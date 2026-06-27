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Petrol Diesel Price : హైదరాబాద్‌లో నేటి పెట్రోల్, డీజిల్ లేటెస్ట్ రేట్లు.. లీటర్ ధర ఎంత ఉందంటే?

Petrol Diesel Price : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు 70 డాలర్ల కంటే కిందకు పడిపోయినా, దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగానే ఉన్నాయి.

CR Reddy
Published on: 27 Jun 2026 7:33 AM IST
Petrol Diesel Price
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Petrol Diesel Price

Petrol Diesel Price : ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హోర్ముజ్ స్ట్రైట్ మార్గంలో ముడిచమురు, సహజ వాయువుతో కూడిన నౌకల రాకపోకలు మళ్లీ సాధారణ స్థితికి వచ్చాయి. ఇరాన్ యుద్ధ ఉద్రిక్తతల కారణంగా గతంలో నిలిచిపోయిన ఈ సరఫరా పునరుద్ధరించబడటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలపై ఉన్న వార్ ప్రీమియం పూర్తిగా తొలగిపోయింది. దీని ఎఫెక్ట్ తో ప్రపంచ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. అమెరికన్ మార్కెట్ కు ప్రామాణికమైన డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఏకంగా 3.74 శాతం తగ్గి, ప్రతి బ్యారెల్‌కు 69.23 డాలర్ల వద్దకు పడిపోయింది. అలాగే అంతర్జాతీయ ప్రామాణికమైన బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా 4.34 శాతం తగ్గి బ్యారెల్‌కు 71.99 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

దేశీయంగా మారని పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు

గ్లోబల్ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు ఇంతలా పడిపోయినప్పటికీ, భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయించే ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు సామాన్యులకు ఎలాంటి ఉపశమనం కలిగించలేదు. ఈరోజు శనివారం కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలలో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ముగిసిన తర్వాత, గత మే నెలలో కేవలం 11 రోజుల వ్యవధిలోనే చమురు కంపెనీలు నాలుగు సార్లు భారీగా ధరలను పెంచాయి. చివరిగా మే 25వ తేదీన పెట్రోల్ పై రూ.2.61, డీజిల్ పై రూ.2.71 పెంచిన తర్వాత, గడిచిన నెల రోజులుగా దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నాయి.

హైదరాబాద్ లో నేటి ఇంధన ధరల పరిస్థితి

తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇతర ప్రధాన నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువగానే కొనసాగుతున్నాయి. భాగ్యనగరంలో ప్రస్తుతం లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.115.72 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. అదేవిధంగా లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.103.82 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ రేట్లు తగ్గినప్పటికీ స్థానిక పన్నులు, వ్యాట్ లెక్కింపుల కారణంగా హైదరాబాద్ లో వాహనదారులకు ఇప్పటికైతే ఎలాంటి ఉపశమనం లభించలేదు. ఏపీలోని విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లో కూడా లీటర్ పెట్రోల్ రూ.110కి పైగానే పలుకుతోంది.

దేశంలోని నాలుగు మహానగరాలలో లేటెస్ట్ రేట్లు

దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాల విషయానికి వస్తే, జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.102.12 గా ఉండగా, లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.95.20 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని కోల్‌కతాలో లీటర్ పెట్రోల్ రూ.113.51 కాగా, డీజిల్ ధర రూ.99.82 గా ఉంది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో దేశంలోనే అత్యధికంగా లీటర్ పెట్రోల్ రూ.111.21 వద్ద, డీజిల్ రూ.97.83 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి. తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.107.77 గా ఉండగా, డీజిల్ ధర రూ.99.55 వద్ద విక్రయించబడుతోంది.

ఇతర నగరాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే

మహానగరాలే కాకుండా దేశంలోని ఇతర ప్రధాన పట్టణాలలో కూడా ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. నోయిడాలో పెట్రోల్ లీటర్ రూ.102.12, డీజిల్ రూ.97.56 గా ఉంది. చండీగఢ్‌లో పెట్రోల్ రూ.101.51, డీజిల్ రూ.89.47 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలో పెట్రోల్ రూ.101.89, డీజిల్ రూ.95.36 గా ఉంది. బీహార్ రాజధాని పాట్నాలో పెట్రోల్ రూ.113.37, డీజిల్ రూ.99.36 గా నమోదు కాగా, రాంచీలో పెట్రోల్ రూ.105.26, డీజిల్ రూ.100.49 గా ఉంది. భోపాల్ లో పెట్రోల్ లీటర్ రూ.114.57 కాగా, డీజిల్ రూ.99.64 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.

క్రూడ్ ధరలు తగ్గినా మన దగ్గర ఎందుకు తగ్గడం లేదు?

అంతర్జాతీయంగా చమురు రేట్లు తగ్గినా దేశీయ మార్కెట్ లో ధరలు వెంటనే తగ్గకపోవడానికి చమురు రంగానికి చెందిన ఒక ఉన్నతాధికారి కీలక కారణాన్ని వెల్లడించారు. భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రోజువారీగా జరిగే హెచ్చుతగ్గుల ఆధారంగా వెంటనే మార్చరని ఆయన తెలిపారు. గత రెండు వారాలు లేదా ఒక నెల రోజులలో ఉండే అంతర్జాతీయ సగటు చమురు ధరల ఆధారంగానే మన దేశంలో రేట్లు మారుతుంటాయి. ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన కొత్తలో గ్లోబల్ మార్కెట్ లో ముడిచమురు ధరలు దాదాపు 50 శాతం పెరిగినప్పటికీ, ప్రభుత్వ చమురు కంపెనీలు దాదాపు రెండున్నర నెలల పాటు దేశీయంగా రేట్లను పెంచకుండా స్థిరంగా ఉంచాయి. అప్పట్లో కంపెనీలు భరించిన నష్టాలను పూడ్చుకోవడానికి, ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ తక్కువ ధరల ప్రయోజనం సామాన్యుడికి బంకుల్లో అందడానికి మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని ఆయన వివరించారు.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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