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EPFO: ఇంకా పీఎఫ్ వడ్డీ అకౌంట్‌లో జమ కాలేదా.? వెంట‌నే ఇలా చేయండి.

EPFO: ఉద్యోగుల భవిష్యత్ భద్రత కోసం ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం పీఎఫ్ నిల్వలపై వడ్డీని జమ చేస్తుంది.

Mokshith
Published on: 18 July 2026 1:21 PM IST
EPFO
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EPFO: ఇంకా పీఎఫ్ వడ్డీ అకౌంట్‌లో జమ కాలేదా.? వెంట‌నే ఇలా చేయండి.

EPFO: ఉద్యోగుల భవిష్యత్ భద్రత కోసం ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం పీఎఫ్ నిల్వలపై వడ్డీని జమ చేస్తుంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 8.25 శాతం వడ్డీని ఈపీఎఫ్ఓ ఇప్పటికే సభ్యుల ఖాతాల్లో జమ చేసింది. అయితే కొందరికి ఇంకా ఆ మొత్తం క‌నిపించ‌డం లేదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

2025-26 పీఎఫ్ వడ్డీ జమ పూర్తి.. ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?

2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 8.25 శాతం వార్షిక వడ్డీని ఈపీఎఫ్ఓ దశలవారీగా సభ్యుల ఖాతాల్లో జమ చేసింది. కొత్త Centralised IT Enabled Services (CITES) వ్యవస్థ అమల్లోకి రావడంతో ఈ ప్రక్రియ మరింత వేగంగా పూర్తైంది. కోట్లాది ఖాతాల్లో లక్షల కోట్ల రూపాయల వడ్డీ క్రెడిట్ అయింది.

వడ్డీ జమ అయిందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలంటే.?

ఇందుకోసం ముందుగా EPFO పాస్‌బుక్ పోర్టల్‌లో లాగిన్ అవ్వాలి. అనంత‌రం UAN నంబర్, పాస్‌వర్డ్, క్యాప్చా నమోదు చేయాలి. సంబంధిత సంస్థ (Establishment)ను ఎంపిక చేయాలి. పాస్‌బుక్‌లో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఎంట్రీలను పరిశీలించాలి. అక్కడ వడ్డీ క్రెడిట్ వివరాలు కనిపిస్తాయి.

వడ్డీ జమ కాకపోతే ఇలా ఫిర్యాదు చేయండి

కొన్ని సందర్భాల్లో సాంకేతిక సమస్యలు, డేటా అప్‌డేట్ ఆలస్యం లేదా ఇతర కారణాలతో వడ్డీ వెంటనే కనిపించకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఈపీఎఫ్ఓకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఇందుకోసం ప‌లు మార్గాలు ఉన్నాయి. EPFiGMS గ్రీవెన్స్ పోర్టల్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు నమోదు చేయవచ్చు. EPFO హెల్ప్‌లైన్ 14470కు కాల్ చేసి సమస్యను వివరించవచ్చు. [email protected]కు ఈ-మెయిల్ పంపి సహాయం కోరవచ్చు.

ఫిర్యాదు నమోదు చేసిన తర్వాత అధికారులు దానిని పరిశీలించి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు.

పీఎఫ్ వడ్డీ కోసం ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు అవసరమా?

పీఎఫ్ వడ్డీ పొందడానికి సభ్యులు ఎలాంటి క్లెయిమ్ లేదా ప్రత్యేక దరఖాస్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఉద్యోగి, యజమాని చెల్లించిన మొత్తాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈపీఎఫ్ఓ స్వయంచాలకంగా వడ్డీని లెక్కించి ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. అయితే UAN యాక్టివేషన్, KYC వివరాలు, ఉద్యోగ సంస్థ సమర్పించిన సమాచారం సరిగా ఉండటం అవసరం. ఈ వివరాల్లో లోపాలు ఉంటే కొన్ని సందర్భాల్లో క్రెడిట్ ఆలస్యం కావచ్చు.

EPFO వడ్డీని ఎలా లెక్కిస్తుంది?

చాలామంది ఉద్యోగులు సంవత్సరాంతంలో ఉన్న మొత్తం నిల్వపై మాత్రమే వడ్డీ లెక్కిస్తారని భావిస్తారు. కానీ వాస్తవానికి ఈపీఎఫ్ఓ ప్రతి నెల ఖాతాలో ఉన్న నిల్వ ఆధారంగా వడ్డీని గణిస్తుంది. ఉద్యోగి, యజమాని ప్రతి నెలా చెల్లించే వాటాలు ఖాతాలో చేరే కొద్దీ వాటిపై వడ్డీ లెక్కిస్తారు. అలాగే మధ్యలో డబ్బు ఉపసంహరించినా లేదా అదనపు మొత్తాలు జమ చేసినా వడ్డీ గణనలో మార్పు వస్తుంది.

ఉదాహరణకు, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తం మీ పీఎఫ్ ఖాతాలో సగటున రూ.10 లక్షలు నిల్వగా ఉంటే, 8.25 శాతం వార్షిక వడ్డీ ప్రకారం సుమారు రూ.82,500 వరకు వడ్డీ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే తుది వడ్డీ మొత్తాన్ని ప్రతి నెల ఖాతాలో ఉన్న సేవింగ్‌, విత్‌డ్రాల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు.

వడ్డీ కనిపించకపోతే వెంటనే ఆందోళన వద్దు

ఈపీఎఫ్ఓ వడ్డీని ఒకేసారి కాకుండా విడతల వారీగా ఖాతాల్లో జమ చేసే సందర్భాలు ఉంటాయి. అందువల్ల కొందరికి ఇతరుల కంటే కొద్దిరోజుల ఆలస్యంగా వడ్డీ కనిపించవచ్చు. కొన్ని రోజులు వేచి చూసిన తర్వాత కూడా క్రెడిట్ కాకపోతే మాత్రమే గ్రీవెన్స్ పోర్టల్, హెల్ప్‌లైన్ లేదా ఈ-మెయిల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయడం మంచిది. దీంతో మీ సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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