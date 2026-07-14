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Nirmala Sitharaman: ఎన్నారై డిపాజిట్లపై ఆర్థిక మంత్రి కీలక ఆదేశాలు

Nirmala Sitharaman: విదేశీ నిధుల ప్రవాహం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎన్నారై డిపాజిట్లను మరింత ముమ్మరం చేయాలని బ్యాంకులను ఆర్థిక మంత్రి కోరారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 14 July 2026 6:00 AM IST
Nirmala Sitharaman
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Nirmala Sitharaman: ఎన్నారై డిపాజిట్లపై ఆర్థిక మంత్రి కీలక ఆదేశాలు

Nirmala Sitharaman: ప్రవాస భారతీయుల (NRI) నుండి నిధుల ప్రవాహం బలంగా ఉన్న నేపథ్యంలో, ఎన్నారై డిపాజిట్ డ్రైవ్‌ను మరింత ముమ్మరం చేయాలని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కోరారు. విదేశీ కరెన్సీ నాన్-రెసిడెంట్ బ్యాంక్ డిపాజిట్లు (FCNR (B)), ఎక్స్‌టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ (ECBs), ఓవర్సీస్ ఫారిన్ కరెన్సీ బారోయింగ్స్ (OFCBs) స్వాప్ కార్యక్రమాలపై ప్రకటించిన ప్రోత్సాహకాలకు ఎన్నారైల నుండి భారీ స్పందన లభిస్తోందని బ్యాంకర్లు సోమవారం ఆర్థిక మంత్రికి వివరించారు. ఈ సానుకూల సెంటిమెంట్‌ను బ్యాంకులు పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలని ఆమె సూచించారు.

వినూత్న డిపాజిట్ ఉత్పత్తులకు పిలుపు:

ఈ పథకాల మిగిలిన కాలంలో ప్రవాస భారతీయులతో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని, నిధుల సమీకరణ వేగాన్ని ఇలాగే కొనసాగించాలని ఆర్థిక మంత్రి బ్యాంకులకు పిలుపునిచ్చారు. ఇందుకోసం వినూత్నమైన డిపాజిట్ ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టాలని సూచించారు. కొత్త ఎఫ్‌సీఎన్‌ఆర్ (బి) డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్ల గరిష్ట పరిమితిని ఎత్తివేయడం వల్ల బ్యాంకులు ప్రస్తుతం ఐదేళ్ల డిపాజిట్లతో సహా FCNR(B)పై అత్యంత ఆకర్షణీయమైన రాబడులను (రిటర్న్స్) అందిస్తున్నాయని బ్యాంకుల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లు ఈ సందర్భంగా ఆర్థిక మంత్రికి తెలిపారు.

గ్లోబల్ ఎన్నారైల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్:

ముఖ్యంగా సింగపూర్, హాంగ్ కాంగ్, పశ్చిమ ఆసియా దేశాలు, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (UK), యునైటెడ్ స్టేట్స్ (US) మరియు ఇతర విదేశీ ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్న ఎన్నారైల నుండి ఈ డిపాజిట్ పథకాలపై గణనీయమైన ఆసక్తి వ్యక్తమవుతోందని బ్యాంకుల ఎండీలు, సీఈఓలు పేర్కొన్నారు. ఈ నిధుల ప్రవాహాన్ని మరింత వేగవంతం చేయడానికి తాము సిద్ధం చేసుకున్న ప్రణాళికలను వారు మంత్రికి వివరించారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో (అక్టోబర్-డిసెంబర్ 2026) ఎక్స్‌టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ (ECB) సమీకరణలు మరింత బలమైన ఊపును అందుకుంటాయని బ్యాంకింగ్ రంగ ప్రతినిధులు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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