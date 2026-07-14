Gold Rate Today : పసిడి ప్రియులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఒక్కసారిగా దిగొచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Rate Today : భారత మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. నిన్న ఒక్కరోజే తులం బంగారంపై రూ.1400కి పైగా తగ్గడంతో పసిడి ప్రియులకు పెద్ద ఉపశమనం లభించింది.
Gold Rate Today : గత కొన్ని రోజులుగా చుక్కలు చూపిస్తూ, సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తుకు పెరిగిపోతున్న బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా దిగొచ్చాయి. పసిడిని ఆభరణంగా కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి, మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వారికి ఇది చాలా పెద్ద ఊరట కలిగించే విషయమనే చెప్పాలి. నిన్నటివరకు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తూ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా దూసుకుపోయిన పసిడి, వెండి ధరలు సోమవారం ఒక్కరోజే భారీగా పతనమయ్యాయి. మార్కెట్ ఒడిదొడుకుల కారణంగా కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలోనే తులం బంగారంపై ఏకంగా రూ.1400లకు పైగా తగ్గడం గమనార్హం.
నిన్నటివరకు పెరిగి.. సడెన్గా ఇవాళ ఎందుకు తగ్గింది?
సాధారణంగా అంతర్జాతీయంగా జరిగే పరిణామాలు, దేశాల మధ్య వచ్చే ఉద్రిక్తతలు, గ్లోబల్ మార్కెట్లో డాలర్ ఇండెక్స్, భారత రూపాయి విలువలో వచ్చే మార్పుల ఆధారంగా బంగారం ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. పశ్చిమాసియాలో తాజాగా మళ్లీ రాజుకున్న యుద్ధ వాతావరణం, ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించి బంగారంపై భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టారు. దీంతో గత కొన్ని రోజులుగా రేట్లు విపరీతంగా పెరిగాయి. అయితే సోమవారం మార్కెట్లో సడెన్గా పెద్ద మార్పు కనిపించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో లాభాల స్వీకరణ జరగడం, రూపాయి విలువలో మార్పుల వల్ల ఒక్కసారిగా ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల మార్కెట్లలో తాజా బంగారం ధరలు
మంగళవారం ఉదయం ఆరు గంటల సమయానికి అందిన సమాచారం ప్రకారం దేశీయ మార్కెట్లలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,30,990 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక ఎలాంటి కల్తీ లేని 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,42,900 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది నిన్నటి ధర రూ.1,42,910 తో పోలిస్తే స్వల్పంగా తగ్గినట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, అంతకుముందు రోజుతో పోలిస్తే మాత్రం భారీ తగ్గుదల నమోదైంది. మరోవైపు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా భావించే 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,07,170 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
బంగారంతో పాటే దిగొచ్చిన వెండి
బంగారమే కాకుండా వెండిని ఇష్టపడే వారికి కూడా ఈరోజు మంచి రోజనే చెప్పాలి. వెండి కూడా పసిడి బాటలోనే పయనిస్తూ భారీగా ధర తగ్గింది. నిన్నటివరకు కేజీ వెండి రేటు సామాన్యులకు చుక్కలు చూపించగా, తాజాగా ఇవాళ దేశీయ మార్కెట్లో ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,34,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కానున్న తరుణంలో బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఒకేసారి భారీగా తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. అయితే అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్తతలు పూర్తిగా తగ్గనందున, రాబోయే రోజుల్లో ఈ ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందని, కాబట్టి కొనాలనుకునే వారు ఈ తగ్గుదలను మంచి అవకాశంగా ఉపయోగించుకోవాలని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.