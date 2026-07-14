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18 ఏళ్లు నిండాయా? మీ భవిష్యత్తును మార్చే 6 గోల్డెన్ ఫైనాన్షియల్ రూల్స్ ఇవే..

పద్దెనిమిది ఏళ్లు నిండిన తర్వాత జీవితంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తప్పవు. అందుకే, యువత తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సిన, పాటించాల్సిన ఆరు ముఖ్యమైన ఆర్థిక సూత్రాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Ravi
By Ravi
Published on: 14 July 2026 9:11 PM IST
Financial Planning Rules for Adults
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18 ఏళ్లు నిండాయా? మీ భవిష్యత్తును మార్చే 6 గోల్డెన్ ఫైనాన్షియల్ రూల్స్ ఇవే..

Financial planning for adults: పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయస్సు దాటిన ప్రతి యువకుడికి లేదా యువతికి ఆర్థిక ప్రణాళిక అనేది చాలా అవసరం. ఈ వయసులోనే డబ్బు విలువను సరిగ్గా తెలుసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు. చాలామంది సంపాదన ప్రారంభించక ముందే ఖర్చులకు అలవాటు పడిపోతుంటారు. కానీ, ఆర్థిక నిపుణుల సలహాల ప్రకారం, చిన్న వయసు నుంచే పొదుపు చేయడం అలవాటు చేసుకుంటే, అది మన జీవిత కాలానికి ఒక బలమైన ఆర్థిక పునాదిగా మారుతుంది. అందుకే సరైన ప్లానింగ్ ఎప్పుడూ ముఖ్యం.

నేటి రోజుల్లో స్మార్ట్‌ఫోన్ చేతిలో ఉంటే చాలు, నిమిషాల్లో లోన్లు ఇచ్చే యాప్‌లు ఎన్నో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే యువత ఇలాంటి ఆన్‌లైన్ లోన్ యాప్‌లకు వీలైనంత దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిది. ఇవి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లతో మనల్ని లోన్ తీసుకునేలా ప్రేరేపిస్తాయి, కానీ ఆ తర్వాత వేసే భారీ వడ్డీలు, అదనపు ఛార్జీలతో మనశ్శాంతిని దూరం చేస్తాయి. అవసరం ఎంత ఉన్నా సరే, ఇలాంటి యాప్స్ జోలికి వెళ్లకుండా ఉండటమే మన భవిష్యత్తుకు ఎంతో సురక్షితం. చేతిలో స్మార్ట్‌ఫోన్, జేబులో క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నాయని చాలామంది యువత ఇన్కమ్ లేకపోయినా ఈఎంఐల ద్వారా లగ్జరీ వస్తువులను కొనేస్తుంటారు.

కానీ స్థిరమైన ఆదాయం లేకుండా ఇలాంటి అప్పుల భారాన్ని నెత్తిమీద వేసుకోవడం చాలా ప్రమాదకరం. క్రెడిట్ కార్డు అనేది ఒక అప్పు మాత్రమే అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. అనవసరమైన బ్రాండెడ్ దుస్తులు, ఖరీదైన గ్యాడ్జెట్ల కోసం అప్పులు చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో క్రెడిట్ స్కోరు దెబ్బతినడమే కాకుండా, తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

మన సంపాదన మొదలవగానే చేయాల్సిన మొదటి పని టర్మ్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌లను తీసుకోవడం. వయసు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రీమియం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఏదైనా ఆకస్మిక అనారోగ్యం లేదా ప్రమాదం సంభవించినప్పుడు, ఈ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు మన కష్టార్జితం వృథా కాకుండా కాపాడతాయి. జీవితంలో ఎంత త్వరగా ఇన్సూరెన్స్ ప్రాధాన్యతను గుర్తిస్తామో, అంతగా మన కుటుంబానికి ఒక పటిష్టమైన ఆర్థిక భద్రతను, మానసిక ప్రశాంతతను అందించినవాళ్లం అవుతాము.

ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో బంధువులు, స్నేహితులతో డబ్బుల లావాదేవీలు జరపకుండా ఉండటమే మంచిది. అవసరానికి అప్పులు తీసుకోవడం లేదా ఇవ్వడం వల్ల చాలా సందర్భాల్లో డబ్బుతో పాటు మంచి సంబంధాలు కూడా దెబ్బతింటాయి. అలాగే సమాజంలో పక్కవాళ్లు ఏమనుకుంటారో అని వాళ్ల కోసం ఆడంబరాలకు పోయి ఖర్చులు చేయకూడదు. సొసైటీని పట్టించుకోకుండా, మీ ఆదాయ పరిమితులకు లోబడి మీ పనిపై, మీ ఆర్థిక వృద్ధిపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టినప్పుడు జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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