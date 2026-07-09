India GDP Growth: భారత్కు గుడ్ న్యూస్.. FY27లో 6.6% వృద్ధి: ఏడీబీ అంచనా
India GDP Growth: ఎఫ్వై27లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 6.6% వృద్ధి సాధిస్తుందని ఏడీబీ అంచనా వేసింది. సేవల ఎగుమతులు, ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు వృద్ధికి ఊతమివ్వనున్నాయి.
India GDP Growth: ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై అనిశ్చితులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, భారత్ మాత్రం వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా కొనసాగనుందని ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంక్ తాజా నివేదికలో పేర్కొంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY27) భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 6.6 శాతం వృద్ధి నమోదు చేస్తుందని ఏడీబీ అంచనా వేసింది.
సేవల ఎగుమతుల్లో స్థిరమైన వృద్ధి, ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయం, విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే విధానాలు, ఇంధన పన్ను తగ్గింపులు, లక్ష్యిత రుణ మద్దతు వంటి అంశాలు భారత ఆర్థిక వృద్ధికి బలాన్నిస్తాయని నివేదిక వెల్లడించింది.
ఐఎంఎఫ్ అంచనాల కంటే మెరుగ్గా
భారత్కు సంబంధించిన ఏడీబీ అంచనాలు అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF) తాజా అంచనాల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఐఎంఎఫ్ ఎఫ్వై27లో భారత్ 6.4 శాతం వృద్ధి సాధిస్తుందని అంచనా వేయగా, ఏడీబీ 6.6 శాతం వృద్ధిని అంచనా వేయడం విశేషం. దీంతో ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో భారత్ వృద్ధి పరంగా ముందంజలో ఉంటుందని నివేదిక పేర్కొంది.
వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలివే
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు మద్దతుగా నిలిచే ప్రధాన అంశాలను ఏడీబీ ప్రస్తావించింది.
సేవల ఎగుమతుల్లో బలమైన వృద్ధి
విదేశీ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించే ప్రభుత్వ విధానాలు
ఇంధన పన్నుల తగ్గింపు
లక్ష్యిత రుణ సౌకర్యాలు
ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయం పెంపు
ఈ చర్యల వల్ల దేశీయ పెట్టుబడులు, వినియోగం, ఉపాధి అవకాశాలు మరింత మెరుగుపడతాయని నివేదిక తెలిపింది.
ఎఫ్వై28 అంచనాలో మార్పు లేదు
2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఏడీబీ తన వృద్ధి అంచనాను 7.3 శాతం వద్ద యథాతథంగా కొనసాగించింది. ఏప్రిల్లో ప్రకటించిన అంచనానే కొనసాగిస్తూ, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగుపడటం, వివిధ దేశాలతో కుదుర్చుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందాల ద్వారా భారత ఎగుమతుల పోటీతత్వం పెరగడం వృద్ధికి దోహదం చేస్తాయని పేర్కొంది.
ఎనర్జీ ధరలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి
అయితే పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు భారత వృద్ధిపై కొంత ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఏడీబీ హెచ్చరించింది. అధిక ఇంధన ధరల కారణంగా ప్రజల కొనుగోలు శక్తి తగ్గే అవకాశం ఉండటంతో పాటు వినియోగ వ్యయం కూడా తగ్గవచ్చని పేర్కొంది.
అలాగే భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, వ్యవసాయ రంగంపై వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం కూడా ఆర్థిక వృద్ధికి ప్రధాన ప్రమాదాలుగా నిలవవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది.
ద్రవ్యోల్బణం కూడా పెరిగే అవకాశం
వృద్ధి అంచనాలతో పాటు ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలను కూడా ఏడీబీ సవరించింది. ఎఫ్వై27లో ద్రవ్యోల్బణం 5.2 శాతానికి చేరవచ్చని అంచనా వేసింది. అయితే ఎఫ్వై28లో ద్రవ్యోల్బణం 4 శాతం వద్దే కొనసాగుతుందని తెలిపింది. ఇంధన ధరల ప్రభావం క్రమంగా తగ్గడంతో ధరల ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుందని ఏడీబీ అభిప్రాయపడింది.
దక్షిణాసియాపై మాత్రం నిరాశావాదం
భారత్పై ఆశాజనక అంచనాలు వ్యక్తం చేసిన ఏడీబీ, దక్షిణాసియా ప్రాంతానికి మాత్రం వృద్ధి అంచనాలను తగ్గించింది. 2026లో దక్షిణాసియా వృద్ధి రేటును 6.3 శాతం నుంచి 6 శాతానికి తగ్గించింది. అధిక చమురు ధరలు, రవాణా వ్యయాల పెరుగుదల, విదేశీ నగదు పంపకాలపై అనిశ్చితి ఇందుకు ప్రధాన కారణాలని తెలిపింది.
అలాగే అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంత వృద్ధి అంచనాను కూడా 5.1 శాతం నుంచి 4.9 శాతానికి తగ్గించింది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఘర్షణల కారణంగా ఇంధన సరఫరా, సరఫరా గొలుసులు దెబ్బతినడం, ఉత్పత్తి వ్యయాలు పెరగడం ఇందుకు కారణమని వివరించింది.
భారత్పై విశ్వాసం కొనసాగుతోంది
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఏడీబీ విశ్వాసాన్ని కొనసాగించింది. ఆర్థిక సంస్కరణలు, భారీ ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు, సేవల ఎగుమతుల బలం వల్ల భారత్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది. దీంతో రానున్న ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు వృద్ధి అవకాశాలు బలంగానే ఉన్నాయని ఏడీబీ నివేదిక తేల్చిచెప్పింది.