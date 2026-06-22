Home వ్యాపారంEPFO Balance: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్‌లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది.? ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే

EPFO Balance: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్‌లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది.? ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే

EPFO Balance: ఉద్యోగులు తమ భవిష్యత్ భద్రత కోసం ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) ఖాతాలో ప్రతి నెలా జమ అవుతున్న మొత్తాన్ని తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటారు.

Mokshith
Published on: 22 Jun 2026 3:40 PM IST
EPFO Balance
X

EPFO Balance: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్‌లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది.? ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే

EPFO Balance: ఉద్యోగులు తమ భవిష్యత్ భద్రత కోసం ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) ఖాతాలో ప్రతి నెలా జమ అవుతున్న మొత్తాన్ని తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటారు. సాధారణంగా EPFO పోర్టల్, SMS లేదా మిస్డ్ కాల్ సేవల ద్వారా ఈ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అయితే కొన్నిసార్లు సాంకేతిక సమస్యలు, సర్వర్ ఇబ్బందులు లేదా మొబైల్ నంబర్ లింక్ కాకపోవడం వల్ల ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉండవు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ తెలుసుకునే పలు సులభ మార్గాలు ఉన్నాయి.

EPFO వెబ్‌సైట్‌లో పాస్‌బుక్ ఎలా చూడాలి?

పీఎఫ్ ఖాతా వివరాలు తెలుసుకోవడానికి EPFO సభ్యుల పోర్టల్ ప్రధాన వేదికగా ఉంటుంది. మీ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN), పాస్‌వర్డ్‌తో లాగిన్ అయిన తర్వాత పాస్‌బుక్ విభాగంలోకి వెళ్లాలి. అక్కడ ఉద్యోగి జమ చేసిన మొత్తం, యజమాని చెల్లించిన వాటా, వడ్డీతో కలిపి మొత్తం బ్యాలెన్స్‌ను చూడవచ్చు. అయితే ఈ సౌకర్యం పొందాలంటే UAN ముందుగానే యాక్టివేట్ అయి ఉండాలి. కొన్నిసార్లు సర్వర్ అప్‌డేట్‌లు లేదా నిర్వహణ పనుల కారణంగా పోర్టల్ అందుబాటులో లేకపోవచ్చు.

SMS, మిస్డ్ కాల్ సేవలు ఎలా ఉపయోగించాలి?

ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకుండా PF బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవాలనుకునే వారికి SMS, మిస్డ్ కాల్ సర్వీసులు ఉపయోగపడతాయి. రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుంచి UAN వివరాలతో సందేశం పంపితే PF ఖాతాకు సంబంధించిన సమాచారం SMS రూపంలో వస్తుంది. అలాగే EPFO అందించే ప్రత్యేక నంబర్‌కు మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చినా బ్యాలెన్స్ వివరాలు మెసేజ్ ద్వారా అందుతాయి. అయితే మొబైల్ నంబర్ EPFO రికార్డులతో సరిపోకపోతే లేదా నెట్‌వర్క్ సమస్యలు ఉంటే ఈ సేవలు పనిచేయకపోవచ్చు.

UMANG యాప్, వాట్సాప్ ద్వారా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు

పోర్టల్, SMS సేవలు అందుబాటులో లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న UMANG యాప్ మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పొచ్చు. యాప్‌లో UANతో లాగిన్ అయిన తర్వాత PF బ్యాలెన్స్, పాస్‌బుక్ వివరాలు సులభంగా చూడవచ్చు. కొన్ని EPFO సేవలు వాట్సాప్ ద్వారా కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అవసరమైన వివరాలు సమర్పించడం ద్వారా ఖాతాకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

ఆఫ్‌లైన్‌లో PF వివరాలు తెలుసుకునే మార్గాలు

డిజిటల్ సేవలు పనిచేయని సందర్భాల్లో నేరుగా EPFO కార్యాలయాన్ని సంప్రదించవచ్చు. UAN నంబర్, గుర్తింపు పత్రాలతో సమీప కార్యాలయానికి వెళ్లి PF స్టేట్‌మెంట్ పొందవచ్చు. అలాగే పనిచేస్తున్న సంస్థలోని HR విభాగాన్ని సంప్రదించినా PF కాంట్రిబ్యూషన్ వివరాలు లేదా స్టేట్‌మెంట్ కాపీని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ పద్ధతులు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సమస్యలు రావు

PF ఖాతా నిర్వహణలో కొన్ని విషయాలు తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి. UANకు మొబైల్ నంబర్ లింక్ అయి ఉందో లేదో పరిశీలించాలి. UAN, పాస్‌వర్డ్ వివరాలను సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలి. UMANG వంటి ప్రత్యామ్నాయ సేవలను ముందుగానే యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మంచిది. ఉద్యోగ సంస్థ వద్ద మీ వ్యక్తిగత వివరాలు సరిగా నమోదయ్యాయో లేదో ధృవీకరించాలి. మొబైల్ నంబర్ మారితే వెంటనే EPFO రికార్డుల్లో అప్‌డేట్ చేయాలి.

EPFOPF balanceEPF account balanceUAN loginEPFO missed call service
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X