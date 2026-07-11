IPOలకు సెబీ గ్రీన్ సిగ్నల్.. నాలుగు కంపెనీలకు అనుమతి
IPO: ఈ సంస్థలు డిసెంబర్ మరియు ఏప్రిల్ మధ్య తమ ప్రాథమిక పత్రాలను దాఖలు చేశాయి, అలాగే జూలై 6-10 మధ్య కాలంలో పరిశీలనలను (observations) పొందాయి.
జెట్వర్క్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్, మర్రి రిటైల్, టోన్బో ఇమేజింగ్ ఇండియా మరియు గుజరాత్ విక్టరీ ఫోర్జింగ్స్ అనే నాలుగు కంపెనీలు ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్స్ (IPO)ల ద్వారా నిధులు సమీకరించేందుకు సెబీ ఆమోదం పొందాయని మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ నుండి శుక్రవారం వెల్లడైన ఒక అప్డేట్ వెల్లడించింది.
డిసెంబర్ మరియు ఏప్రిల్ మధ్య సెబీకి తమ ప్రాథమిక IPO పత్రాలను దాఖలు చేసిన ఈ నాలుగు కంపెనీలు, జూలై 6-10 మధ్య నియంత్రణ సంస్థ యొక్క పరిశీలనలను పొందాయి. సెబీ పరిభాషలో, పరిశీలనలు జారీ చేయడం అంటే IPOను జారీ చేయడానికి ఆమోదం తెలిపినట్లే.
జెట్వర్క్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్, రూ. 4,000 కోట్ల నుండి రూ. 5,000 కోట్ల వరకు నిధులు సమీకరించేందుకు, రహస్య మార్గం ద్వారా సెబీకి ప్రాథమిక పత్రాలను దాఖలు చేసిందని ఈ పరిణామం గురించి తెలిసిన వ్యక్తులు తెలిపారు.
ఈ కంపెనీ రహస్య ప్రీ-ఫైలింగ్ మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. ఈ మార్గం ద్వారా, తన ముసాయిదా పత్రాన్ని బహిరంగంగా వెల్లడించకుండానే, దానిపై ప్రాథమిక అభిప్రాయం కోసం సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ)తో సంప్రదించడానికి వీలుంటుంది.
ప్రతిపాదిత ఆఫర్లో కొత్తగా ఈక్విటీ షేర్ల జారీ మరియు ప్రస్తుత వాటాదారుల ద్వారా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ఉంటాయని, ఇష్యూ పరిమాణం మరియు వాల్యుయేషన్కు సంబంధించిన వివరాలను బుక్-బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ఖరారు చేస్తారని వారు తెలిపారు.
ఈ తయారీ మార్కెట్ప్లేస్కు ఖోస్లా వెంచర్స్, బెయిలీ గిఫోర్డ్, రాకేష్ గంగ్వాల్, యాక్సెల్, పీక్ XV, మరియు లైట్స్పీడ్ వంటి పెట్టుబడిదారులు మద్దతుదారులుగా ఉన్నారు.
డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (DRHP) ప్రకారం, దుస్తులు మరియు ఆభరణాల రిటైలర్ అయిన మర్రి రిటైల్ యొక్క ప్రతిపాదిత ఐపీఓ, రూ. 522 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్ల జారీ మరియు ప్రమోటర్ మర్రి వెంకట్ రెడ్డి ద్వారా 2.7 కోట్ల షేర్ల ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS)ల కలయికగా ఉంది.
హైదరాబాద్కు చెందిన ఈ కంపెనీ, కొత్తగా జారీ చేయగా వచ్చిన నిధులను అప్పుల చెల్లింపునకు, 10 కొత్త దుస్తుల దుకాణాలను, జ్యువెలరీ స్టోర్-ఇన్-స్టోర్ (SIS) (ఇంటిగ్రేటెడ్ రిటైల్ స్టోర్)తో కూడిన ఒక కొత్త దుస్తుల దుకాణాన్ని, మరియు రెండు కొత్త ప్రత్యేక జ్యువెలరీ దుకాణాలను ప్రారంభించడానికి, ఇప్పటికే ఉన్న దుకాణాలు మరియు గిడ్డంగుల లీజు మరియు సబ్-లీజు అద్దె చెల్లింపుల ఖర్చులకు, మరియు సాధారణ కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించాలని యోచిస్తోంది.
డ్రాఫ్ట్ పత్రాల ప్రకారం, గ్లోబల్ డిఫెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్ (OEM) అయిన టోన్బో ఇమేజింగ్ యొక్క తొలి పబ్లిక్ ఆఫరింగ్, దాని ప్రమోటర్లు మరియు పెట్టుబడిదారుల ద్వారా 18,085,246 ఈక్విటీ షేర్ల OFS రూపంలో పూర్తిగా ఉంటుంది, ఇందులో కొత్త ఇష్యూ భాగం ఏదీ ఉండదు. ఈ IPO పూర్తిగా OFS (ఆఫర్ ఫర్ సేల్) రూపంలో ఉన్నందున, ఈ ఇష్యూ ద్వారా కంపెనీకి ఎటువంటి ఆదాయం సమకూరదు; వచ్చిన మొత్తం ఆదాయం వాటాలను విక్రయించే వాటాదారులకే చెందుతుంది.