ముఖ్యంగా 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర నిన్నటితో పోలిస్తే ఈరోజు తులంపై ఏకంగా వెయ్యి రూపాయలకు పైగా ఎగబాకడం గమనార్హం.
నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే నేటి లేటెస్ట్ రేట్లు
ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్ లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,42,760 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిన్న శుక్రవారం ఇదే బంగారం ధర రూ.1,41,600 గా ఉండేది. అంటే కేవలం ఒక్క రోజులోనే వెయ్యి రూపాయలకు పైగా ధర పెరిగింది. అలాగే ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,30,860 కి చేరింది. నిన్న ఈ ధర రూ.1,29,800 వద్ద కొనసాగింది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,07,070 గా రికార్డయింది. బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా భారీగా పరుగులు పెడుతోంది. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్ లో కిలో వెండి ధర రూ.2,40,100 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరల పరిస్థితి
తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో ఈరోజు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,42,760 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ.1,30,860 గా కొనసాగుతోంది. అయితే భాగ్యనగరంలో వెండి ధర దేశంలోని ఇతర నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ కిలో వెండి ధర రూ.2,45,100 గా నమోదైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో కూడా ఇదే విధమైన ధరలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు నగరాల్లోనూ 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,42,760 గా, 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర రూ.1,30,860 గా ఉంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా కిలో వెండి ధర రూ.2,45,100 వద్ద విక్రయించబడుతోంది.
దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో రేట్లు
దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో బంగారం ధరలు మరింత ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,42,960 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,060 గా ఉంది. అలాగే అక్కడ కిలో వెండి ధర రూ.2,40,100 గా కొనసాగుతోంది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,42,760 గా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,30,860 గా నమోదైంది. ముంబైలో కిలో వెండి ధర రూ.2,40,100 లుగా ఉంది. తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో దేశంలోనే అత్యధికంగా ధరలు ఉన్నాయి. చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,45,100 గా ఉంటే, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,33,010 గా ఉంది. అక్కడ కిలో వెండి ధర రూ.2,45,100 లుగా పలుకుతోంది. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,42,760 గా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,30,860 గా, కిలో వెండి ధర రూ.2,41,100 లుగా ట్రేడవుతోంది.