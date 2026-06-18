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Bank Locker: బ్యాంక్ లాకర్లో ఎంత బంగారం పెట్టుకోవచ్చు? RBI నిబంధనలు ఏంటో తెలుసా.?

Bank Locker: ఇంట్లో ఉన్న బంగారం, వెండి ఆభరణాలను సురక్షితంగా ఉంచేందుకు చాలా మంది బ్యాంక్ లాకర్లను ఉపయోగిస్తుంటారు.

Mokshith
Published on: 18 Jun 2026 11:01 AM IST
Bank Locker
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Bank Locker: బ్యాంక్ లాకర్లో ఎంత బంగారం పెట్టుకోవచ్చు? RBI నిబంధనలు ఏంటో తెలుసా.?

Bank Locker: ఇంట్లో ఉన్న బంగారం, వెండి ఆభరణాలను సురక్షితంగా ఉంచేందుకు చాలా మంది బ్యాంక్ లాకర్లను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే బ్యాంక్ లాకర్లో ఎంత బంగారం పెట్టుకోవచ్చు? దానికి ఏమైనా పరిమితి ఉందా? లాకర్లో ఉన్న బంగారం పోతే బ్యాంక్ బాధ్యత ఎంత వరకు ఉంటుంది? ఈ విషయాలపై RBI నిబంధనలు ఏమంటున్నాయో తెలుసుకుందాం.

బ్యాంక్ లాకర్లో బంగారం పెట్టేందుకు పరిమితి ఉందా?

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) బ్యాంక్ లాకర్లో బంగారం నిల్వ చేయడానికి ఎలాంటి పరిమితిని నిర్ణయించలేదు. మీ లాకర్ పరిమాణాన్ని బట్టి ఎంత బంగారం కావాలంటే అంత ఉంచుకోవచ్చు.

అలాగే లాకర్లో మీరు ఎంత బంగారం లేదా ఇతర విలువైన వస్తువులు ఉంచారో బ్యాంక్ అడిగే హక్కు కూడా లేదు. ఎందుకంటే లాకర్లోని వస్తువుల వివరాలు బ్యాంక్కు తెలియవు. అందుకే చాలా మంది తమ విలువైన ఆస్తులను బ్యాంక్ లాకర్లలో భద్రపరుస్తుంటారు.

లాకర్లో బంగారం ఉంచేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం:

బంగారం నిల్వకు పరిమితి లేకపోవడం వల్ల లాకర్ పూర్తిగా భద్రత కల్పిస్తుందని అనుకోవడం సరైంది కాదు. బ్యాంక్ కేవలం లాకర్ సౌకర్యాన్ని మాత్రమే అందిస్తుంది.

లాకర్లో ఏమి ఉంచారో బ్యాంక్కు తెలియదు కాబట్టి, అందులోని బంగారం లేదా ఆభరణాలకు బ్యాంక్ ప్రత్యేకంగా బీమా (Insurance) చేయదు. అందువల్ల లాకర్లో ఉన్న వస్తువుల భద్రత విషయంలో వినియోగదారులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

లాకర్లోని బంగారం పోతే బ్యాంక్ ఎంత పరిహారం ఇస్తుంది?

చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, RBI నిబంధనల ప్రకారం బ్యాంక్ నిర్లక్ష్యం, అగ్నిప్రమాదం, దొంగతనం, దోపిడీ లేదా బ్యాంక్ ఉద్యోగుల మోసం వల్ల లాకర్లోని వస్తువులకు నష్టం జరిగినా బ్యాంక్ బాధ్యతకు ఒక పరిమితి ఉంటుంది. సాధారణంగా లాకర్కు మీరు చెల్లించే వార్షిక అద్దె (Annual Rent)కు 100 రెట్లు వరకు మాత్రమే బ్యాంక్ పరిహారం చెల్లిస్తుంది.

ఉదాహరణకు లాకర్ వార్షిక అద్దె రూ.3,000 అయితే

గరిష్ట పరిహారం రూ.3 లక్షలు మాత్రమే, కానీ లాకర్లో రూ.20 లక్షలు లేదా రూ.30 లక్షల విలువైన బంగారం ఉన్నా కూడా బ్యాంక్ అంత మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు.

ఎక్కువ బంగారం ఉంటే ప్రత్యేక బీమా ఎందుకు అవసరం?

మీ వద్ద అధిక విలువైన బంగారం లేదా ఖరీదైన ఆభరణాలు ఉంటే వాటికి ప్రత్యేకంగా బీమా చేయించుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే లాకర్లో ఉంచిన బంగారానికి పూర్తి భద్రత లేదా పూర్తి నష్టపరిహారం బ్యాంక్ ఇవ్వదు. బీమా ఉంటే దొంగతనం, అగ్నిప్రమాదం లేదా ఇతర అనుకోని సంఘటనల వల్ల కలిగే ఆర్థిక నష్టాన్ని కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు.

ఇంట్లో బంగారం ఉంచేందుకు ఆదాయపు పన్ను శాఖ మార్గదర్శకాలు:

చాలామంది బ్యాంక్ లాకర్ నిబంధనలను ఇంట్లో బంగారం నిల్వ చేసే నిబంధనలతో కలిపి చూస్తుంటారు. అయితే ఇవి రెండూ వేర్వేరు అంశాలు.

ఆదాయపు పన్ను శాఖ మార్గదర్శకాల ప్రకారం సాధారణంగా: వివాహిత మహిళ వద్ద 500 గ్రాముల వరకు బంగారం, అవివాహిత మహిళ వద్ద 250 గ్రాముల వరకు బంగారం, పురుషుడి వద్ద 100 గ్రాముల వరకు బంగారం ఉంటే సాధారణంగా ప్రశ్నలు తలెత్తవు.

అయితే కొనుగోలు చేసిన బిల్లులు, వారసత్వ పత్రాలు లేదా ఇతర చట్టబద్ధ ఆధారాలు ఉంటే దీనికంటే ఎక్కువ బంగారం కూడా కలిగి ఉండవచ్చు.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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