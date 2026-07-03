Coca-Cola: ఇండియాకు కిక్ ఇచ్చే న్యూస్ చెప్పిన ‘కోకా-కోలా’
Coca-Cola: కోకా-కోలా తన భారతీయ బాట్లింగ్ సంస్థ హెచ్సీసీబీ ఐపీఓ ద్వారా రూ. 9,500 కోట్లు సమీకరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
IPO: భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సరికొత్త రికార్డులకు వేదికవుతోంది. అంతర్జాతీయ దిగ్గజాలు మన దలాల్ స్ట్రీట్ వైపు క్యూ కడుతున్నాయి. తాజాగా, ప్రపంచ శీతల పానీయాల రారాజు ‘కోకా-కోలా’ సైతం భారత మార్కెట్లో తన సత్తా చాటేందుకు సరికొత్త వ్యూహంతో సిద్ధమైంది. తన భారతీయ బాట్లింగ్ విభాగమైన హిందుస్థాన్ కోకా-కోలా బెవరేజెస్ను స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేసేందుకు అడుగులు వేగవంతం చేసింది.
బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం.. ఈ ప్రతిపాదిత ఐపీఓ ప్రక్రియ కోసం కోకా-కోలా ఇప్పటికే ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకుల ఎంపికను కూడా ప్రారంభించేసింది. వచ్చే వారం లండన్లో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకుల ప్రజెంటేషన్లు జరగనున్నాయి. ఈ భారీ ప్రక్రియను కోకా-కోలాకు నమ్మకమైన సలహాదారుగా వ్యవహరిస్తున్న రాత్స్ఛైల్డ్ అండ్ కో సమన్వయం చేయనుంది.
ఈ మెగా ఐపీఓ ద్వారా సుమారు రూ.9,500 కోట్లు సమీకరించాలని కోకా-కోలా భావిస్తోంది. అంతేకాదు, భారత మార్కెట్లో హెచ్సీసీబీ కంపెనీ మొత్తం విలువను 10 బిలియన్ డాలర్లుగా లాక్ చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే, ఈ ఐపీఓ సమయం, పరిమాణం, విలువ , నిర్మాణానికి సంబంధించిన అంశాలపై ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. చర్చలు ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నప్పటికీ, ఈ వార్త మార్కెట్ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
గతంలో హ్యుండాయ్ మోటార్ ఇండియా మోగించిన ఐపీఓ మోత, ఆ తర్వాత ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా లిస్టింగ్ సృష్టించిన సంచలనాలు మన మార్కెట్ సత్తాను ప్రపంచానికి చాటాయి. భారతీయ మూలధన మార్కెట్లలో ఉన్న లిక్విడిటీ, ఇన్వెస్టర్ల జోష్ను చూసి మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఇక్కడ నిధులు సమీకరించేందుకు ఎగబడుతున్నాయి. ఇప్పుడు కోకా-కోలా కూడా అదే బాటలో పయనిస్తూ భారతీయ ఇన్వెస్టర్లకు మరో అద్భుతమైన పెట్టుబడి అవకాశాన్ని కల్పించబోతోంది.
దేశంలోనే అతిపెద్ద శీతల పానీయాల బాట్లర్లలో ఒకటిగా హెచ్సీసీబీ వెలుగొందుతోంది. దీని నెట్వర్క్ ఎంత బలంగా ఉందో ఈ గణాంకాలే చెబుతాయి. 5,000 మందికి పైగా ప్రత్యక్ష సిబ్బంది.దేశవ్యాప్తంగా 12 రాష్ట్రాల్లో 14 అత్యాధునిక తయారీ కేంద్రాలు. 236 జిల్లాలకు విస్తరించిన పంపిణీ వ్యవస్థ. 17 లక్షలకు పైగా రిటైల్ అవుట్లెట్లతో వినియోగదారులకు చేరువ.
భారతదేశంలో థమ్స్ అప్, స్ప్రైట్, కోకా-కోలా వంటి బ్రాండ్లతో ప్రతి ఇంటా భాగమైన ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ వేదికగా ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియోలను కూడా కూల్ చేయడమే కాకుండా, లాభాల కిక్ ఇచ్చేందుకు ముస్తాబవుతోంది. ఒకవేళ ఈ ఐపీఓ అనుకున్నట్లుగా ముందుకు సాగితే, భారతీయ ఐపీఓ మార్కెట్ చరిత్రలో ఇది మరో మైలురాయిగా నిలిచిపోవడం ఖాయం.