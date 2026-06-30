Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. తులం బంగారం పై ఏకంగా రూ.2,000 తగ్గింపు
Gold Price Today: బంగారం కొనేవారికి అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. తాజాగా మార్కెట్లో పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. తులంపై ఏకంగా రూ.2,000 వరకు తగ్గింది.
Gold Price Today: బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ఊరటనిచ్చే వార్త మోసుకొచ్చింది. గత కొంతకాలంగా రికార్డు స్థాయి పరుగులతో కస్టమర్లకు చుక్కలు చూపించిన పసిడి, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా వెనక్కి తగ్గాయి. జూన్ 30వ తేదీ మంగళవారం నాటికి మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా క్షీణించాయి. మొన్నటి ధరలతో పోల్చి చూస్తే.. కేవలం ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే తులం బంగారం ధరపై ఏకంగా రెండు వేల రూపాయల వరకు కోత పడింది. అయితే ఈ ధరలు ఉదయం 6 గంటల సమయానికి నమోదైనవి మాత్రమేనని, ప్రతిరోజూ ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో ఈ రేట్లు అప్డేట్ అవుతుంటాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయ పరిణామాల బట్టి రోజంతా ఈ ధరల్లో మార్పులు చేర్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్, విజయవాడలో పుత్తడి ధర ఎంతంటే?
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఇటు హైదరాబాద్, అటు విజయవాడ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు కాస్త ఊరటనిస్తున్నాయి. ఈ రెండు ప్రధాన నగరాల్లో ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,41,920 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదే సమయంలో ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,30,090 వద్ద కొనసాగుతోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తున్న తరుణంలో ఈ స్థాయిలో ధరలు తగ్గడం మధ్యతరగతి కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఉపశమనమనే చెప్పాలి.
ముంబై, బెంగళూరు నగరాల్లో ఎలా ఉందంటే?
ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఎప్పుడూ బంగారం ధరలు ఇతర నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,42,070 గా నమోదు కాగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,30,240 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైతో పాటు ఐటీ హబ్ బెంగళూరు, కోల్కతా నగరాల్లో మాత్రం ధరలు హైదరాబాద్ తరహాలోనే ఉన్నాయి. ఈ మూడు నగరాల్లోనూ 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,41,920 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,30,090 వద్దే స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
చెన్నైలో భారీగా ఉన్న పసిడి రేట్లు
దక్షిణాదిలో అతిపెద్ద మార్కెట్ అయిన చెన్నైలో మాత్రం బంగారం ధరలు మిగిలిన అన్ని మెట్రో నగరాల కంటే కాస్త ఘాటుగానే ఉన్నాయి. చెన్నై నగరంలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,45,080 కి చేరింది. అలాగే ఆభరణాల పసిడి అయిన 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,32,990 వద్ద విక్రయాలు జరుపుకుంటోంది. స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చుల వ్యత్యాసం కారణంగానే చెన్నైలో బంగారం ధరలు ఎప్పుడూ మిగతా నగరాల కంటే కొన్ని వందల రూపాయలు ఎక్కువగా ఉంటాయని వ్యాపారులు వివరిస్తున్నారు.
వెండి ధరలకూ బ్రేకులు
బంగారంతో పాటే వెండి ధరలు కూడా భారీగా దిగివచ్చాయి. అయితే వెండి విషయానికి వస్తే దేశంలో రెండు రకాల ధరలు నడుస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడతో పాటు చెన్నై, కేరళ రాష్ట్రాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,44,900 మార్కు వద్ద కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో ఉత్తరాది నగరాలైన ఢిల్లీ, ముంబై మరియు కోల్కతా ప్రాంతాలలో కిలో వెండి ధర రూ.2,37,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. దక్షిణాది నగరాలతో పోలిస్తే ఉత్తరాదిలో కిలో వెండిపై సుమారు ఏడు వేల రూపాయల వరకు తక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.