Chicken Prices: నాన్వెజ్ ప్రియులకు బ్యాడ్న్యూస్.. మళ్లీ భగ్గుమంటున్న చికెన్, గుడ్ల ధరలు
Chicken Prices: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాన్వెజ్ ప్రియులకు ఇది కాస్త ఆందోళన కలిగించే వార్త అనే చెప్పాలి.
Chicken Prices: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాన్వెజ్ ప్రియులకు ఇది కాస్త ఆందోళన కలిగించే వార్త అనే చెప్పాలి. గత కొంతకాలంగా స్థిరంగా ఉన్న చికెన్ ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ ఒక్కసారిగా పైకి కదులుతున్నాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా చికెన్ ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. గడిచిన వారంతో పోలిస్తే కిలో చికెన్ మీద రూ.20 నుంచి రూ.30 వరకు అదనంగా పెరిగింది. గతంలో కిలో చికెన్ రూ.250 నుంచి రూ.260 మధ్య ఉండగా, ఇప్పుడు అది ఏకంగా రూ.290కి దగ్గరవుతోంది. రాబోయే దసరా, దీపావళి వంటి పండుగ సీజన్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరగడమే ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
వివిధ ప్రాంతాల్లో చికెన్ ధరల వివరాలు
ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో చికెన్ ధరలు ఏవిధంగా ఉన్నాయో పరిశీలిస్తే.. హైదరాబాద్, కరీంనగర్ జోన్లలో కిలో స్కిన్లెస్ చికెన్ ధర సుమారు రూ.287 వరకు పలుకుతోంది. అలాగే డ్రెస్డ్ చికెన్ ధర రూ.254గా ఉండగా, రిటైల్ లైవ్ బర్డ్ రూ.164, ఎక్స్-ఫామ్ లైవ్ బర్డ్ రూ.137 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ జోన్లో కిలో స్కిన్లెస్ చికెన్ ధర రూ.284గా, డ్రెస్డ్ చికెన్ రూ.251గా ఉంది. అక్కడ రిటైల్ లైవ్ బర్డ్ రూ.162, ఫామ్ దగ్గర లైవ్ బర్డ్ రూ.135 చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. త్వరలోనే కిలో చికెన్ ధర రూ.300 మార్కును దాటే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
చుక్కలంటుతున్న కోడి గుడ్ల ధరలు
కేవలం చికెన్ మాత్రమే కాకుండా, సాధారణ ప్రజలు రోజూ వినియోగించే కోడి గుడ్ల ధరలు కూడా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. విజయవాడ జోన్లో 12 గుడ్ల రిటైల్ ధర రూ.80కి చేరుకోగా, హైదరాబాద్, కరీంనగర్ ప్రాంతాలలో డజన్ గుడ్ల ధర రూ.74 వద్ద కొనసాగుతోంది. రోజువారీ కూలీలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు గుడ్లు కూడా భారంగా మారుతుండటంతో సామాన్యుల వంటగది బడ్జెట్ తలకిందులవుతోంది. పౌల్ట్రీ రంగంలో ఉత్పత్తి ఖర్చులు పెరగడం, సరఫరాలో వస్తున్న వ్యత్యాసాల కారణంగానే గుడ్ల ధరలు కూడా పైకి ఎకరావాల్సి వస్తోందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
ధరల పెరుగుదలకు అసలు కారణాలు
నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఇప్పటికే పెరిగిపోయి సతమతమవుతున్న సామాన్యులకు, ఈ చికెన్, గుడ్ల ధరల పెరుగుదల మరింత భారంగా మారుతోంది. పౌల్ట్రీ ఫామ్లలో దాణా ఖర్చులు పెరగడం, రవాణా ఖర్చులు, పండుగ సీజన్ రాకతో డిమాండ్ భారీగా పెరగడం వంటివి ఈ ధరల పెరుగుదలకు ముఖ్య కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఏదేమైనా సామాన్యుల జేబులకు చిల్లు పడేలా ఉన్న ఈ ధరల పెరుగుదలపై ప్రభుత్వాలు, మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటాయో వేచి చూడాలి.