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Gold Price Today: బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. భారీగా దిగివచ్చిన పసిడి, వెండి ధరలు

Gold Price Today : ఇరాన్-అమెరికా శాంతి ఒప్పందంతో దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్ లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,49,500కు చేరి కస్టమర్లకు ఊరటనిచ్చింది.

CR Reddy
Published on: 19 Jun 2026 7:34 AM IST
Gold Price Today
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Gold Price Today

Gold Price Today: బంగారం, వెండి కొనాలనుకునే కస్టమర్లకు ఇది నిజంగానే ఊరట కలిగించే పెద్ద శుభవార్త. గత కొంతకాలంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం, ఉద్రిక్తతల వల్ల పసిడి ధరలు రోజురోజుకూ సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తూ సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తుకు చేరాయి. అయితే తాజాగా ఇరాన్, అమెరికా దేశాల మధ్య ఒక శాంతి ఒప్పందం కుదరడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కుదుటపడింది. దీని ప్రభావం నేరుగా దేశీయ మార్కెట్లపై పడటంతో ఇవాళ శుక్రవారం దేశవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి.

తాజా మార్పుల తర్వాత దేశీయ మార్కెట్ లో నిన్నటితో పోల్చుకుంటే ఇవాళ ధరల్లో స్పష్టమైన తేడా కనిపిస్తోంది. నిన్న దేశవ్యాప్తంగా సగటున రూ.1,51,090 వద్ద ఉన్న 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల (ప్యూర్ గోల్డ్) ధర.. ఇవాళ ఏకంగా రూ.1,49,500కు పడిపోయింది. అంటే ఒకే రోజులో తులం బంగారంపై కస్టమర్లకు భారీగా లబ్ధి చేకూరింది. అదేవిధంగా ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా నిన్న రూ.1,38,480 లుగా ఉండగా.. ఇవాళ అది రూ.1,37,040 కి దిగివచ్చింది.

తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లో ధరలు ఒకేలా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నగరాల్లో ఇవాళ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,49,500 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,37,040 లుగా నమోదైంది. అయితే వెండి ధరల విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో కిలో వెండి ధర రూ.2,69,900 లుగా కొనసాగుతోంది.

దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాలైన ముంబై, బెంగళూరులలో కూడా పసిడి రేట్లు భారీగా తగ్గాయి. ఈ రెండు నగరాల్లోనూ 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,49,500 వద్ద, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,37,040 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. కాకపోతే తెలుగు రాష్ట్రాలతో పోల్చితే ఇక్కడ వెండి ధర కాస్త తక్కువగా ఉంది. బెంగళూరు, ముంబై నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,59,900 లుగా రికార్డయ్యింది.

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఎప్పుడూ ఇతర నగరాల కంటే రేట్లు స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవాళ ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,49,650 లుగా ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,37,190 లుగా ఉంది. ఇక్కడ కూడా కిలో వెండి రూ.2,59,900 వద్దే ఉంది. మరోవైపు తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో మాత్రం పసిడి రేటు మిగతా చోట్ల కంటే కాస్త ఎక్కువగా రికార్డయ్యింది. చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం రూ.1,52,170 వద్ద విక్రయమవుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,39,490 లుగా ఉంది. అలాగే చెన్నైలో కిలో వెండి ధర రూ.2,69,900 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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