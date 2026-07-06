Flyadeal: హైదరాబాద్ టూ రియాద్.. సరికొత్త విమాన సర్వీసులు ప్రారంభించిన 'ఫ్లైదీల్'!
Flyadeal: హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్కు ప్రముఖ బడ్జెట్ ఎయిర్లైన్ 'ఫ్లైదీల్' (flyadeal) సరికొత్త విమాన సర్వీసులను ప్రారంభించింది.
Flyadeal: భారతీయ విమానయాన రంగంలో మరో కీలక మైలురాయి నమోదైంది. సౌదియా గ్రూప్నకు చెందిన వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రముఖ తక్కువ ధరల (బడ్జెట్) విమానయాన సంస్థ ‘ఫ్లైదీల్’ (flyadeal), భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా ప్రవేశించింది. జీఎంఆర్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ (GHIAL) భాగస్వామ్యంతో హైదరాబాద్ – రియాద్ మధ్య సరికొత్త డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ సర్వీసులను ఈ సంస్థ ప్రారంభించింది.
శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న తొలి ఫ్లైదీల్ విమానానికి జీహెచ్ఐఏఎల్ సీఈఓ శ్రీ కదిర్ కదిరవన్, ఫ్లైదీల్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ శ్రీ లాయిడ్జో మిస్క్విట్టా మరియు ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ కొత్త సర్వీస్ భారత్-సౌదీ అరేబియా దేశాల మధ్య వైమానిక అనుసంధానాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ను గ్లోబల్ ఏవియేషన్ హబ్గా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
రోజువారీ సేవలు.. ఎయిర్బస్ A320 విమానాలు:
ప్రపంచ విమానయాన రంగంలో ఇంధన సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం వ్యూహాత్మక ప్రణాళికతో ఈ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఫ్లైదీల్ సంస్థ తన అధునాతన 'ఎయిర్బస్ A320' విమానాలతో రియాద్ – హైదరాబాద్ – రియాద్ మార్గంలో వారంలో ఏడు రోజులూ (డైలీ సర్వీస్) కార్యకలాపాలను నిర్వహించనుంది.
ప్రయాణికులకు ‘ఫ్లై ఫర్ లెస్’ ఆఫర్లు:
బడ్జెట్ ధరల్లో ప్రయాణాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఫ్లైదీల్.. ‘fly’, ‘fly+’, ‘flyMax’ వంటి ప్రత్యేక బుకింగ్ ప్యాకేజీలను ప్రయాణికులకు పరిచయం చేసింది. దీని ద్వారా బ్యాగేజీ, నచ్చిన సీటు ఎంపిక, ప్రయాణ సమయాల మార్పులు మరియు టికెట్ రద్దు వంటి విషయాల్లో ప్రయాణికులు తమ బడ్జెట్కు అనుగుణంగా సేవలను ఎంచుకోవచ్చు. అలాగే రియాద్ చేరుకున్న తర్వాత, అక్కడి నుండి సౌదీలోని ఇతర నగరాలకు వెళ్లేందుకు ఫ్లైదీల్ దేశీయ నెట్వర్క్ ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
ఫ్లైట్ షెడ్యూల్ వివరాలు:
రియాద్ నుండి హైదరాబాద్ (Route 1):
రాత్రి 23:20 గంటలకు రియాద్లో బయలుదేరి.. మరుసటి రోజు ఉదయం 06:50 గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుకుంటుంది. (మొత్తం ప్రయాణ సమయం: 5 గంటలు)
హైదరాబాద్ నుండి రియాద్ (Route 2):
ఉదయం 07:55 గంటలకు హైదరాబాద్లో బయలుదేరి.. మధ్యాహ్నం 11:05 గంటలకు రియాద్ చేరుకుంటుంది. (మొత్తం ప్రయాణ సమయం: 5 గంటల 40 నిమిషాలు)
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం 76 దేశీయ, 24 అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాలకు సేవలు అందిస్తోంది. తాజా సర్వీసుల ప్రారంభంతో గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లే ఐటీ ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలు, మరియు ముఖ్యంగా ప్రవాస భారతీయులకు ప్రయాణం మరింత సులభతరం మరియు చౌకగా మారనుంది.