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Fixed Deposit: రూ. 5 ల‌క్ష‌ల ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేస్తే.. 5 ఏళ్ల త‌ర్వాత చేతికి ఎంత వ‌స్తుందో తెలుసా.?

Fixed Deposit: ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD) అనేది సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే వారికి అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఎంపిక.

Mokshith
Published on: 27 Jun 2026 1:35 PM IST
Fixed Deposit: రూ. 5 ల‌క్ష‌ల ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేస్తే.. 5 ఏళ్ల త‌ర్వాత చేతికి ఎంత వ‌స్తుందో తెలుసా.?
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Fixed Deposit: ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD) అనేది సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే వారికి అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఎంపిక. ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (Bank of Baroda) అందిస్తున్న 5 ఏళ్ల FD పథకం గ్యారంటీ రాబడితో పాటు పన్ను ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఒకవేళ మీరు రూ.5 లక్షలు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేస్తే, మెచ్యూరిటీ సమయానికి ఎంత మొత్తం వస్తుందో తెలుసుకుందాం.

సాధారణ ఖాతాదారులకు ఎంత వడ్డీ?

ప్రస్తుతం బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 3 సంవత్సరాల నుంచి 5 సంవత్సరాల వరకు ఉన్న ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై సాధారణ ఖాతాదారులకు 6.30 శాతం వార్షిక వడ్డీ అందిస్తోంది. ఈ వడ్డీని త్రైమాసిక చక్రవడ్డీ (Quarterly Compounding) పద్ధతిలో లెక్కిస్తారు. అంటే ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి వచ్చిన వడ్డీని అసలు మొత్తానికి కలిపి, ఆ మొత్తంపైనే మళ్లీ వడ్డీ లెక్కిస్తారు. దీంతో సాధారణ వడ్డీతో పోలిస్తే కొంత ఎక్కువ రాబడి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

రూ.5 లక్షలు FD చేస్తే ఎంత రాబడి వస్తుంది?

ఒకవేళ మీరు రూ.5,00,000ను ఐదేళ్ల కాలానికి 6.30 శాతం వడ్డీ రేటుతో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేస్తే, మెచ్యూరిటీ సమయానికి సుమారు రూ.6,83,450 అందుతుంది. అంటే మీ పెట్టుబడిపై సుమారు రూ.1,83,450 వడ్డీ రూపంలో లభిస్తుంది. అయితే చక్రవడ్డీ లెక్కింపు విధానం, బ్యాంకు నిబంధనల ప్రకారం తుది మెచ్యూరిటీ మొత్తంలో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

సీనియర్ సిటిజన్లకు ఎంత ప్రయోజనం?

సీనియర్ సిటిజన్లకు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా మరింత ఎక్కువ వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం వారికి 6.90 శాతం వార్షిక వడ్డీ లభిస్తోంది. ఈ రేటు ప్రకారం రూ.5 లక్షలు ఐదేళ్లకు FD చేస్తే సుమారు రూ.2,03,921 వడ్డీ వస్తుంది. దీంతో మెచ్యూరిటీ సమయానికి మొత్తం రూ.7,03,921 అందుతుంది. అలాగే సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు 7 శాతం వడ్డీ రేటు వర్తిస్తుంది. ఈ రేటు ప్రకారం ఐదేళ్ల తర్వాత సుమారు రూ.2,07,389 వడ్డీ లభించి, మొత్తం మెచ్యూరిటీ మొత్తం రూ.7,07,389కు చేరుకుంటుంది. అందువల్ల వృద్ధులకు ఈ FD పథకం మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

FDపై పన్ను ఎలా ఉంటుంది?

ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ ద్వారా వచ్చే వడ్డీ ఆదాయాన్ని ఆదాయపు పన్ను నిబంధనల ప్రకారం పన్ను పరిధిలోకి తీసుకుంటారు. అంటే FD ద్వారా వచ్చిన వడ్డీని మీ మొత్తం వార్షిక ఆదాయంలో కలిపి, మీరు ఉన్న ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్‌కు అనుగుణంగా పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే సీనియర్ సిటిజన్లకు ఆదాయపు పన్ను చట్టాల ప్రకారం కొన్ని మినహాయింపులు, ప్రత్యేక సడలింపులు లభిస్తాయి. అందువల్ల FDలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పన్ను ప్రభావాన్ని కూడా ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.

FDలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు

FDలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు బ్యాంకు అందిస్తున్న తాజా వడ్డీ రేట్లు, మెచ్యూరిటీ కాలం, చక్రవడ్డీ విధానం, గడువు పూర్తికాకముందే డబ్బు తీసుకుంటే విధించే జరిమానా వంటి అంశాలను పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. సురక్షితమైన పెట్టుబడితో స్థిరమైన రాబడి కోరుకునే వారికి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 5 ఏళ్ల ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ మంచి ఎంపికగా చెప్పవచ్చు. అయితే పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సంబంధిత బ్యాంకు శాఖలో లేదా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో తాజా వడ్డీ రేట్లను ఒకసారి నిర్ధారించుకోవడం ఉత్తమం.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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