8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం అప్డేట్ వచ్చేసింది.. డీఏ పెంపుపై ప్రకటన వచ్చే అవకాశం
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన 8వ వేతన సంఘం పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి.
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన 8వ వేతన సంఘం పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. సుమారు 55 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 69 లక్షల మంది పెన్షనర్ల జీతాలు, పెన్షన్లు, అలవెన్సుల్లో మార్పులు తీసుకురావడానికి ఈ సంఘం పనిచేస్తోంది. ఇప్పటికే మెమోరాండం సమర్పణ గడువు ముగియగా, ఇప్పుడు తదుపరి దశలపై ఆసక్తి నెలకొంది.
సెప్టెంబర్లో డీఏ పెంపు ప్రకటన వచ్చే అవకాశం
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది రెండుసార్లు డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA), డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR) పెంపును ప్రకటిస్తుంది. 2026 జనవరి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన డీఏను కేంద్రం ఏప్రిల్ 18న 2 శాతం పెంచి 60 శాతానికి చేర్చింది. ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు మంజీత్ సింగ్ పటేల్ ప్రకారం, రెండో విడత డీఏ పెంపు సాధారణంగా సెప్టెంబర్లో ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో అక్టోబర్ వరకు ఆలస్యం కావచ్చు. డీఏ నిర్ణయానికి కేవలం జూలై నెల గణాంకాలు సరిపోవు. కనీసం రెండు లేదా మూడు నెలల ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలను పరిశీలించి ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
డీఏ లెక్కింపు ఎలా జరుగుతుంది?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏను లేబర్ బ్యూరో విడుదల చేసే ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ (AICPI-IW) ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం ఎంత మేర పెరిగిందో ఈ సూచీ ద్వారా తెలుస్తుంది. దాని ఆధారంగానే ఉద్యోగులకు అదనపు భత్యం రూపంలో డీఏ చెల్లిస్తారు. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే డీఏ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
8వ వేతన సంఘానికి మెమోరాండం గడువు ముగిసింది
8వ వేతన సంఘానికి సూచనలు, డిమాండ్లు సమర్పించేందుకు ప్రభుత్వం జూన్ 15, 2026 వరకు గడువు ఇచ్చింది. ఈ గడువుతో మెమోరాండం సమర్పణ ప్రక్రియ అధికారికంగా ముగిసింది. వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్ల సంఘాలు తమ అభిప్రాయాలు, డిమాండ్లను కమిషన్కు పంపాయి. జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ విధానాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలని అనేక ప్రతిపాదనలు సమర్పించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఉద్యోగ సంఘాల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలు ముఖ్యంగా ఈ అంశాలపై దృష్టి పెట్టాయి. ప్రాథమిక వేతనాల్లో గణనీయమైన పెంపు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను పెంచడం, పెన్షనర్లకు మెరుగైన ప్రయోజనాలు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ పెంపు,
వివిధ అలవెన్సుల్లో సవరణలు, ఎన్పీఎస్ ఉద్యోగులకు అదనపు భద్రతా చర్యలు. ఈ డిమాండ్లను కమిషన్ పరిశీలించి తుది సిఫార్సుల్లో చేర్చే అవకాశం ఉంది.
ఇకపై ఏం జరగనుంది?
మెమోరాండం సమర్పణ పూర్తైన తర్వాత కమిషన్ ఇప్పుడు వివిధ శాఖలు, ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్ల ప్రతినిధులతో సమావేశాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. వచ్చిన ప్రతిపాదనలను అధ్యయనం చేసి జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్లపై సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేయనుంది. 8వ వేతన సంఘం తన నివేదికను నిర్ణీత గడువులో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత కేంద్ర మంత్రివర్గం సిఫార్సులను పరిశీలించి అమలుపై నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదురుచూస్తున్నది ఏమిటి?
ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల దృష్టి రెండు అంశాలపై ఉంది. మొదటిది సెప్టెంబర్లో వచ్చే అవకాశం ఉన్న డీఏ పెంపు. రెండోది 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు. ఈ రెండు నిర్ణయాలు లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ఆదాయంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపనున్నాయి. అందుకే 8వ వేతన సంఘం తదుపరి పరిణామాలపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది.