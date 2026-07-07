Passport: గ్లోబల్ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్: భారత్ స్థానం ఎంతో తెలిస్తే స్టన్..! వివరాలు ఇవిగో
Passport: ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్టుల జాబితాను 'గ్లోబల్ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్' తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో ఏ దేశం తొలి స్థానంలో నిలిచింది? అలాగే మన భారతదేశం ఎన్నో స్థానంలో ఉందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Passport: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ దేశాల పాస్పోర్టుల శక్తి సామర్థ్యాలను అంచనా వేస్తూ 'గ్లోబల్ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్' తాజాగా ఒక కీలకమైన జాబితాను విడుదల చేసింది. ఏ దేశ పాస్పోర్ట్ అత్యంత శక్తివంతమైనది, ఏ పాస్పోర్ట్ ఉంటే ఎక్కువ దేశాలకు వీసా లేకుండా సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు అనే అంశాలపై ఈ ఇండెక్స్ స్పష్టత ఇస్తుంది. ప్రపంచంలోని టాప్ 10 అత్యంత శక్తిమంతమైన పాస్పోర్టుల్లో ఏకంగా 9 స్థానాలను యూరప్ ఖండానికి చెందిన దేశాలే కైవసం చేసుకోవడం విశేషం.
ఒక దేశానికి చెందిన ట్రావెల్ ఫ్రీడమ్, క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వంటి మొత్తం 14 కీలకమైన అంశాలను ప్రామాణికంగా తీసుకుని ఈ ర్యాంకింగ్స్ను కేటాయించారు. ఈ తాజా జాబితాలో స్వీడన్ దేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్ట్గా తొలి స్థానంలో నిలిచి సత్తా చాటింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో వరుసగా స్విట్జర్లాండ్, ఫిన్లాండ్, జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్, డెన్మార్క్ దేశాలు నిలిచాయి. ఇక మన దేశం విషయానికి వస్తే, మొత్తం 200 దేశాలతో కూడిన ఈ గ్లోబల్ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ జాబితాలో భారతదేశం 125వ స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది. యూరప్ దేశాలు ఈ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ జాబితాలో పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుండగా, ఇతర దేశాలు తమ ర్యాంకును మెరుగుపరుచుకునేందుకు ఇంకా ఎంతో కృషి చేయాల్సి ఉందని ఈ తాజా నివేదిక ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.