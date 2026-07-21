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Used Cars: సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్‌లో తోపు కార్ ఇదే.. టాప్ 5 లిస్ట్‌లో చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే..!

Top Used Cars in India: ముచ్చటగా మూడక్షరాల కారు ముచ్చట కాదు.. ఏళ్లు గడిచినా తగ్గని క్రేజ్! సెకండ్ హ్యాండ్ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో ఈ ఐదు మోడళ్లకు ఉన్న ఆదరణ చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.

Venkat
Updated on: 21 July 2026 10:36 AM IST
Used Cars
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Used Cars: సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్‌లో తోపు కార్ ఇదే.. టాప్ 5 లిస్ట్‌లో చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే..!

Second Hand Cars: కారు కొనడం అనేది ఒక సెంటిమెంట్ మాత్రమే కాదు, అదొక పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయం. కొత్త కారు షోరూమ్ దాటి బయటకు రాగానే దాని విలువ తగ్గుతుందనేది నిజం. కానీ, మన దేశంలో కొన్ని కార్లు మాత్రం ఈ సూత్రానికి పూర్తి మినహాయింపు! ఏళ్లు గడిచినా, వేల కిలోమీటర్లు తిరిగినా తమ రీసేల్ విలువను ప్రాణంలా కాపాడుకుంటాయి. నగర వీధుల నుంచి చిన్న చిన్న పల్లెల వరకు వీటి పేరు చెబితే చాలు.. కొనుగోలుదారులు క్యూ కడతారు. తక్కువ సర్వీసింగ్ ఖర్చు, విడిభాగాల లభ్యత, రీసేల్ మార్కెట్లో తిరుగులేని నమ్మకంతో సెకండ్ హ్యాండ్ ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని శాసిస్తున్న ఆ టాప్ 5 ఐకానిక్ కార్ల విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం!

మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్: సగటు భారతీయుడి ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్..

యూజ్డ్ కార్ మార్కెట్‌లో 'కింగ్' అనిపిస్తే అది కచ్చితంగా మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్. స్పోర్టీ లుక్, యూత్‌ఫుల్ డిజైన్, నగర రద్దీలో సులువుగా నడపగలిగే వెసులుబాటు దీని సొంతం. 4-5 ఏళ్లు వాడినప్పటికీ, మార్కెట్లో ఈ కారుకు లభించే ధర చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. స్పేర్ పార్ట్స్ అతి తక్కువ ధరలో, ఎక్కడైనా సులభంగా దొరకడమే దీని అతిపెద్ద బలం. మైలేజ్ విషయాన్ని పక్కన పెడితే.. తొలిసారి కారు కొనేవారికి, బడ్జెట్ వినియోగదారులకు స్విఫ్ట్ ఎప్పటికీ మొదటి ప్రాధాన్యతే!

టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా: రీసేల్ మార్కెట్ తిరుగులేని రాజా..

కుటుంబ సమేతంగా ప్రయాణించాలన్నా, దూర ప్రయాణాలు చేయాలన్నా మన దేశంలో గుర్తుకొచ్చే మొదటి పేరు 'ఇన్నోవా'. అందుకే ఆటోమొబైల్ రంగంలో దీనికి 'రీసేల్ కింగ్' అనే బిరుదు లభించింది. టయోటా అందించే ఇంజిన్ విశ్వసనీయత, విశాలమైన కేబిన్, అత్యుత్తమ ప్రయాణ సౌకర్యం దీని ప్రత్యేకతలు. 5 నుంచి 7 సంవత్సరాల పాత కారు అయినా, సరైన మెయింటెనెన్స్ ఉంటే చాలు.. చెప్పిన ధరకు క్షణాల్లో అమ్ముడైపోతుంది. కుటుంబాలకే కాకుండా కమర్షియల్ విపణిలో కూడా దీనికి సాటి మరొకటి లేదు.

హ్యుందాయ్ క్రెటా: కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్ తిరుగులేని అధినేత..

ఆకర్షణీయమైన లుక్స్, ఫీచర్ల వర్షం కురిపించే డాష్‌బోర్డ్, రాయల్ ఫీలింగ్ ఇవన్నీ కలబోస్తేనే హ్యుందాయ్ క్రెటా. యూజ్డ్ కార్ మార్కెట్లో క్రెటా రాకతో కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీల రూపురేఖలే మారిపోయాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ మోడళ్లలో మంచి ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెన్సీ ఇస్తూ, 3-4 ఏళ్ల తర్వాత కూడా కస్టమర్లకు పెట్టిన పెట్టుబడికి సరైన రీసేల్ వ్యాల్యూని ఇస్తోంది. ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ కొనుగోలుదారులకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

టయోటా ఫార్చ్యూనర్: స్టేటస్ సింబల్‌కు అసలైన చిరునామా..

రోడ్డుపై వెళ్తుంటే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే రాజసం టయోటా ఫార్చ్యూనర్‌ది. పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్, ఆఫ్‌రోడ్ సామర్థ్యంతో లగ్జరీకి కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచింది. డీజిల్ వేరియంట్‌కు మార్కెట్లో ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ఎంత పాతదైనా సరే, బోర్డ్ మీద ఫార్చ్యూనర్ అని ఉంటే చాలు కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. దీర్ఘకాలం పాటు ఎలాంటి పెద్ద రిపేర్లు రాకపోవడమే ఈ ఎస్‌యూవీపై కొనుగోలుదారుల్లో ఉన్న నమ్మకం.

హోండా సిటీ: గ్రేస్ అండ్ క్లాస్ కలయిక..

ప్రీమియం సెడాన్ అంటే ఇప్పటికీ హోండా సిటీనే! ఉద్యోగులు, బిజినెస్ క్లాస్ వ్యక్తులు ఎక్కువగా ఇష్టపడే ఈ కారు, దాని స్మూత్ డ్రైవింగ్ అనుభవానికి పేరుగాంచింది. సైలెంట్ ఇంజిన్, అద్భుతమైన రైడ్ క్వాలిటీ వల్ల 4-5 ఏళ్లు దాటినా దీని సెకండ్ హ్యాండ్ వాల్యూ తగ్గదు. బ్రాండ్ ఇమేజ్, సర్వీసింగ్ సులభంగా అందుబాటులో ఉండటం వల్ల హోండా సిటీకి మార్కెట్లో ఎప్పుడూ స్థిరమైన డిమాండ్ ఉంటుంది.

కారు కొనుగోలు అనేది కేవలం నేటి అవసరానికే కాదు, రేపటి రీసేల్ విలువను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకుని చేయాల్సిన తెలివైన పెట్టుబడి. పై పేర్కొన్న ఐదు కార్లు నమ్మకమైన పనితీరు, ఆకట్టుకునే మైలేజ్, మెరుగైన రీసేల్ వ్యాల్యూతో యూజ్డ్ కార్ మార్కెట్‌లో చెక్కుచెదరని ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తున్నాయి. తక్కువ మెయింటెనెన్స్, నమ్మకమైన బ్రాండ్ వాల్యూ కోరుకునే వారికి ఇవి అత్యుత్తమ ఎంపికలు అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు!

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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