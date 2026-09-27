Death Certificate Rules: మరణ ధృవీకరణ పత్రం ఎలా పొందాలి? అక్టోబర్ 1 నుంచి మారే నిబంధనలు ఇవే!
Death Certificate Rules: మరణ ధృవీకరణ పత్రం ఎలా పొందాలి? అవసరమైన పత్రాలు, నమోదు విధానం, అక్టోబర్ 1 నుంచి మారే ఆలస్య నమోదు నిబంధనలు ఇవే.
Death Certificate Rules: ఒక వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు పూర్తి చేయాల్సిన ముఖ్యమైన ప్రభుత్వ ప్రక్రియల్లో మరణ ధృవీకరణ పత్రం (Death Certificate) పొందడం ఒకటి. ఇది కేవలం మరణానికి సంబంధించిన అధికారిక రికార్డు మాత్రమే కాదు.. మరణించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన ఆర్థిక, ఆస్తి, చట్టపరమైన వ్యవహారాలను పరిష్కరించేందుకు అవసరమయ్యే కీలకమైన పత్రం కూడా.
'జనన మరియు మరణాల నమోదు చట్టం, 1969' ప్రకారం మరణాల నమోదు తప్పనిసరి. జీవిత బీమా క్లెయిమ్, ప్రావిడెంట్ ఫండ్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, డీమాట్ ఖాతాలు, షేర్లు, ఆస్తుల బదిలీ వంటి అనేక సందర్భాల్లో ఈ సర్టిఫికెట్ అవసరం కావచ్చు.
అంతేకాకుండా, మరణించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేయడం, రుణాలు మరియు ఇతర ఆర్థిక బాధ్యతలను పరిష్కరించడం వంటి పనులకు కూడా చట్టపరమైన వారసులు మరణ ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి రావచ్చు.
మరణాన్ని ఎక్కడ నమోదు చేయాలి?
మరణం సంభవించిన ప్రాంతంలోని సంబంధిత జనన, మరణాల నమోదు కార్యాలయంలో మరణాన్ని నమోదు చేయాలి. ఈ కార్యాలయం ఆయా ప్రాంతాన్ని బట్టి కింది సంస్థల్లో ఏదైనా కావచ్చు:
♦ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్
♦ మున్సిపాలిటీ
♦ గ్రామ పంచాయతీ
♦ ఇతర నిర్దేశిత స్థానిక సంస్థలు
మరణాల నమోదు విధానం రాష్ట్రం, జిల్లా, స్థానిక సంస్థలను బట్టి మారవచ్చు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆన్లైన్ దరఖాస్తు సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో సంబంధిత ప్రభుత్వ లేదా మున్సిపల్ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఆసుపత్రిలో మరణం సంభవిస్తే..
మరణం ఆసుపత్రిలో జరిగినప్పుడు, సంబంధిత ఆసుపత్రి మరణానికి గల కారణాన్ని తెలిపే వైద్య ధృవీకరణ పత్రాన్ని అందిస్తుంది. అలాగే, నిబంధనల ప్రకారం మరణాన్ని నివేదించే ప్రక్రియను ఆసుపత్రి లేదా సంబంధిత వ్యక్తులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
మరణ ధృవీకరణ పత్రం కోసం ఏ పత్రాలు అవసరం?
మరణ ధృవీకరణ పత్రం పొందడానికి అవసరమైన పత్రాలు రాష్ట్రం, స్థానిక సంస్థ, మరణం సంభవించిన పరిస్థితులను బట్టి మారవచ్చు. అయితే సాధారణంగా కింది వివరాలు, పత్రాలు అవసరమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది:
♦ ఆసుపత్రి అందించిన వైద్య ధృవీకరణ పత్రం లేదా మరణానికి గల కారణాన్ని తెలిపే పత్రం.
♦ మరణించిన వ్యక్తి పూర్తి పేరు, పుట్టిన తేదీ, పుట్టిన ప్రదేశం వంటి వివరాలు.
♦ మరణం గురించి సమాచారం అందించే వ్యక్తి పేరు, చిరునామా, గుర్తింపు వివరాలు.
♦ ఆసుపత్రి లేదా ఇతర సంబంధిత సంస్థలు అందించిన అదనపు పత్రాలు.
♦ సరిగ్గా నింపిన నిర్దేశిత దరఖాస్తు ఫారం.
♦ స్థానిక సంస్థ కోరే ఇతర సహాయక పత్రాలు.
