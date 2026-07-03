Gold Price Today : బంగారం కొనాలా? వద్దా?.. భారీగా దిగివస్తున్న పసిడి ధరలు, నేటి తాజా రేట్లు ఇవే
Gold Price Today : తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా జూలై 3న తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు. పసిడి మరింత పడిపోతుందనే భయంతో 50 టన్నుల పాత బంగారాన్ని విక్రయించిన భారతీయులు.
Gold Price Today : దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు సామాన్యులకు తీవ్ర ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒక రోజు పెరగడం, మరో రోజు తగ్గడం వంటి ఒడిదుడుకులను పసిడి మార్కెట్ ఎదుర్కొంటోంది. ఇటీవల కాలంలో ఆకాశాన్ని తాకుతూ 10 గ్రాములు బంగారం ధర ఏకంగా రూ.1,60,000 మార్కును దాటి రికార్డు సృష్టించింది. అయితే, ఆ గరిష్ట స్థాయిల నుంచి ఇప్పుడు ధరలు క్రమంగా దిగివస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే జూలై 3 శుక్రవారం ఉదయం నమోదైన గణాంకాల ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా పసిడి రేట్లు మరింత తగ్గుముఖం పట్టాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఒకే రకంగా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ఈరోజు 24 క్యారెట్ల (స్వచ్ఛమైన బంగారం) 10 గ్రాముల ధర రూ.1,43,790 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదే సమయంలో ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,31,810 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ నగరంలోనూ ఇవే రేట్లు నమోదయ్యాయి. అక్కడ కూడా 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,43,790 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,810 వద్ద స్థిరంగా సాగుతోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తున్న తరుణంలో ఈ ధరల తగ్గింపు కొనుగోలుదారులకు కాస్త ఉపశమనం కలిగిస్తోంది.
భారతదేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాల విషయానికి వస్తే ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,43,940 గా నమోదు కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,960 వద్ద ఉంది. ఆర్థిక రాజధాని ముంబైతో పాటు బెంగళూరు, కోల్కతా నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,43,790 వద్ద, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,810 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే చెన్నై నగరంలో మాత్రం బంగారం ధరలు మిగిలిన ప్రాంతాల కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి. చెన్నైలో ఈరోజు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,46,190 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,34,010 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక వెండి ప్రేమికులకు కూడా మంచి వార్తే అందింది. ప్రస్తుతం దేశంలో కిలో వెండి ధర రూ.2,45,100 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
సాధారణంగా భారతీయులకు బంగారంపై ఉన్న సెంటిమెంట్ విభిన్నమైనది. ధరలు తగ్గినప్పుడు బంగారాన్ని ఎగబడి కొనే ప్రజలు.. ప్రస్తుతం అందుకు భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పసిడి ధరలు రోజురోజుకూ నిరంతరం పడిపోతుండటంతో, భవిష్యత్తులో ఇవి మరింత కనిష్ట స్థాయికి పడిపోతాయనే భయం కస్టమర్లలో మొదలైంది. ఫలితంగా మార్కెట్లో కొత్త బంగారాన్ని కొనడానికి బదులు, తమ వద్ద ఉన్న పాత బంగారాన్ని అమ్మి లాభాలు ఆర్జించడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. అంచనాల ప్రకారం.. ప్రస్తుత త్రైమాసికంలోనే భారతీయ కుటుంబాలు దాదాపు 50 టన్నుల పాత బంగారాన్ని స్థానిక మార్కెట్లలో విక్రయించేశాయి. దీనివల్ల స్థానిక మార్కెట్లలో పసిడి సరఫరా ఒక్కసారిగా విపరీతంగా పెరిగిపోయి, ధరలు మరింత కిందకు దిగిరావడానికి ప్రధాన కారణమైంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న బలహీనమైన ఆర్థిక పరిణామాలు కూడా దేశీయంగా బంగారం ధరలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికన్ డాలర్ విలువ ఇతర కరెన్సీలతో పోలిస్తే బాగా బలపడుతోంది. డాలర్ ఎప్పుడైతే బలపడుతుందో, ఇతర కరెన్సీలు కలిగిన అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులకు బంగారం కొనడం మరింత ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారుతుంది. ఇది గ్లోబల్ మార్కెట్లో బంగారం డిమాండ్ను భారీగా తగ్గిస్తుంది. దీనితో పాటు అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు కూడా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో పెద్ద పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన మరియు స్థిరమైన ఆదాయాన్ని ఇచ్చే బాండ్ల వైపు తమ పెట్టుబడులను మళ్లిస్తారు. దీనివల్ల బంగారంపై ఆకర్షణ తగ్గి అంతర్జాతీయంగా పసిడి రేట్లు పతనమవుతున్నాయి.