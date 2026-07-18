Gold Price Today : బంగారం కొనేవాళ్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఒక్కసారిగా దిగొచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Price Today : బంగారం కొనుగోలుదారులకు భారీ ఊరట లభించింది. గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి, వెండి ధరలు శనివారం మార్కెట్లో ఒక్కసారిగా దిగొచ్చాయి.
Gold Price Today : కొద్దిరోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా పెరుగుతూ, సామాన్యులకు చుక్కలు చూపించిన బంగారం, వెండి ధరలు శనివారం నాడు కొనుగోలుదారులకు కాస్త ఊరటనిచ్చాయి. గత రెండు మూడు రోజులుగా వరుసగా లాభాల్లో పరుగెత్తిన ఈ ఆభరణాల ధరలు శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి ఒక్కసారిగా దిగివచ్చాయి. ఈ క్రమంలో శనివారం ఉదయం కూడా మార్కెట్లో ఎలాంటి అదనపు పెరుగుదల నమోదు కాలేదు సత్ఫలితంగా ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా చోటుచేసుకుంటున్న ఆర్థిక పరిణామాలు, గ్లోబల్ మార్కెట్లో డాలర్ ఇండెక్స్ హెచ్చుతగ్గులు, రూపాయి మారకం విలువలో వస్తున్న మార్పుల వల్లే దేశీయంగా బంగారం ధరలు దిగొచ్చాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం బంగారం ఎంత ఉందంటే?
ఈ భారీ హెచ్చుతగ్గుల అనంతరం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో ధరల వివరాలను పరిశీలిస్తే.. శనివారం ఉదయం సమయానికి 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,42,520 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదేవిధంగా ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,30,640 వద్ద స్థిరపడింది. మరోవైపు పసిడి బాటలోనే వెండి ధర కూడా పయనించింది. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో ఒక కిలో వెండి ధర రూ.2,29,900 మార్కు వద్ద కొనసాగుతోంది. అయితే కొన్ని నగరాల్లో స్థానిక పన్నులను బట్టి కిలో వెండి ధర రూ.2,34,900 వరకు కూడా ఉంది.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో స్థిరంగా పసిడి రేట్లు
తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే, తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,42,520 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,30,640 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో కూడా ఇవే ధరలు (24 క్యారెట్లు రూ.1,42,520, 22 క్యారెట్లు రూ.1,30,640) కొనసాగుతున్నాయి. ఇక ఈ మూడు నగరాల్లోనూ కిలో వెండి ధర రూ.2,34,900 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఈ స్వల్ప ధరల తగ్గుదల మధ్యతరగతి కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించే అంశమని చెప్పవచ్చు.
ఢిల్లీ, ముంబై నగరాల్లో బంగారం ధరల పరిస్థితి ఏంటి?
ఇక దేశంలోని మిగిలిన ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఎప్పుడూ ధరలు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర రూ.1,42,670 గా, 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర రూ.1,30,790 గా రికార్డయింది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,42,520 కాగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,30,640 వద్ద ఉంది. ఇటు ముంబై, అటు ఢిల్లీ నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,29,900 వద్ద స్థిరంగా సాగుతోంది. అదేవిధంగా బెంగళూరు నగరంలో కూడా ముంబై తరహాలోనే బంగారం రూ.1,42,520 (24 క్యారెట్లు), వెండి రూ.2,29,900 లుగా ట్రేడవుతోంది.
కిలో వెండిపై భారీగా తగ్గుదల
దక్షిణాదిలో అతిపెద్ద మార్కెట్ అయిన చెన్నై నగరంలో ఎల్లప్పుడూ పసిడి రేట్లు అత్యధికంగా ఉంటాయి. చెన్నైలో ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,43,900 మార్కును తాకగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,30,990 వద్ద ఉంది. అక్కడ వెండి కిలో ధర రూ.2,34,900 గా ఉంది. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బంగారం, వెండి ధరలు స్థానిక డిమాండ్, సరఫరా, రాష్ట్రాల వారీగా విధించే వాల్యూ యాడెడ్ టాక్స్ (VAT), రవాణా ఛార్జీల ఆధారంగా ఒక నగరం నుంచి మరో నగరానికి మారుతుంటాయి. అందుకే మీరు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడానికి వెళ్లే ముందు లైవ్ రేట్లను తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.