Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా పతనమవుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Price Today: దేశంలో గత కొంతకాలంగా పరుగులు పెడుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడిప్పుడే కొద్దిగా శాంతిస్తున్నాయి.
Gold Price Today: దేశంలో గత కొంతకాలంగా పరుగులు పెడుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడిప్పుడే కొద్దిగా శాంతిస్తున్నాయి. పసిడి ధరలు క్రమంగా దిగి వస్తుండటంతో ఆభరణాల కొనుగోలుదారులకు ఇది నిజంగా పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశమనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 25వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి మార్కెట్లో ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. గడిచిన రెండు మూడు రోజులుగా పరిశీలిస్తే, తులం బంగారంపై ధరలు భారీగానే తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా తులం బంగారం ధర రూ.1,52,670గా ఉంది.
ప్రధాన నగరాల్లో తాజా పసిడి ధరలు
దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో పరిశీలిస్తే.. హైదరాబాద్, విజయవాడ, ముంబై, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,52,670 వద్ద కొనసాగుతుండగా, అదే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,39,940 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర రూ.1,52,820 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,40,940 వద్ద ఉంది. అలాగే చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,52,720 వద్ద, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,39,990 వద్ద కొనుగోలుదారులకు లభిస్తోంది.
భారీగా పడిపోతున్న వెండి ధరలు
కేవలం బంగారం మాత్రమే కాకుండా వెండి ధరలు కూడా అదే బాటలో పయనిస్తున్నాయి. గత నాలుగైదు రోజుల్లో కిలో వెండిపై ఏకంగా ఐదు వేల రూపాయల వరకు ధర తగ్గడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,44,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ ధరలు ప్రతిరోజు ఉదయం పూట నమోదయ్యే మార్కెట్ సరళిని బట్టి మారుతుంటాయి. ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో ఇవి పెరిగే అవకాశం లేదా తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి కొనుగోలుదారులు ఎప్పటికప్పుడు తాజా మార్కెట్ ధరలను బేరీజు వేసుకోవడం మంచిది.
కొనుగోలుదారులకు ఇదే మంచి అవకాశమా?
ఇటీవల కాలంలో ఆకాశాన్నంటిన పసిడి ధరలతో ఆందోళన చెందుతున్న మధ్యతరగతి ప్రజలకు, పెళ్లిళ్ల సీజన్కు సిద్ధమవుతున్న కుటుంబాలకు ధరల తగ్గింపు కాస్త ఊరటనిస్తోంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం మార్కెట్లో ధరలు తగ్గుముఖం పట్టిన ఈ సమయాన్ని ఆభరణాలు లేదా పెట్టుబడి కోసం బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి అనుకూలమైన సమయంగా భావించవచ్చు. అయితే మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను గమనించి, స్థానిక జ్యువెల్లరీ షాప్లలో జీఎస్టీ, తరుగు మినహాయింపులను సరిచూసుకొని ముందడుగు వేయడం ఉత్తమం.