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Credit Card: క్రెడిట్ కార్డును ఇలా వాడుతున్నారా.? అప్పుల‌పాల‌వుతారు జాగ్ర‌త్త‌

Credit Card: ప్ర‌స్తుతం క్రెడిట్ కార్డు వినియోగం అనివార్యంగా మారింది.

Mokshith
Published on: 23 Jun 2026 1:00 PM IST
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Credit Card: క్రెడిట్ కార్డును ఇలా వాడుతున్నారా.? అప్పుల‌పాల‌వుతారు జాగ్ర‌త్త‌

Credit Card: ప్ర‌స్తుతం క్రెడిట్ కార్డు వినియోగం అనివార్యంగా మారింది. అయితే క్రెడిట్ కార్డు ఎలా పనిచేస్తుంది, దానిపై ఉండే నిబంధనలు ఏమిటి అనే అవగాహన లేకపోతే అనవసరమైన ఛార్జీలు, అధిక వడ్డీ భారం, అప్పుల సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

వడ్డీ రేట్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?

క్రెడిట్ కార్డు బిల్లును గడువులోగా పూర్తిగా చెల్లిస్తే సాధారణంగా ఎలాంటి వడ్డీ ఉండదు. కానీ బకాయిని పూర్తిగా చెల్లించకపోతే మిగిలిన మొత్తంపై అధిక వడ్డీ విధిస్తారు. దీనినే వార్షిక వడ్డీ రేటు లేదా APR (Annual Percentage Rate) అంటారు. చాలా క్రెడిట్ కార్డుల్లో ఈ వడ్డీ రేటు 36 శాతం నుంచి 42 శాతం వరకు ఉండొచ్చు. అంటే సాధారణ వ్యక్తిగత రుణాల కంటే ఇది ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అందువల్ల కనీస మొత్తం మాత్రమే చెల్లిస్తూ బకాయిని కొనసాగిస్తే వడ్డీ భారం వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

క్రెడిట్ లిమిట్, బిల్లింగ్ సైకిల్ ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రతి క్రెడిట్ కార్డుకు ఒక గరిష్ఠ ఖర్చు పరిమితి ఉంటుంది. దీనినే క్రెడిట్ లిమిట్ అంటారు. ఈ పరిమితిని బ్యాంకులు లేదా కార్డు జారీ చేసే సంస్థలు వ్యక్తి ఆదాయం, క్రెడిట్ స్కోర్, ఆర్థిక చరిత్ర ఆధారంగా నిర్ణయిస్తాయి. లిమిట్ ఎక్కువగా ఉందని మొత్తం వినియోగించడం మంచిది కాదు. అధిక వినియోగం క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది.

అలాగే ప్రతి కార్డుకు ఒక బిల్లింగ్ సైకిల్ ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇది 28 నుంచి 31 రోజుల మధ్య ఉంటుంది. ఈ కాలంలో చేసిన అన్ని ఖర్చులు బిల్లులో చూపిస్తారు. బిల్లు వచ్చిన తర్వాత చెల్లింపు గడువు వరకు ఉండే సమయాన్ని సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే ఎలాంటి అదనపు వడ్డీ లేకుండా కార్డును ఉపయోగించవచ్చు.

మినిమమ్ డ్యూ చెల్లిస్తే సరిపోతుందా?

చాలామంది చేసే పెద్ద పొరపాటు ఇదే. బిల్లులో చూపించే "మినిమమ్ అమౌంట్ డ్యూ" మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుందని భావిస్తారు. కానీ అది కేవలం ఆలస్య రుసుము నుంచి తప్పించుకునేందుకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. మిగిలిన బకాయి తర్వాతి బిల్లుకు చేరుతుంది. ఆ మొత్తంపై వడ్డీ కూడా పడుతుంది.

దీని వల్ల మొదట చిన్న మొత్తంగా కనిపించిన బకాయి కొద్ది నెలల్లోనే పెద్ద భారంగా మారే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి నెల పూర్తి బిల్లును చెల్లించడం ఉత్తమమైన పద్ధతి అని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

గ్రేస్ పీరియడ్, లేట్ ఫీజుల గురించి తెలుసుకోవాలి

బిల్లింగ్ తేదీ నుంచి చెల్లింపు గడువు తేదీ వరకు ఉండే వ్యవధిని గ్రేస్ పీరియడ్ అంటారు. ఈ సమయంలో మొత్తం బిల్లును చెల్లిస్తే కొనుగోళ్లపై ఎలాంటి వడ్డీ విధించరు. కానీ పూర్తి బకాయి చెల్లించకపోతే, కొనుగోలు చేసిన తేదీ నుంచే వడ్డీ లెక్కించే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే కనీస బకాయి కూడా చెల్లించకపోతే బ్యాంకులు ఆలస్య రుసుము వసూలు చేస్తాయి. ఈ ఫీజు బ్యాంకును బట్టి రూ.100 నుంచి రూ.1000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. దీంతో పాటు క్రెడిట్ స్కోర్ కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది.

EMI, యాడ్-ఆన్ కార్డుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం

క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా చేసిన కొనుగోళ్లను EMIలుగా మార్చుకునే అవకాశం చాలా కార్డుల్లో ఉంటుంది. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఇది ఉపయోగకరంగా కనిపించినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో అదనపు వడ్డీ లేదా ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు ఉండవచ్చు. కాబట్టి EMI ఎంపిక చేసుకునే ముందు నిబంధనలను పూర్తిగా చదవడం మంచిది.

మరోవైపు కుటుంబ సభ్యుల కోసం అదనంగా తీసుకునే యాడ్-ఆన్ క్రెడిట్ కార్డులు కూడా ప్రస్తుతం ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. అయితే యాడ్-ఆన్ కార్డుతో చేసే ఖర్చుల బాధ్యత కూడా ప్రధాన కార్డు హోల్డర్‌పైనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ కార్డును ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారో, ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారో క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించడం అవసరం.

క్రెడిట్ కార్డు వాడేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం

క్రెడిట్ కార్డు ఒక సౌకర్యవంతమైన ఆర్థిక సాధనం. అయితే దానిని అదనపు ఆదాయంగా కాకుండా తాత్కాలిక చెల్లింపు సౌకర్యంగా మాత్రమే చూడాలి. బిల్లులను సమయానికి చెల్లించడం, అవసరమైనంత మాత్రమే ఖర్చు చేయడం, వడ్డీ రేట్లు, ఛార్జీల గురించి అవగాహన కలిగి ఉండడం ద్వారా అప్పుల సమస్యలను దూరంగా ఉంచుకోవచ్చు. సరైన విధంగా ఉపయోగిస్తే క్రెడిట్ కార్డు ఆర్థిక నిర్వహణలో మంచి సహాయకుడిగా మారుతుంది.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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