Gold Prices: బంగారం ధరలు ఇంకా పెరుగుతాయా? నిపుణుల అంచనాలు ఇవే.!
Gold Price Hike 2026: ద్రవ్యోల్బణం, యుద్ధాలు, డాలర్ మార్పులు, సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లతో బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయో తెలుసుకోండి.
Gold Price Hike 2026: ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పుడల్లా పెట్టుబడిదారులు ముందుగా గుర్తు చేసుకునే ఆస్తి బంగారం. స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్నా, ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్నా, యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడినా బంగారం వైపు పెట్టుబడులు మళ్లడం సహజంగా కనిపిస్తోంది. అందుకే ప్రస్తుతం కూడా బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి.
ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే బంగారానికి డిమాండ్
ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు కరెన్సీ విలువ తగ్గుతుంది. దీంతో తమ సంపద విలువ తగ్గకుండా కాపాడుకోవాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని ఆశ్రయిస్తారు. పరిమిత నిల్వలు ఉండటం కూడా బంగారాన్ని విలువైన ఆస్తిగా నిలబెడుతోంది.
యుద్ధాలు, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం
రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, ఇజ్రాయెల్–హమాస్ ఘర్షణలు, వాణిజ్య వివాదాలు, అధిక సుంకాలు వంటి పరిణామాలు ప్రపంచ మార్కెట్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ ఉన్న ఆస్తుల కంటే బంగారాన్నే సురక్షిత ఎంపికగా భావిస్తున్నారు.
సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు పెరుగుతున్నాయి
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు తమ బంగారం నిల్వలను పెంచుతున్నాయి. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డిమాండ్ మరింత పెరిగి ధరలకు మద్దతు లభిస్తోంది. ప్రముఖ ఆర్థిక సంస్థ JPMorgan అంచనా ప్రకారం 2026లో బంగారం ధర ఔన్స్కు 6,300 డాలర్ల వరకు చేరే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించింది.
డాలర్ విలువ కూడా కీలకమే
బంగారం అంతర్జాతీయంగా అమెరికా డాలర్లలో కొనుగోలు, విక్రయాలు జరుగుతాయి. డాలర్ బలపడితే ఇతర దేశాల కొనుగోలుదారులకు బంగారం ఖరీదవుతుంది. దీంతో డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. డాలర్ బలహీనపడితే మాత్రం బంగారం కొనుగోలు పెరిగి ధరలకు ఊతమిస్తుంది.
భారత్లో పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రభావం
భారత్లో వివాహాల సీజన్లో బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లు భారీగా పెరుగుతాయి. అలాగే పాశ్చాత్య దేశాల్లో పండుగల సమయంలో కూడా బంగారం డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సీజనల్ డిమాండ్ కారణంగా కూడా ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం మొత్తం పెట్టుబడుల్లో బంగారానికి 5 నుంచి 15 శాతం వరకు మాత్రమే కేటాయించడం మంచిది. ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో కొనుగోలు చేయకుండా, దశలవారీగా పెట్టుబడి పెడితే ధరల హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. బంగారాన్ని స్వల్పకాలిక లాభాల కోసం కాకుండా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా చూడాలని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.