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GOAT Sale 2026: Motorola ఫోన్లపై బంపర్ ఆఫర్లు.. రూ.15 వేలకే 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.!

Flipkart GOAT Sale 2026: ప్రముఖ మొబైల్ బ్రాండ్ మోటోరోలా (Motorola) సరికొత్త ఏఐ (AI) ఫీచర్లు, 5G సాంకేతికతతో కూడిన తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్లపై..

G Krishna
Published on: 4 July 2026 1:29 PM IST
flipkart goat sale motorola
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flipkart goat sale motorola

Flipkart GOAT Sale 2026: ప్రముఖ మొబైల్ బ్రాండ్ మోటోరోలా (Motorola) సరికొత్త ఏఐ (AI) ఫీచర్లు, 5G సాంకేతికతతో కూడిన తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్లపై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రారంభమైన ప్రతిష్టాత్మక 'ఫ్లిప్‌కార్ట్ GOAT సేల్' (Flipkart GOAT Sale) లో ఈ ఆఫర్లు జూలై 3 నుండి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఎడ్జ్ (edge) , మోటో జి (moto g) సిరీస్‌లలోని ప్రీమియం నుండి బడ్జెట్ ఫోన్ల వరకు అన్నింటిపైనా భారీ ధర తగ్గింపులు, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ (No Cost EMI) సదుపాయాలను మోటోరోలా అందిస్తోంది.

మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ పై అదిరిపోయే డీల్

రూ.30,999 అసలు ధర గల మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్‌ను ఈ సేల్‌లో బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి కేవలం రూ.27,999 ప్రారంభ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. రూ.30 వేల బడ్జెట్లో 'బెస్ట్ కెమెరా ఫోన్'గా నిలిచిన ఇందులో మోటోఏఐ (motoAI) సపోర్ట్ ఉన్న ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 50MP సోనీ లిటియా (Sony LYTIA 710) కెమెరాను అందించారు, ఇది తక్కువ వెలుతురులోనూ అద్భుతమైన ఫొటోలను తీస్తుంది. దీనితో పాటు ఇండియాలోనే ఏకైక 144Hz 1.5K క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 ప్రొసెసర్ , ఏకంగా 7000mAh బ్యాటరీ (68W టర్బోచార్జింగ్) వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై నెలకు రూ.2,458 నుండి ప్రారంభమయ్యే 12 నెలల నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయం కూడా లభిస్తుంది.

ప్రీమియం ఎడ్జ్ 70 ప్రో సిరీస్‌పై డిస్కౌంట్లు

అల్ట్రా-ప్రీమియం , ఫ్లాగ్‌షిప్ అనుభూతిని కోరుకునే వారి కోసం ఎడ్జ్ 70 ప్రో సిరీస్‌పై మోటోరోలా భారీ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా రూ.39,999 ధర గల మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ఫోన్ ఆఫర్ల తర్వాత రూ.36,999 కే లభిస్తుండగా, దీనిపై నెలకు రూ.1,667 చొప్పున 24 నెలల నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయం ఉంది. అలాగే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+ ని రూ.47,999 నుండి తగ్గించి రూ.44,999 కే అందిస్తున్నారు, దీనిపై నెలకు రూ.2,000 చొప్పున 24 నెలల నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ లభిస్తుంది. ఈ ప్రో+ మోడల్‌లో 50x సూపర్‌జూమ్ ఉన్న పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరాతో కూడిన క్వాడ్ 50MP ప్రో-గ్రేడ్ కెమెరా సిస్టమ్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 ఎక్స్‌ట్రీమ్ ప్రొసెసర్, పాంటోన్ (Pantone) కలర్స్ వాలిడేషన్ , 90W టర్బో పవర్ చార్జింగ్ గల 6500mAh బ్యాటరీ వంటి అత్యుత్తమ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మోటో జి సిరీస్ ఆఫర్లు

తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ ఫీచర్లు కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం మోటోరోలా జి-సిరీస్‌లో అదిరిపోయే డీల్స్ తీసుకొచ్చింది. ఈ సేల్‌లో అన్ని ఆఫర్లతో కలిపి మోటో జి37 ఫోన్ కేవలం రూ.13,999 కే అందుబాటులో ఉండగా, భారీ బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇచ్చే మోటో జి37 పవర్ ఫోన్ ఆఫర్ల తర్వాత రూ.15,999 కే లభిస్తుంది. అలాగే ప్రపంచంలోనే మొదటి స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s జెన్ 4 ప్రొసెసర్, 50MP కెమెరా , 7000mAh బ్యాటరీతో వచ్చే మోటో జి57 పవర్ ఫోన్ ఎఫెక్టివ్ ధర రూ.19,999 గా నిర్ణయించారు. వీటితో పాటు స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s జెన్ 2 ప్లాట్‌ఫారమ్, 7000mAh బ్యాటరీ గల మోటో జి67 పవర్ (12GB+256GB) వేరియంట్ ధర ఈ సేల్‌లో రూ.25,999 గా ఉంది.

ట్యాబ్లెట్ , ఇతర ఫోన్లపై తగ్గింపులు

స్మార్ట్‌ఫోన్లతో పాటు మోటోరోలా తన సరికొత్త ట్యాబ్లెట్ మోటో ప్యాడ్ 60 నియో (Moto Pad 60 Neo) పైన కూడా భారీ తగ్గింపు ఇచ్చింది. 11 ఇంచుల 2.5K డిస్‌ప్లే, డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్ , బాక్స్‌లోనే మోటో పెన్ స్టైలస్‌తో వచ్చే ఈ ట్యాబ్లెట్ అసలు ధర రూ.20,999 కాగా, సేల్‌లో బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి కేవలం రూ.15,249 కే లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా మోటో జి06 పవర్ రూ.12,999 కి, మోటో ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ (12/256) రూ.26,999 కి, ప్రీమియం మోటో సిగ్నేచర్ రూ.52,499 కి , మోటో ఫోల్డ్ రూ.1,39,999 కి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ధరలన్నీ ఐసీఐసీఐ, హెచ్‌ఎస్‌బీసీ , బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వంటి ప్రముఖ బ్యాంక్ కార్డ్ డిస్కౌంట్లు లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లను కలుపుకొని వర్తిస్తాయని, స్టాక్ ఉన్నంత వరకే ఈ డీల్స్ అందుబాటులో ఉంటాని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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