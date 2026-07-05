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Fake Currency: న‌కిలీ రూ. 200 నోటును ఎలా గుర్తించాలి.? ఈ 7 గుర్తుల‌తో చాలా సింపుల్

Fake Currency: మీ చేతికి వచ్చే రూ. 200 నోటు అసలైనదో, నకిలీదో గుర్తించేందుకు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) సూచించిన 7 ముఖ్యమైన భద్రతా గుర్తులు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Mokshith
Published on: 5 July 2026 12:56 PM IST
Fake Currency
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Fake Currency: న‌కిలీ రూ. 200 నోటును ఎలా గుర్తించాలి.? ఈ 7 గుర్తుల‌తో చాలా సింపుల్

Fake Currency: రోజువారీ లావాదేవీల్లో చాలామంది నగదుతో చెల్లింపులు చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా దుకాణాల్లో కొనుగోళ్లు చేసిన తర్వాత చేంజ్‌గా వచ్చే నోట్లను పెద్దగా పరిశీలించకుండా జేబులో వేసుకుంటారు. అయితే ఈ నిర్లక్ష్యం వల్ల కొన్నిసార్లు నకిలీ నోట్లు చేతికి వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే రూ. 200 నోటు అసలైనదో, నకిలీదో గుర్తించేందుకు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) కొన్ని ముఖ్యమైన భద్రతా గుర్తులను సూచించింది.

నకిలీ నోట్ల మోసాల నుంచి ఇలా జాగ్రత్తపడండి

ప్రస్తుతం నకిలీ కరెన్సీ చలామణి చేసే ఘటనలు అప్పుడప్పుడు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అందువల్ల ఏ నోటు వచ్చినా ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది. ముఖ్యంగా రూ. 200 నోటుపై ఉన్న భద్రతా ఫీచర్లను తెలుసుకుంటే నకిలీ నోట్లను సులభంగా గుర్తించవచ్చు. ఆర్బీఐ అధికారికంగా తెలిపిన భద్రతా గుర్తులు దీనికి ఉపయోగపడతాయి.

200 అసలు నోటులో ఉండే 7 ముఖ్యమైన భద్రతా గుర్తులు

వాటర్‌మార్క్ విండో:

నోటు ఎడమవైపు దిగువ భాగంలో పారదర్శక భాగంలో '200' అనే అంకె కనిపిస్తుంది. నోటును వెలుతురు వైపు పట్టి చూస్తే ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

దేవనాగరి అంకెలు:

నోటుపై '२००' రూపంలో దేవనాగరి లిపిలో కూడా విలువ ముద్రించి ఉంటుంది.

మహాత్మా గాంధీ చిత్రం:

నోటు ముందు భాగం మధ్యలో మహాత్మా గాంధీ చిత్రం ఉంటుంది.

ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంతకం:

నోటు కుడివైపు ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంతకం, గ్యారంటీ క్లాజ్, అలాగే RBI లోగో కనిపిస్తాయి.

ఎడమవైపు సీరియల్ నంబర్:

పైభాగంలో ఉండే సీరియల్ నంబర్లలో అంకెల పరిమాణం చిన్నది నుంచి పెద్దదిగా మారుతూ ఉంటుంది.

కుడివైపు దిగువ సీరియల్ నంబర్:

దిగువ కుడివైపున కూడా ఇదే విధంగా చిన్నది నుంచి పెద్దదిగా ఉండే సంఖ్యల ప్యానెల్ కనిపిస్తుంది.

అశోక స్తంభం గుర్తు:

నోటు దిగువ కుడివైపు భారత జాతీయ చిహ్నమైన అశోక స్తంభం ఉంటుంది.

అనుమానం వస్తే తప్పకుండా ఈ గుర్తులు పరిశీలించండి

మీ చేతికి వచ్చిన రూ. 200 నోటుపై ఏదైనా అనుమానం కలిగితే వెంటనే పై భద్రతా గుర్తులను ఒక్కొక్కటిగా పరిశీలించండి. ఈ గుర్తులు సరైన విధంగా ఉంటే అది అసలు నోటు అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ. ఏవైనా భిన్నంగా కనిపిస్తే ఆ నోటును స్వీకరించే ముందు జాగ్రత్త వహించాలి. ఇలా కొద్దిసేపు పరిశీలించడం ద్వారా నకిలీ నోట్ల మోసాల నుంచి మీ డబ్బును సురక్షితంగా కాపాడుకోవచ్చు.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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