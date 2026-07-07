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Credit Card: బ్యాంక్ అకౌంట్ లేకున్నా క్రెడిట్ కార్డు పొందొచ్చా? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి

Credit Card: క్రెడిట్ కార్డు తీసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా అదే బ్యాంకులో సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉండాలని చాలామంది అనుకుంటారు.

Mokshith
Published on: 7 July 2026 3:06 PM IST
Credit Card
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Credit Card: బ్యాంక్ అకౌంట్ లేకున్నా క్రెడిట్ కార్డు పొందొచ్చా? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి

Credit Card: క్రెడిట్ కార్డు తీసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా అదే బ్యాంకులో సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉండాలని చాలామంది అనుకుంటారు. మరికొందరు తమ బ్యాంక్ అకౌంట్‌ను మూసివేస్తే క్రెడిట్ కార్డు కూడా ఆటోమేటిక్‌గా పనిచేయదని భావిస్తుంటారు. మ‌రి ఇందులో ఎంత వ‌ర‌కు నిజం ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

బ్యాంక్ అకౌంట్ లేకపోయినా క్రెడిట్ కార్డు పొందవచ్చా?

చాలా బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు క్రెడిట్ కార్డు ఇవ్వడానికి అదే బ్యాంకులో సేవింగ్స్ లేదా కరెంట్ అకౌంట్ ఉండాలని తప్పనిసరి నిబంధన పెట్టవు. మీరు ఇతర బ్యాంకులో అకౌంట్ కలిగి ఉన్నా లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో అకౌంట్ లేకపోయినా, అర్హత ప్రమాణాలు నెరవేర్చితే క్రెడిట్ కార్డు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇది ఆయా బ్యాంకుల నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

బ్యాంకులు దేనిని ఎక్కువగా పరిశీలిస్తాయి?

క్రెడిట్ కార్డు దరఖాస్తు చేసినప్పుడు బ్యాంకులు మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కంటే మీ ఆదాయం, క్రెడిట్ స్కోర్, గత రుణాల చెల్లింపు చరిత్ర, తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని ఎక్కువగా పరిశీలిస్తాయి. మంచి క్రెడిట్ స్కోర్, స్థిరమైన ఆదాయం ఉంటే క్రెడిట్ కార్డు పొందే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అందుకే క్రెడిట్ కార్డు మంజూరులో బ్యాంక్ అకౌంట్ కంటే ఆర్థిక క్రమశిక్షణకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

బ్యాంక్ అకౌంట్ లేకుంటే బిల్లు చెల్లించడం కష్టమవుతుందా?

బ్యాంక్ అకౌంట్ లేకుండా క్రెడిట్ కార్డు పొందడం సాధ్యమైనా, ప్రతి నెల బిల్లు చెల్లించడం కొంత ఇబ్బందిగా మారవచ్చు. సాధారణంగా నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ లేదా ఆటో-డెబిట్ ద్వారా సులభంగా చెల్లింపులు చేయవచ్చు. కానీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లేకుంటే చెక్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ లేదా ఇతర ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించాల్సి రావచ్చు. దీంతో చెల్లింపులు ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. బిల్లు గడువు దాటితే వడ్డీ, జరిమానాలు కూడా చెల్లించాల్సి రావచ్చు.

ప్రీపెయిడ్ కార్డు, క్రెడిట్ కార్డు ఒకటి కాదు

చాలామంది ప్రీపెయిడ్ కార్డును క్రెడిట్ కార్డుకు ప్రత్యామ్నాయంగా భావిస్తారు. కానీ ఈ రెండింటి మధ్య పెద్ద తేడా ఉంది. ప్రీపెయిడ్ కార్డులో మీరు ముందుగానే లోడ్ చేసిన డబ్బునే ఖర్చు చేయగలుగుతారు. కానీ క్రెడిట్ కార్డులో బ్యాంకు ముందుగా క్రెడిట్ లిమిట్ ఇస్తుంది. ఆ మొత్తాన్ని తర్వాత బిల్లు రూపంలో చెల్లించాలి. అంతేకాదు, ప్రీపెయిడ్ కార్డు ఉపయోగించడం వల్ల మీ క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగుపడదు. కానీ క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులను సకాలంలో చెల్లిస్తే మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీ ఏర్పడుతుంది.

క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునే ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు

ఈ రోజుల్లో ఆన్‌లైన్ షాపింగ్, సబ్‌స్క్రిప్షన్ సేవలు, హోటల్ బుకింగ్‌లు, ప్రయాణ టికెట్లు వంటి అనేక సేవలకు క్రెడిట్ కార్డు ఉపయోగపడుతోంది. అయితే క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునే ముందు దాని వార్షిక ఛార్జీలు, వడ్డీ రేట్లు, బిల్లు చెల్లింపు గడువు, రివార్డ్ పాయింట్లు వంటి అంశాలను తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే అవసరానికి మించి ఖర్చు చేయకుండా, ప్రతి నెల బిల్లును గడువులోగా చెల్లించడం ద్వారా ఆర్థిక క్రమశిక్షణను పాటించడం చాలా ముఖ్యం. దీంతో భవిష్యత్తులో రుణాలు తీసుకునే సమయంలో కూడా మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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