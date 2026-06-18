EPFO Interest: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. ఖాతాల్లోకి జమ కానున్న వడ్డీ డబ్బులు, ఎప్పుడంటే?
EPFO Interest: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) సభ్యులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కీలక ప్రక్రియకు మార్గం సుగమమైంది.
EPFO Interest: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) సభ్యులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కీలక ప్రక్రియకు మార్గం సుగమమైంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) డిపాజిట్లపై 8.25 శాతం వడ్డీ చెల్లించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
8.25 శాతం వడ్డీకి కేంద్రం ఆమోదం
ఈపీఎఫ్ సభ్యులకు 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 8.25 శాతం వడ్డీ అందించాలని సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) ఈ ఏడాది మార్చిలో సిఫార్సు చేసింది. తాజాగా ఆ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో అధికారికంగా వడ్డీ చెల్లింపులకు మార్గం సుగమమైంది. వరుసగా మూడో ఏడాది కూడా ఇదే వడ్డీ రేటును కొనసాగించడం గమనార్హం. మార్కెట్ పరిస్థితులు, పెట్టుబడులపై వచ్చిన రాబడిని పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఖాతాల్లో ఎప్పుడు జమ అవుతుంది?
సాధారణంగా సీబీటీ సిఫార్సులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత వడ్డీని ఈపీఎఫ్ ఖాతాల్లో జమ చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. గత సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రక్రియకు కొంత సమయం పట్టేది. అయితే ఈసారి ఈపీఎఫ్ఓ తన డిజిటల్ వ్యవస్థను మరింత ఆధునికీకరించిన నేపథ్యంలో వడ్డీ జమ ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. జూన్ నెలాఖరు లేదా జూలై ప్రారంభంలోనే ఖాతాదారుల ఖాతాల్లోకి వడ్డీ మొత్తం జమ అయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
వడ్డీ జమ ఆలస్యమైతే నష్టం జరుగుతుందా?
చాలామంది సభ్యుల్లో ఒక సందేహం కనిపిస్తోంది. ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన చాలా నెలల తర్వాత వడ్డీ జమ అవుతుండటంతో తమకు చక్రవడ్డీ ప్రయోజనం తగ్గిపోతుందేమోనని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ విషయంలో భయపడాల్సిన అవసరం లేదని ఈపీఎఫ్ఓ స్పష్టం చేస్తోంది. వడ్డీ లెక్కింపు మాత్రం ప్రతి నెలా జరుగుతుందని, ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమైన తేదీ నుంచి ముగిసే వరకు ఖాతాలో ఉన్న నిల్వల ఆధారంగా వడ్డీని గణిస్తారని పేర్కొంటోంది. కాబట్టి జమ చేసే తేదీ ఆలస్యమైనా సభ్యులకు రావాల్సిన వడ్డీలో ఎలాంటి కోత ఉండదని చెబుతోంది.
వడ్డీ లెక్కింపు ఎలా జరుగుతుంది?
ఈపీఎఫ్ ఖాతాలో ప్రతి నెల చివరికి ఉన్న నిల్వలపై వడ్డీని లెక్కిస్తారు. సభ్యుడు మధ్యలో డబ్బులు ఉపసంహరించుకుంటే ఆ మొత్తానికి అనుగుణంగా వడ్డీ తగ్గుతుంది. అలాగే చాలా కాలంగా యాక్టివ్గా లేని లేదా నిబంధనల ప్రకారం డీయాక్టివ్ అయిన ఖాతాలకు వడ్డీ వర్తించదు. అందువల్ల ఉద్యోగులు తమ యూఏఎన్, ఖాతా వివరాలు సక్రమంగా ఉండేలా చూసుకోవడం అవసరం. వడ్డీ జమ అయిన తర్వాత పీఎఫ్ పాస్బుక్లో అది కనిపిస్తుంది.
గత కొన్నేళ్లలో వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి?
ఈపీఎఫ్ చరిత్రలో 2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అత్యధికంగా 8.8 శాతం వడ్డీ చెల్లించారు. అనంతరం వడ్డీ రేట్లు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. 2018-19లో 8.65 శాతం, 2019-20లో 8.50 శాతం వడ్డీ అందించారు. 2020-21లో 8.10 శాతానికి పడిపోయిన వడ్డీ రేటు ఇటీవల కాలంలో అత్యల్పంగా నమోదైంది. ఆ తర్వాత పరిస్థితులు మెరుగుపడటంతో 2022-23లో 8.15 శాతానికి పెంచారు. అనంతరం మూడు సంవత్సరాలుగా వరుసగా 8.25 శాతం వడ్డీ కొనసాగుతోంది. దీంతో ఉద్యోగుల పొదుపులపై స్థిరమైన రాబడి లభిస్తున్నట్టు నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.