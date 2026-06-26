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Petrol Diesel Rates : భారీగా పడిపోయిన క్రూడాయిల్ ధరలు.. మరి నేటి పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే ?

Petrol Diesel Rates : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు 72 డాలర్లకు పడిపోయినా దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మారలేదు. హైదరాబాద్‌లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.115.73గా ఉంది.

CR Reddy
Published on: 26 Jun 2026 7:45 AM IST
Petrol Diesel Rates
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Petrol Diesel Rates

Petrol Diesel Rates : ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు సద్దుమణగడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో యుద్ధ వాతావరణం తలెత్తకముందు చమురు రేట్లు ఏ స్థాయిలో ఉండేవో, మళ్లీ ఇప్పుడు అదే 72 డాలర్ల స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుత గ్లోబల్ బెంచ్‌మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్‌కు 72-73 డాలర్ల పరిధిలో ట్రేడ్ అవుతుండగా, యూఎస్ క్రూడ్ ధర ఏకంగా 70 డాలర్ల కంటే కిందికి పడిపోవడం గమనార్హం.

భారత్‌కు భారీగా తగ్గనున్న ఇంపోర్ట్ బిల్

గత ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ సంక్షోభం గరిష్ట స్థాయికి చేరినప్పుడు ముడి చమురు ధరలు ఏకంగా బ్యారెల్‌కు 120 డాలర్ల మార్కును దాటేసాయి. అయితే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు మళ్లీ సాధారణ స్థితికి రావడంతో భారత్ లాంటి పెద్ద దేశాలకు పెద్ద ఉపశమనం లభించనుంది. ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల భారతదేశం ఇతర దేశాల నుంచి కొనుగోలు చేసే ఇంధన దిగుమతి బిల్లు గణనీయంగా తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం ఒత్తిడి కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది.

కంపెనీల లాభాల వేట.. వాహనదారులకు నిరాశ

అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు ఇంతగా పతనమైనప్పటికీ, దేశంలోని ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు పెట్రోల్ బంకుల వద్ద ఇంధన ధరలను తగ్గించకపోవడం వాహనదారులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. గతంలో క్రూడాయిల్ రేట్లు పెరిగినప్పుడు దేశీయంగా లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను సుమారు రూ.7.50 వరకు పెంచారు. కానీ ఇప్పుడు గ్లోబల్ మార్కెట్లో రేట్లు భారీగా తగ్గినప్పటికీ, ఆ ప్రయోజనాన్ని సామాన్య ప్రజలకు బదిలీ చేయడానికి కంపెనీలు ఎలాంటి సాహసం చేయడం లేదు. ప్రస్తుతం చమురు కంపెనీలు పెట్రోల్ విక్రయాలపై మంచి మార్కెటింగ్ మార్జిన్ ఆర్జిస్తున్నాయని, అయితే డీజిల్ విక్రయాలపై మాత్రం ఇంకా స్వల్ప నష్టాలు వస్తున్నాయని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

గత నష్టాలను పూడ్చుకుంటున్న సంస్థలు

పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ సంక్షోభం తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలో క్రూడాయిల్ రేట్లు విపరీతంగా పెరిగినా, ప్రభుత్వ ఆయిల్ కంపెనీలు ఆ భారాన్ని సామాన్య ప్రజలపై వేయకుండా తామే భరించాయని ఇండస్ట్రీ అధికారులు సమర్థిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో భారీ నష్టాలను చవిచూసిన కంపెనీలు, మే నెలలో కేవలం రూ.7.50 మేర మాత్రమే పాక్షికంగా ధరలను పెంచాయి. ఆ సమయంలో వచ్చిన నష్టాలను భర్తీ చేసుకునేందుకే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా రేట్లు తగ్గినా దేశీయంగా ధరలను తగ్గించడం లేదని సమాచారం.

ధరల మార్పుకు సమయం పడుతుంది

మన దేశంలో ఇంధన ధరలు గ్లోబల్ క్రూడ్ మార్కెట్లో ప్రతిరోజూ జరిగే హెచ్చుతగ్గుల ఆధారంగా తక్షణమే మారవు. సాధారణంగా గత రెండు వారాలు లేదా ఒక నెల రోజులలో నమోదైన అంతర్జాతీయ ముడి చమురు సగటు ధరల ఆధారంగానే దేశీయంగా రేట్లను సవరిస్తారు. అందువల్ల ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పతనం యొక్క ప్రయోజనం భారతీయ వినియోగదారులకు అందాలంటే మరికొంత సమయం పడుతుంది. అయితే దీనికోసం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు దీర్ఘకాలం పాటు ఇదే తక్కువ స్థాయిలో కొనసాగాల్సి ఉంటుంది.

హైదరాబాద్‌తో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల ఇంధన రేట్లు

ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రధాన నగరమైన హైదరాబాద్‌లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 115.73 వద్ద విక్రయించబడుతుండగా, డీజిల్ ధర లీటర్‌కు రూ. 103.82 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల రేట్లు కింది విధంగా ఉన్నాయి:

* హైదరాబాద్ – పెట్రోల్: రూ. 115.73, డీజిల్: రూ. 103.82

* ఢిల్లీ – పెట్రోల్: రూ. 102.12, డీజిల్: రూ. 95.20

* ముంబై – పెట్రోల్: రూ. 111.21, డీజిల్: రూ. 97.83

* కోల్‌కతా – పెట్రోల్: రూ. 113.51, డీజిల్: రూ. 99.82

* భోపాల్ – పెట్రోల్: రూ. 114.54, డీజిల్: రూ. 99.64

* గురుగ్రామ్ – పెట్రోల్: రూ. 103.32, డీజిల్: రూ. 95.51

* పాట్నా – పెట్రోల్: రూ. 113.35, డీజిల్: రూ. 99.36

* షిమ్లా – పెట్రోల్: రూ. 102.55, డీజిల్: రూ. 94.61

* చండీగఢ్ – పెట్రోల్: రూ. 101.51, డీజిల్: రూ. 89.47

* పూణే – పెట్రోల్: రూ. 111.52, డీజిల్: రూ. 98.15

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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