గమనిక: దరఖాస్తు సమర్పించే ముందు సంబంధిత మున్సిపాలిటీ, పంచాయతీ లేదా ప్రభుత్వ పోర్టల్లో అవసరమైన పత్రాల జాబితాను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.
అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి ఏం మారుతుంది?
జనన, మరణాల నమోదు (సవరణ) చట్టం, 2026 ప్రకారం.. అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి ఆలస్యంగా జరిగే మరణాల నమోదుకు సంబంధించిన నిబంధనలు మరింత కఠినతరం కానున్నాయి.
మరణం సంభవించిన తేదీ నుంచి ఎక్కువ కాలం గడిచిన తర్వాత నమోదు చేయాలంటే, సంబంధిత అధికారుల నుంచి ప్రత్యేక ఉత్తర్వులు పొందాల్సి ఉంటుంది.
ఒక సంవత్సరం దాటినా.. రెండు సంవత్సరాల్లోపు నమోదు చేస్తే
మరణం సంభవించిన తేదీ నుంచి ఒక సంవత్సరం దాటిన తర్వాత, రెండు సంవత్సరాల్లోపు నమోదు చేయాలంటే కింది అధికారుల్లో ఎవరి నుంచైనా ఉత్తర్వు అవసరం కావచ్చు:
♦ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ (District Magistrate)
♦ సబ్-డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ (Sub-Divisional Magistrate)
♦ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ అధికారం ఇచ్చిన ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్
ఈ ప్రక్రియలో అందించిన సమాచారాన్ని అధికారులు పరిశీలించి, దాని సరైనదనాన్ని ధృవీకరించిన తర్వాతే నమోదు ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్తారు.
రెండు సంవత్సరాలకు మించి ఆలస్యం అయితే..
మరణం సంభవించిన తేదీ నుంచి రెండు సంవత్సరాలకు మించి ఆలస్యంగా నమోదు చేయాలంటే, జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ క్లాస్ (Judicial Magistrate First Class) నుంచి ఉత్తర్వు అవసరం అవుతుంది.
ఈ సందర్భంలోనూ సంబంధిత వివరాలు, పత్రాలను అధికారులు పరిశీలించిన తర్వాతే నమోదు ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. వర్తించే రుసుములు, ఇతర నిర్దేశిత నిబంధనలను కూడా దరఖాస్తుదారులు పాటించాల్సి ఉంటుంది.
మరణ ధృవీకరణ పత్రాన్ని ఎందుకు భద్రంగా ఉంచుకోవాలి?
మరణ ధృవీకరణ పత్రం పొందిన తర్వాత దాన్ని భద్రంగా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కుటుంబ సభ్యులు భవిష్యత్తులో అనేక ఆర్థిక, చట్టపరమైన పనుల కోసం ఈ పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి రావచ్చు.
♦ జీవిత బీమా క్లెయిమ్ల పరిష్కారం.
♦ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, పెన్షన్ సంబంధిత ప్రయోజనాల కోసం దరఖాస్తు.
♦ బ్యాంకు ఖాతాలు, డీమాట్ ఖాతాలు, షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బదిలీ.
♦ ఆస్తుల పంపిణీ, వారసత్వ ప్రక్రియ.
♦ మరణించిన వ్యక్తి రుణాలు, ఆర్థిక బాధ్యతల పరిష్కారం.
♦ అవసరమైన సందర్భాల్లో ఆదాయపు పన్ను రిటర్నుల దాఖలు.
అందువల్ల మరణం జరిగిన వెంటనే నమోదు ప్రక్రియను ప్రారంభించడం మంచిది. ఆలస్యమైతే అదనపు పత్రాలు, అధికారుల ఉత్తర్వులు, ధృవీకరణ ప్రక్రియ అవసరమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
మరణ ధృవీకరణ పత్రం కుటుంబ సభ్యులకు అత్యంత అవసరమైన అధికారిక పత్రాల్లో ఒకటి. మరణాన్ని సరైన సమయంలో నమోదు చేయడంతో భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ఆర్థిక, చట్టపరమైన ఇబ్బందులను తగ్గించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి ఆలస్యంగా జరిగే నమోదులకు అదనపు అధికారిక అనుమతులు అవసరం కానున్నందున, సంబంధిత స్థానిక సంస్థ నిబంధనలను ముందుగానే తెలుసుకోవడం ఉపయోగకరం.